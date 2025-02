Prísľub europoslankyne aj Podravka ako dôkaz. Prečo je Bombic na slobode? Sudca nemohol byť hluchý, no pochybnosti trvajú

Bombic čelí niekoľkým obvineniam z extrémizmu, šírenia extrémistických materiálov, obťažovania, podnecovania či neoprávneného nakladania už roky. Boli na neho vydané tri medzinárodné zatykače.

Sudca nemôže byť hluchý, argumenty prokurátora nestačia

Pred ŠTS sa však po prvý raz postavil až minulý týždeň po tom, čo ho na Slovensko z Londýna eskortovali vládnym špeciálom. „Rozhodoval o tom Interpol spolu s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave. Pokiaľ sa bavíme o medzinárodne hľadanom človeku, ktorý bol eskortovaný ozbrojenými zložkami, tak asi nechcete, aby išiel štandardnou linkou, kde sú aj rodiny s deťmi,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas).

Prokurátor žiadal pre obvineného väzbu z obavy, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol stíhaniu alebo trestu, a z obavy, že bude ďalej pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Ani jeden dôvod však pred sudcom Pulmanom prokurátor neobhájil dostatočne. „Prepúšťam zatknutého obvineného na slobodu,“ uviedol v anonymizovanom rozhodnutí o nevzatí do väzby, ktoré má Pravda k dispozícii.

„Sudca pre prípravné konanie nemohol byť hluchý k argumentom obvineného, ktoré už teraz dôvodnosť existencie dôvodného podozrenia oslabujú, a to potom prirodzene zohľadnil v rámci rozhodovania o formálnych dôvodoch väzby obvineného,“ uviedol Pulman v rozhodnutí. „Vo vzťahu k dôvodom väzby obvineného sa prokurátor v podstate obmedzil na právne konštatovanie, že existujú, bez toho, aby ich bližšie odôvodnil,“ skonštatoval.

Naproti tomu totiž podľa neho stáli argumenty Bombica, ktoré predniesol jeho obhajca Dávid Lindtner z advokátskej kancelárie Roberta Kaliňáka, ministra obrany za Smer. „Argumentom je potrebné bez toho, aby ich sudca pre prípravné konanie pracne opakoval, prisvedčiť s tým, že sa s argumentáciou obvineného v celom rozsahu o neexistencii dôvodov väzby stotožnil a odkazuje tu na vyššie uvedenú argumentáciu obhajcu obvineného,“ uviedol sudca pre prípravné konanie.

V prípade útekovej väzby nie je podľa sudca dostačujúce argumentovať len tým, že býva v zahraničí, kde býva dlhodobo. „Ani jeden z týchto dôvodov u obvineného nie je splnený a už vôbec ho nie je možné dedukovať z jeho konania, keď sa dostavoval na výzvy súdu v rámci extradičného konania, keď súhlasil so svojím vydaním, keď sa dostavil na letisko a keď má na území SR zabezpečené bydlisko, pričom mu nehrozí uloženie vysokého trestu,“ pokračoval.

Pulman však napriek rozsiahlej argumentácii Lindtnera k nedôvodnosti jeho trestného stíhania, ktorá je zhrnutá na 30 stranách rozhodnutia, dospel k záveru, že doteraz obstarané dôkazy „aspoň v určitej potrebnej miere v tomto štádiu konania preukazujú, že konaním obvineného došlo k naplneniu zákonných znakov stíhaných trestných činov“. „Súčasne je potrebné jedným dychom uviesť, že argumentácia obvineného teraz odznela prvýkrát a orgány prípravného konania sa s ňou budú musieť v celosti zaoberať, najmä prihliadaním aj na aktuálnu judikatúru Špecializovaného trestného súdu a NS SR,“ uviedol s tým, že sa to týka najmä vysporiadania sa s námietkami obvineného vo vzťahu k rozširovaniu extrémistického materiálu.

Bombic sa chce polepšiť, priložil aj prísľub Laššákovej

Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude Najvyšší súd SR rozhodovať 6. februára. Bombic vo svojej výpovedi pred sudcom uviedol, že skutky, ktoré sú mu kladené za vinu, nie sú trestným činom. „Počas tohto procesu, keď sa tieto niektoré jeho vyjadrenia preberali, chce povedať, že boli tvrdé, ale zodpovedali dobe a situácii, keď ich urobil, ale súčasne môže prehlásiť do budúcnosti, že od neho už takáto intenzita vyjadrení nebude produkovaná,“ hovoril obhajca Lindtner.

Bombic zároveň uviedol že žiadosť o dobrovoľné vydanie podal sám 8. januára tohto roka. „Trestné činy, ktoré sú obvinenému kladené za vinu, mal údajne spáchať verbálne, avšak za svojej fyzickej prítomnosti v Spojenom kráľovstve, aj keď obsah údajných vyjadrení mal byť údajne šírený elektronicky aj na území SR. Nevyužitie postupu odovzdania trestnej veci do Spojeného kráľovstva slovenskými orgánmi (…) tak len preukazuje, že ide o trestnú vec so silným politickým pozadím,“ konštatuje sa v uznesení s tým, že slovenská strana s britskou vo veci podľa obhajcu nekomunikovala.

Obhajca uviedol, že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) priznávajú, že zo strany obvineného neprichádza k údajnému pokračovaniu v trestnej činnosti, ktorej spáchanie mu kladú za vinu. „Vyvstáva tiež otázka, čo konkrétne robili v rámci predmetnej trestnej veci orgány činné v trestnom konaní posledné približne dva roky, keďže k dnešnému dňu nevykonali žiadny aktívny a účinný úkon smerujúci k tomu, aby bolo obvinenému doručené uznesenie o vznesení obvinenia a bol vykonaný jeho výsluch,“ pokračoval Lindtner.

„Obhajca súčasne predložil písomný sľub obvineného a navrhol prijať záruku dôveryhodnej osoby, poslankyne XX za SR z 27. 1. 2025, ktoré navrhol prijať a nahradiť tak väzbu obvineného,“ skonštatoval Pulman. Má ísť o europoslankyňu za Smer Juditu Laššákovú, ktorá bol takisto účastníčkou v jeho relácii a netají sa priateľským vzťahom k Bombicovi. Ten vo svojej výpovedi pred sudcom uviedol, že po 20 rokoch života v zahraničí prešla jeho osobnosť vnútorným vývojom najmä preto, že vnímal iné pomery života vo Veľkej Británii.

„Po tom, ako Veľká Británia vystúpila z EÚ a prišla pandémia covid-19, začal zrazu vnímať zmeny v spoločenskom živote vo Veľkej Británii a súčasne mal zrazu pocit svojej diskriminácie,“ citoval sudca v rozhodnutí. „Začal si uvedomovať, čo dokážu médiá, záujmové skupiny a iné spolky. Zostal bez práce, k tomu tá izolácia súvisiaca s rôznymi opatreniami a tiež alkohol v núdzi ho viedli k tomu, že začal viac sledovať dianie na Slovensku,“ pokračuje.

Dianie začal sledovať v čase, keď došlo k vražde novinára Jána Kuciaka. Svoje myšlienky začal prejavovať verejne a kritickejšie práve po začiatku pandémie covid-19 a po parlamentných voľbách vo februári 2020, v ktorých zvíťazil a vládu zložil Igor Matovič. U Bombica bola v lete 2022 vykonaná domová prehliadka a hoci mu tamojší sudca povedal, že ani jeden zo skutkov nepovažuje za trestný čin na území Veľkej Británie, Bombic skončil na päť dní vo väzbe – do času, kým nezaplatil stanovenú pokutu 15-tisíc libier.

„Boli mu určené obmedzenia a mal povinnosť nosiť monitorovací náramok. Potom boli ešte vydané dva zatykače, za každým sa riadne na predvolanie dostavil na súd. Nakoniec sa sám rozhodol vysloviť súhlas s jeho vydaním, pretože ďalšie úkony súdu boli naplánované na marec 2025, čo by znamenalo, že by na Slovensko prišiel niekedy v lete 2025, čo považoval za dlhú dobu,“ skonštatoval sudca v uznesení. Okrem toho mu advokátska kancelária ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer) sama ponúkla právnu pomoc, ktorú dovtedy nemal.

Vo Veľkej Británii býval v nájomnom byte, tento nájomný vzťah skončil jeho odchodom na Slovensko, nevlastní tam žiadnu nehnuteľnosť ani účet v banke, pretože keď sa začalo vydávacie konanie, boli mu zmrazené a zrušené bankové účty. Tiež prišiel o prácu, pretože v rámci povinností mu bolo uložené odovzdať všetky identifikačné doklady. „Na území SR nevlastní žiadnu nehnuteľnosť. Vo Veľkej Británii už žil „z nohy na nohu“,“ píše sa v uznesení.

Do roku 2021 vlastnil vo Veľkej Británii vlastnil obchodnú spoločnosť, ktorej činnosť ukončil kvôli pandémii. „Na email z 12. 7. 2022, na ktorý odkazoval prokurátor v návrhu na vydanie zatýkacieho rozkazu si nespomína, musel by sa pozrieť do histórie mailovej schránky, ale trvá na tom, že nebol žiadnym spôsobom informovaný o jeho stíhaní na Slovensku,“ píše sa v uznesení. Na ďalšiu otázku však pripustil, že o stíhaní na Slovensku vedel už od apríla 2022, bol sa pýtať na policajnej stanici, či voči nemú evidujú nejaké žiadosti zo Slovenska. „Pričom policajti ho informovali, že žiadne nie sú. Obhajkyňu, ktorú si zvolil mu žiadne listiny neodovzdala,“ píše sa. Podľa prokurátora dôvody väzby u Bombica trvajú tak, ako boli ustálené vo vydaných rozkazoch.

Väzbe nie, ale pochybnosti áno. Prvú výpoveď treba preskúmať

Obhajca mal pre súdom čo robiť, keďže Bombicovi je kladených za vinu až 26 skutkov, nie všetky však sudca pripustil – v 15 z nich rozhodovať nemohol, keďže nepatria do pôsobnosti ŠTS. „A aj keď bol obvinený vydaný orgánmi Spojeného kráľovstva aj na základe týchto skutkov, sudca pre prípravné konanie na pri rozhodovaní o zatknutom obvinenom nemohol prihliadať, nakoľko na konanie o nich nie je príslušný,“ uviedol Pulman a navrhol, že v ďalšom konaní bude namieste, aby orgány prípravného konania zabezpečili, aby tieto skutky boli vylúčené na samostatné konanie.

Sudca pre prípravné konanie nerozhodoval z rovnakého dôvodu ani o prečine neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. „Nakoľko vo veci obvineného bolo vydaných Špecializovaným trestným súdom viacero zatýkacích rozkazov pod rôznymi spisovými značkami, sudca pre prípravné konanie tieto veci spojil do spoločného konania,“ skonštatoval Pulman. Obhajca Bombica sa v rámci záverečného návrhu rozsiahlo venoval dôvodnosti trestného stíhania.

„Choďte do ulíc a vypáľte parlament. Generálny štrajk. Čokoľvek. Ale neseďte doma,“ písal Bombic pod pseudonymom na Telegram. Lindtner na margo tohto výroku, za ktorý hrozia Bombicovi až dva roky väzenia, uviedol, že ide o tvrdo ladenú kritiku na negatívne účinky vakcín. „Išlo o legitímnu kritiku proti pandemických opatrení prijímaných vtedajšou vládou, ktorá prijímala absolútne absurdné, nesystematické a bez efektné opatrenia,“ hovoril obhajca.

„Celkový kontext jednoznačne neznel, aby ľudia skutočne išli vypáliť parlament (ide o hyperbolu vyjadrujúcu odpor), ale aby sa ľudia postavili (napr. vo forme protestov) voči takýmto nezmyselným a protiústavným obmedzovaním základných práv jednotlivcov,“ pokračoval. „Každý sledovateľ obvineného si je dobre vedomý jeho tvrdej rétoriky a jednoznačne by z jeho prednesu nikomu nenapadlo, že svoje publikum skutočne nabádal na to, aby išiel niekto ,podpáliť parlament‘,“ pokračoval.

Okrem toho Bombic zdieľal množstvo príspevkov, v ktorých hovoril o „zabezpečení budúcnosti pre naše biele deti“, šíril publikáciu „Židokracia“ či odkazoval na sledovanie knihy „Protokoly sionských mudrcov“, ktorá je však podľa obhajcu dostupná v antikvariátoch, kníhkupectvách aj v bratislavskej univerzitnej knižnice. „Obvinený je bielej rasy, ktorej výskyt je typický pre európsky kontinent, a nie je mu známe, z akého dôvodu by beloch nemohol vysloviť konštatáciu, že ako príslušník bielej rasy by chcel mať raz biele dieťa, podobne ako by príslušník čiernej rasy chcel mať ,čierne dieťa‘. (…) Obvinený v žiadnom prípade nechcel týmto výrokom odkazovať na neonacistické hnutie, ale verejne priznať príslušnosť k bielej rase,“ obhajoval Bombicove narážky Lindtner.

Odvolal sa na rozsudok Najvyššieho súdu z novembra 2023, ktorý konštatoval, že jeho konaním neboli naplnené skutkové podstaty extrémistických trestných činov. Medzi rozoberanými prečinmi bolo aj gesto „OK“, ktorým Bombic hlásil príslušnosť k hnutiu White power. „Gesto robí väčšina populácie ako gesto slúžiace na vyjadrenie dobrej a pozitívnej reakcie alebo odozvy na nejaký pozitívny jav,“ uviedol obhajca. „V praxi je len z obrázka veľmi ťažko určiť, či osoba vykonáva gesto v zmysle „OK“ alebo v zmysle White Power. Skúmanie vychádza tak primárne z toho, či daná osoba vykazuje alebo nevykazuje aj iné znaky príslušnosti do prostredia pravicového extrémizmu a z kontextu použitia gesta,“ napísal znalec v znaleckom posudku, z ktorého citoval Lindtner a ako dôkaz predložili leták spoločnosti Podravka a ďalšie reklamné a propagačné materiály.

„Sudca pre prípravné konanie dospel k záveru, že vo vzťahu k používaniu gest obvineným zostáva táto skutočnosť spornou, závery znaleckého posudku v tejto veci sú v podstate jednoznačné, ale je evidentné, že znalec bude musieť byť konfrontovaný otázkami položenými v rámci, ktorý naznačil obhajca,“ zhrnul Pulman vo svojom rozhodnutí. V závere sa sudca vyjadril aj k 14-slovného hesla „we must secure the existence of our people and a future for White Children“ , slovensky „musíme chrániť budúcnosť našich ľudí a našich bielych detí“.

Pulman skonštatoval, že bez ohľadu na počet slov má za to, že vzhľadom na úplne jednoznačný odkaz na bielu rasu a výzvu postarať sa o naše deti takejto rasy, nie je možné prijať argumentáciu obhajcu, že ide iba o konštatovanie reálnej skutočnosti na strane obvineného, a to práve v kontexte, na jeho ďalšie výroky, či statusy, vrátane použitia sporného gesta.