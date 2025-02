KDH: Funkcia podpredsedu NR SR patrí najsilnejšej opozičnej strane - PS

Post podpredsedu Národnej rady (NR) SR patrí najsilnejšej opozičnej strane, teda hnutiu PS. Uviedlo to opozičné KDH v stanovisku. Reagovalo tak na vyhlásenie SNS, ktorá chce navrhnúť, aby sa podpredsedom parlamentu stal zástupca KDH, ak PS svojho kandidáta nenavrhne.

„KDH v tejto téme konzistentne uvádzalo, že takéto návrhy SNS nepodporíme, pretože funkcia jedného podpredsedu parlamentu podľa dlhoročnej parlamentnej praxe patrí najsilnejšej opozičnej strane, ktorou je PS,“ deklarovali kresťanskí demokrati.

Pripomenuli, že na jeseň minulého roka navrhli svojho nominanta na post predsedu parlamentu. „Keďže koalícia sa nevie už takmer rok dohodnúť,“ skonštatovali. To, že koalícia dosiaľ nebola schopná navrhnúť a schváliť šéfa NR SR, označili za jej hanbu. Upozornili na to, že to ovplyvňuje aj dianie v parlamente za posledné mesiace.

Koaličná SNS v sobotu avizovala, že do programu februárovej schôdze NR SR navrhne zaradiť viaceré body, medzi nimi aj voľbu podpredsedu parlamentu z radov opozície. V prípade, že túto pozíciu nevyužije hnutie PS, navrhli národniari, aby sa podpredsedom parlamentu stal zástupca KDH.