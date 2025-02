Valášek: Koalícia funguje ako blikajúca žiarovka, je otázne, či otvoria schôdzu. Máme väčšinu, oponuje Kaliňák

Otvorenie riadnej schôdze parlamentu, ktoré sa má konať o 13. hodine 4. februára, je podľa podpredsedu PS Valáška otázne. „Videli ste pozvánku na tú schôdzu, čo má byť v utorok? Tam je päť bodov programu. Malo ich pôvodne byť 120. Na ničom inom sa nevedeli dohodnúť, iba na týchto. A úprimne, ešte si pokojne počkáme do utorka, či vôbec aj na toto budú mať hlasy,“ uviedol poslanec opozičného hnutia.

Vládna koalícia podľa Valáška funguje ako blikajúca žiarovka: „Chvíľku svieti, chvíľku nesvieti, chvíľku majú väčšinu, chvíľku nemajú. Momentálne fungovanie a prežitie vládnej koalície stojí a padá na tom, ako sa ráno zobudia páni Ferenčák, Malatinec a Huliak,“ skonštatoval.

„Táto vláda nevie dnes, či zajtra bude môcť niečo schváliť v parlamente. Pretože opäť ani oni podľa mňa dnes netušia, koľko hlasov zajtra budú mať, a ja si pokojne počkám až na otvorenie schôdze, až potom uverím tomu, že naozaj majú hlasy na to, aby vôbec niečo v parlamente prešlo,“ uviedol.

Minister obrany a podpredseda Smeru Robert Kaliňák si však myslí, že koalícia je naďalej schopná presadiť potrebné návrhy zákonov v NR SR a disponuje v nej väčšinou. „Je dôležité, aby sa tie dohody v rámci 79 hlasov blížili k nejakému uspokojivému riešeniu. Je teda dôležité, aby každý z koaličných poslancov cítil svoj politický priestor, mohol prehovoriť k svojim voličom a doručovať im aj určité výsledky svojej činnosti,“ myslí si Kaliňák.

Pripomenul, že kroky k upokojeniu konfliktov vnútri koalície podnikajú predseda strany Hlas Matúš Šutaj Eštok a líder SNS Andrej Danko. „Som rád, že obaja predsedovia diskutujú a myslia si, že majú nejaké riešenia, ktoré by sa mohli ukázať v najbližších dňoch. Vnímame všetci veľmi pozitívne aj rozhodnutie o tom, že by bolo dobré, aby v najbližšom termíne bolo možné voliť aj vedenie Národnej rady,“ podotkol Kaliňák.

Myslí si preto, že nový šéf parlamentu by mohol byť zvolený na mimoriadnej schôdzi parlamentu ešte vo februári. Post predsedu NR SR je neobsadený od apríla 2024, po tom, čo z neho odišiel Peter Pellegrini. Funkciu si istý čas nárokoval predseda SNS Danko, neskôr sa tejto myšlienky vzdal. Trval však na tom, že šéfom parlamentu má byť líder druhej najväčšej koaličnej strany Hlas, Šutaj Eštok. Nominantom Hlasu na post predsedu NR SR je súčasný minister investícií Richard Raši. Národniari však odmietali ho podporiť v hlasovaní.

Podľa Valáška ani teraz koalícia nevie garantovať, že jej poslanci v tajnom hlasovaní podporia kandidáta na šéfa parlamentu, na ktorom sa Hlas a SNS dohodnú. „Ja si neviem predstaviť, že by sa táto vládna koalícia dohodla na čomkoľvek, a obzvlášť na voľbe predsedu parlamentu, ktorá je tajná a kde nevedia zmenežovať voľby svojich poslancov. Pretože nemajú ako kontrolovať, kto ako vlastne hlasoval. Pri tej nedôvere, ktorá v tejto koalícii panuje, bolo by to od nich veľmi odvážne,“ uzavrel.