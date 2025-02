Vrtuľník v Jasnej pomáhal dvom lyžiarom s úrazom hlavy

Oboch pacientov s úrazom hlavy previezli vrtuľníkom do nemocníc v Banskej Bystrici. Informovala o tom letecká záchranná služba Air – Transport Europe na sociálnej sieti.

Záchranársky vrtuľník najprv letel na pomoc 28-ročnej snoubordistke z Litvy, ktorá si pri páde poranila hlavu, pričom u nej došlo aj k opakovanej strate vedomia. „Po pristátí si záchranári pacientku prevzali do svojej starostlivosti a po primárnom ošetrení bola prevezená do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici,“ priblížili leteckí záchranári.

Krátko po návrate na základňu prišla požiadavka o urgentný let opäť do Jasnej, tentoraz do rezortu Lúčky. „Pomoc potreboval 11-ročný lyžiar, ktorý si pri páde taktiež poranil hlavu. Po ošetrení a podaní liečby bol mladý lyžiar preložený na palubu a v stabilizovanom stave vrtuľníkom prevezený na ďalšie vyšetrenie do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici,“ dodalo ATE.