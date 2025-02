Fico je presvedčený, že prišiel pokyn na zvrhnutie jeho vlády. Stále trvá na teórii prevratu

Najväčšie protesty od Kuciaka. Do bratislavských ulíc vyšlo podľa organizátorov 60-tisíc ľudí Video

Predseda vlády v diskusii televízie Joj zopakoval, že organizátori protestov sa stretávajú so špeciálne cvičenými ľuďmi, ktorí boli pri majdane v Kyjeve a v Tbilisi.

Fico uviedol, že Slovensko má suverénnu vládu, ktorá má iný názor na vojnu na Ukrajine. „Niekomu to jednoducho vadí. Prišiel pokyn zraziť túto vládu na kolená a vymeniť ju,“ uviedol. „Ja som na to povedal, že Slovensko rozvrátiť nedovolíme a začali sme informovať slovenskú verejnosť, čo sa tu vlastne pripravuje,“ povedal Fico s tým, že Slovenská informačná služba (SIS) má dôkazy o záujme násilným spôsobom zvrátiť mocenské pomery na Slovensku.

Žiadny takýto dôkaz zatiaľ ale nebol verejnosti predložený.

Bolo podané trestné oznámenie

„Máme tu jedného vyhosteného Ukrajinca, 10 ľuďom bol zakázaný vstup a je začaté trestné oznámenie v tejto veci. Uviedol, že Slovensko je suverénna krajina a zmena vlády je možná iba na základe volieb, a to buď predčasných alebo riadnych.

„Prezident SR Peter Pellegrini sám navštívil Slovenskú informačnú službu (SIS) a označil veci za mimoriadne vážne. Dal mi návrh, aby som zvolal Bezpečnostnú radu. Ja som ju zvolal a tá sa stretla. Boli tam všetky zložky a každému bolo jasné, že situácia je vážna,“ povedal Fico. Dodal, že ako krajina si musíme dávať pozor na týchto mítingoch. „Na mítingoch sú aj vyškolení ľudia. Je tu jasný pokus o prevrat. Ak hovoríme, že je tu záujem zvaliť túto vládu, všetci ste pokakaní, je mi veľmi ľúto, že všetci ste na strane opozície, a nikto nemyslí na Slovensko,“ uzavrel Fico.

Fico si myslí, že mimoriadnu schôdzu sa podarí otvoriť

Premiér si myslí, že mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR k zdravotníckemu a stavebnému zákonu sa podarí otvoriť. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v relácii Politika 24 na Joj 24. Myslí si, že obsah schôdze, ktorá sa má začať v utorok, je taký vážny, že poslanci by mali byť uznášaniaschopní. Avizoval, že v marci by mala byť riadna schôdza. Dovtedy by si mali lídri strán SNS a Hlas podľa neho vyriešiť situáciu vo svojich kluboch, v ktorých sa od začiatku volebného obdobia znížili počty.

„Je to na predsedovi Hlasu-SD Matúšovi Šutajovi Eštokovi a predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, aby to vyriešili. Neprenášajte túto zodpovednosť na mňa. Mne neodišli poslanci, naopak, my sme ešte jedného poslanca, Dušana Muňka, museli ponúknuť SNS, aby mohla mať vôbec poslanecký klub,“ povedal s tým, že Smer je v súčasnej koalícii základom stability.

Fico ocenil, že Danko aj Šutaj Eštok sa snažia situáciu riešiť. Nerozumie však vylúčeniu Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša z Hlasu. Myslí si, že sa malo s nespokojnými členmi intenzívne rokovať, no prišlo k veľmi ľahkému rozhodnutiu. „Pri 79 je strata každého jedného poslanca veľmi vážna,“ podotkol. Mieni, že v politike je problémom aj to, že strany dávajú na svoje kandidátne listiny neoverených ľudí.

Vyjadril sa aj k návrhu SNS, ktorá chcela do programu najbližšej schôdze zaradiť viaceré body, napríklad aj voľbu predsedu parlamentu. Nebude to podľa neho možné, keďže ide o mimoriadnu schôdzu. Návrh SNS však zobral na vedomie. Pripustil, že na budúci týždeň by sa mohla zvolať ešte jedna mimoriadna schôdza k voľbe šéfa NR SR. Vyzdvihol Dankove vyhlásenia a ústupky týkajúce sa i voľby šéfa NR SR. Označil ich za stabilizujúce situáciu v koalícii.

Predseda vlády zároveň oznámil, že prijal pozvanie na okrúhly stôl k zahraničnopolitickej orientácii SR, ktorý zvolal prezident Peter Pellegrini. Myslí si, že sa na ňom zúčastnia lídri strán vládnej koalície a KDH. Verí, že sa tam so šéfom kresťanských demokratov Milanom Majerským porozprávajú aj o návrhu na zmenu Ústavy SR v hodnotových otázkach. Zároveň okomentoval rozhodnutie opozičných PS a SaS nezúčastniť sa na stretnutí. Myslí si, že sa boja konfrontácie, pretože by ukázala, že ich vyjadrenia o obavách z vystúpenia SR z EÚ sú klamlivé.