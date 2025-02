Vládny špeciál letí do Gruzínska: Desiatky slovenských talentov sa predstavia na olympijskom festivale mládeže

Slovenský vládny špeciál vyrazil o 10:00 do Gruzínska, spočiatku nebolo jasné, kto sa na palube nachádza. Ukázalo sa, že do krajiny vyrazili slovenskí športovci. Gruzínsko sa v posledných dňoch dostalo do centra pozornosti najmä pre vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorý v súvislosti s údajným plánovaním prevratu spomínal aj Gruzínske légie.