Pamätník na Dargove poškodili vandali farbou. Nie je to ojedinelý incident, tvrdia samosprávy i kraj

O incidente informoval v nedeľu (2. 3.) minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti. Uviedol, že pamätník víťazstva na Dargove bol hanebne pomaľovaný vulgárnymi nápismi a svastikou. “Tento čin nie je len obyčajným vandalizmom – je to priama provokácia namierená proti našej histórii, našim hrdinom a hodnotám, na ktorých bolo samostatné Slovensko vybudované,” zdôraznil Šutaj Eštok.

Prípadom sa podľa jeho slov už zaoberá polícia, čo Pravde potvrdila aj košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. “Polícia pátra po páchateľovi alebo páchateľoch, ktorí v doposiaľ nezistenom čase v areáli na horskom priesmyku Dargov poškodili podstavec pamätníka nanesením farby a vytvorením nápisov. Škoda, ktorá bola týmto konaním spôsobená, ešte nebola vyčíslená,” ozrejmila Ivanová.

Pamätník už čistia

Dodala, že po ukončení obhliadky miesta udalosti policajti začali trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci. “V prípade dokázania viny hrozia páchateľovi, alebo páchateľom až dva roky za mrežami,” konkretizovala policajná hovorkyňa.

Foto: Branislav Caban Pamaetnik na Dargove pocas cistenia Pamätník na Dargove počas čistenia

Ako sme sa v pondelok ráno presvedčili priamo na mieste, pamätník už čistili pracovníci sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja (KSK). Snažili sa zotrieť nápisy a symboly, ktoré boli na jeho prednej, zadnej a jednej bočnej strane. Nebolo to vôbec jednoduché, o čom svedčili farby rozmachlené po kamennom podstavci. Nedotknutá bola v dobe našej návštevy časť nápisu v najvyššej časti podstavca, ktorú prekrývala slovenská zástava. Vietor ju však často dvíhal hore a odkrýval písmená.

Pamätník sa nachádza trochu bokom od cesty, čo páchateľom zrejme vyhovovalo, keďže neboli priamo na očiach okoloidúcim vodičom a v noci mohli v ľudoprázdnom areáli svoj čin vykonať nepozorovane. Na neďalekej budove sa však nachádzajú kamery, z ktorých jedna mieri priamo na pamätník. Záznamy z týchto kamier má polícia k dispozícii a sú predmetom vyšetrovania.

Nebolo to prvýkrát

Hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná pre Pravdu uviedla, že vandalizmus v tejto lokalite Dargovského priesmyku neriešia prvý raz. “Posprejované sme mali už aj tanky a viackrát sme riešili i odpadky v areáli. Každý takýto prípad riešime operatívne a snažíme sa čo najskôr zjednať nápravu,” povedala Strojná.

Čin neznámych páchateľov odsúdil starosta obce Dargov Ján Kiš. “Je to vandalizmus a neúcta k našim predkom. A aj k tým, ktorí nás oslobodili. Toto sa proste nerobí. Bohužiaľ, my sme to už zažili, pretože neďaleko za dedinou máme tank, ktorý sme obnovili a tiež nám ho pred pár rokmi nastriekali farbou,” rozhorčil sa Kiš.

Foto: Branislav Caban Informacna tabula v areali pamaetnika Informačná tabuľa v areáli pamätníka

Na druhej strane Dargovského priesmyku sa nachádza dedina Košický Klečenov a práve v jej katastri je pamätník situovaný. Starosta Michal Kmec pre Pravdu zdôraznil, že poškodenie pamätníka medzi miestnymi obyvateľmi vyvolalo negatívne reakcie. “Ľudia sú z toho pobúrení,” skonštatoval Kmec s tým, že pamätník je zaujímavosťou, pri ktorej sa zvykne zastavovať veľa turistov. Takisto pripomenul incident spred pár rokov, keď vandali pomaľovali tanky v priesmyku i pri obci Dargov.

Nahnevaní boli tiež návštevníci areálu, ktorých sme stretli priamo pri pomaľovanom pamätníku. “Je to hanba, že tu vôbec vyrástli ľudia, ktorí sú schopní niečoho takého – pošpiniť pamiatku tých chlapov a žien, ktorým môžeme ďakovať za to, že sme sa narodili. Takú pamiatku pošpiniť a používať na nejaké politické účely môže len mentálny chudák,” uviedol Cyprián, ktorý sa na pamätník prišiel pozrieť od Michaloviec.

Investície do pamätníka i bezpečnosti

Kamery, ktoré sa v súčasnosti v areáli pamätníka nachádzajú, patria podľa hovorkyne KSK Ministerstvu vnútra SR. Vyšší územný celok má ale ukončený projekt na vlastný bezpečnostný kamerový systém v hodnote asi 45 000 eur, ktorý bude v lokalite pamätníka inštalovať v najbližších mesiacoch. “Riešenie by malo byť hotové v prvom polroku 2025,” avizovala Strojná s tým, že financie na tento účel pôjdu z vlastných zdrojov samosprávneho kraja.

Foto: TASR/Roman Hanc SR pamätník Dargov pomaľovanie vandalizmus KEX Pamätník oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku, ktorý bol pomaľovaný nápismi a svastikou

Hovorkyňa zároveň pripomenula, že v roku 2022 realizoval KSK rekonštrukciu rozsiahleho schodiska ku pamätníku a tiež dlažby v priestore pod ním, ktorá bola výrazne poškodená. “Oproti pôvodnému projektu bola napokon demontovaná všetka dlažba v okolí pamätníka, čo ovplyvnilo aj rozpočet rekonštrukcie,” upozornila Strojná.

Doplnila, že okrem novej dlažby bol na príjazdovej ceste položený nový asfaltový koberec a pamätník osvetlili LED svetlami. V jeho okolí pribudli vodozádržné opatrenia, časť plochy nahradila zeleň a sfunkčnený bol i odvodňovací rigol. Aj túto rekonštrukciu financoval KSK zo svojho rozpočtu a stála viac ako 390 000 eur.

“Investície do revitalizácie areálu budú pokračovať v priebehu roka, kedy sa v Sieni bojovej slávy zrealizuje modernizácia výstavných priestorov (vrátane bezpečnostného a kamerového systému) cez finančnú podporu najmenej rozvinutých okresov,” pokračovala hovorkyňa KSK.

Pripomienka významných bojov

Areál pamätníka na Dargove bol dokončený v roku 1955 a rozkladá sa na obidvoch stranách cesty I/19 spájajúcej Košice a Sečovce. Jeho ústredným prvkom je súsošie s tromi postavami v nadživotnej veľkosti. V strede je vojak so samopalom, po jeho bokoch stoja roľníčka a robotník.

V roku 1965 bol pamätník presunutý ďalej od komunikácie, čím sa vytvoril priestor pre pietne zhromaždenia a oslavy výročí. Na druhej strane cesty je umiestnený sovietsky tank T-34/85, samohybné delo SU-100 a informačná tabuľa o bojoch v lokalite počas II. svetovej vojny.

Tie v okolí Dargovského priesmyku prebiehali koncom roka 1944 a začiatkom roka 1945 medzi Červenou armádou a nemeckými nacistickými vojskami. Boje trvali zhruba jeden a pol mesiaca a podľa odhadov počas nich zahynulo 20 000 až 22 000 ľudí.