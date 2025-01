Varovné signály od detstva: útočník z gymnázia mal ísť na ústavnú liečbu, vyšší súd zmenil rozhodnutie

Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi Samuel S. už dlhodobo vykazoval agresívne správanie. V ôsmej triede sa o neho zaujímala sociálna kuratela a odborníci na duševné zdravie po tom, ako rozbil skleník. Napriek viacerým varovným signálom sa jeho správanie neustále zhoršovalo, no úrady nedokázali prijať dostatočné opatrenia, ktoré by predišli neskoršej tragédii.

Súdy sa dva a pol roka zaoberali otázkou, či má byť umiestnený na ústavné psychiatrické liečenie. Okresný súd v Kežmarku ho dvakrát poslal do liečebne, avšak vyšší súd tieto rozhodnutia zvrátil. Napokon v januári tohto roka sudkyňa konštatovala, že na ústavnú liečbu nevidí dôvod, uviedol portál Aktuality.sk.

Dva dni po tomto rozhodnutí prišiel Samuel do gymnázia a zabil zástupkyňu riaditeľky Máriu a spolužiačku Alenku. Útočníka vzali do väzby a čelí obvineniu z úkladnej vraždy. Dokumenty zo súdneho procesu ukazujú, že varovania o jeho správaní prichádzali už dlhé roky pred tragédiou.

Surovo dobil spolužiačku

Záznamy naznačujú, že problémy sa začali stupňovať už počas deviateho ročníka. V tomto období sa Samuel správal agresívne voči spolužiačkam, fyzicky na ne útočil a cez internet im posielal výhražné správy. Jednu z nich dokonca na ulici zrazil bicyklom a neskôr ju surovo napadol pri školskom chodníku.

Snahy o jeho umiestnenie do psychiatrickej starostlivosti boli sprevádzané opakovanými komplikáciami. Okresný súd v roku 2022 rozhodol o jeho umiestnení do ústavnej starostlivosti, no po odvolaní krajský súd rozhodnutie zrušil a nariadil ďalšie dokazovanie. Samuel a jeho rodina trvali na ambulantnej terapii, pričom argumentovali potrebou zachovania jeho štúdia.

Opakované odborné posudky naznačovali, že jeho správanie predstavuje hrozbu pre okolie. Psychiatrička konštatovala psychopatologický vývoj osobnosti a varovala, že existuje riziko opakovania násilného správania. Napriek tomu vyšší súd stále nebol presvedčený o potrebe ústavnej liečby a konanie sa naťahovalo.

Dva dni pred útokom

Po viacerých súdnych prieťahoch padlo konečné rozhodnutie len dva dni pred osudným útokom. Sudkyňa argumentovala tým, že zákonné podmienky na ústavnú liečbu neboli splnené, keďže u mladíka nebola diagnostikovaná psychická choroba v zmysle trestného práva. Toto rozhodnutie opäť umožnilo Samuelovi pohybovať sa na slobode.

Súdne konanie v tomto prípade ešte stále nie je ukončené, keďže prokurátor podal odvolanie. Krajský súd v Prešove bude musieť opätovne rozhodnúť o tom, či bola ústavná liečba zamietnutá oprávnene.

Ako sa útok odohral? okolo 12:00 Samuel nožom zaútočil na ďalšie osoby, incident sa udial počas vyučovania, keď bola škola plná ľudí

útočník mal mať v stredu komisionálne skúšky, minister školstva Drucker informáciu potvrdil s tým, že mal individuálny študijný plán a malo dôjsť po pol roku k jeho preskúšaniu

zástupkyňu riaditeľa Máriu S. mal dobodať priamo v riaditeľni, 18-ročnú spolužiačku Alenku smrteľne zranil na chodbe, zranil ešte jednu študentku, ktorú previezli do nemocnice v Poprade, zranených je viac osôb, no sú zranení len ľahko

Samuel sa následne vydal na útek cez pole

12:49 – na linke 158 obdržali telefonické oznámenie, že došlo k incidentu, kedy mal žiak napadnúť učiteľku a študentku nožom

12:53 – následne na to bola vyslaná policajná hliadka, ktorá sa dostavila v priebehu 3 minút a na mieste činu započala úkony, prišli záchranárske aj hasičské zložky

13:56 – poskytovali sa úkony spojené s ochranou života a zdravia a zároveň sa prenasledovala podozrivá osoba, ktorú sa podarilo v čase štyri minúty pred druhou poobede zadržať mimo teritória obce – v dedine Matiašovce v lese aj na základe stôp v snehu

po týchto úkonoch bolo zabezpečené miesto a všetky činnosti na mieste prevzal Úrad boja s organizovanou kriminalitou (ÚBOK)

motív jeho konania nie je známy, generálny prokurátor uviedol, že je predčasné hovoriť o tom, aký trest mu hrozí, záleží to od kvalifikácie skutku; v prípade úkladnej vraždy by mu hrozilo doživotie