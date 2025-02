PS chce testovať silu koalície. Dubéci: Riadnu schôdzu prekrstili na mimoriadnu, prijímanie zákonov stojí

PS o schôdzi k zdravotníckym zákonom: Karty vyťahovať nebudeme, no pri hlasovaní sa zdržíme Video Zdroj: FB/PS

Predseda PS Michal Šimečka na začiatok tlačovky vysvetlil, prečo sa hnutie nezúčastnilo okrúhleho stola, ktorý zvolal prezident Peter Pellegrini. Pripomenul, že opozičné strany PS, SaS a KDH požiadali o stretnutie s prezidentom ešte začiatkom januára. Išlo o reakciu na návštevu Fica v Moskve.

Šimečka: Okrúhly stôl? Pasca na opozíciu

Pellegriniho chceli vyzvať, aby zakročil a vládna koalícia prestala spochybňovať proeurópsku zahraničnú orientáciu Slovenska. Hlava štátu však na ich požiadavku tri týždne nereagovala a nakoniec prišla s iným formátom, kde si pozvala premiéra Roberta Fica (Smer), predsedov koaličných strán ministra vnútra a lídra Hlasu Matúša Šutaja Eštoka a predsedu SNS Andreja Danka.

„My tento formát stretnutia považujeme za pascu na opozíciu, a preto sme sa rozhodli na tom neparticipovať,“ vyhlásil Šimečka. Ako prvý začal hovoriť o zmene orientácie Slovenska práve Fico, keď sa vrátil z Moskvy. „Je to Robert Fico, ktorý chce zmenu,“ uviedol s tým, že to boli práve predstavitelia Smeru, ktorí pripustili odchod SR z Európskej únie (EÚ).

Fico pre otočenie kormidla zahraničnej politiky nemá podľa Šimečku žiaden mandát ani od parlamentu, ani od občanov. „Moja obava bola a je, že by práve na takomto stretnutí, ktoré by posvätil prezident, by si ten mandát mohol vypýtať. A na tom ja participovať nebudem,“ vyhlásil.

Premiér ukazuje podľa Šimečku, že chce Slovensko vidieť inde, ako ukotvené v EÚ – konkrétne to dokazuje návštevou Moskvy, ostrou rétorikou voči kľúčovým partnerom, izoláciou voči zvyšku demokratického sveta po boku Viktora Orbána, paralyzovaním vzťahov s Českou republikou aj diplomatickým konfliktom s Ukrajinou.

„To všetko je pre mňa hrozba, nie teoretická, ale reálna, že Robert Fico vyťahuje Slovensko z civilizovanej Európy a pripravuje na to pôdu. Teraz to ešte aj posvätil prezident republiky,“ uviedol ďalej šéf PS. Pellegrinimu odkázal, aby vyzval vládu na zrušenie transakčnej dane a kompenzačné opatrenia.

Postup na mimoriadnej schôdzi

Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci skonštatoval, že utorková schôdza bola naplánovaná ako riadna a mala trvať štandardne tri týždne, no v koalícii ju „prekrstili“ na mimoriadnu. Posledné riadne rokovanie sa pritom skončilo týždeň pred Vianocami a najbližšia riadna schôdza je naplánovaná na 25. marca.

„To znamená, že zhruba tri a pol mesiaca legislatívny tok a prijímanie zákonov v tejto krajine bude stáť,“ priblížil Dubéci. Podľa jeho informácií bude stáť v prvom čítaní zhruba 60 vecí, v druhom to bude 22 zákonov. Ďalších 21 vecí sa týka napríklad voľby ústavných sudcov. „Približne nejakých 100 vecí nám stojí a je to považované za absolútne normálne,“ podotkol Dubéci.

„Paralýza štátu, zastavenie legislatívneho procesu, zastavenie prijímania zákonov, zastavenie realizácie programového vyhlásenia je považované za štandardnú vec,“ uviedol ďalej. „Toto je paralýza štátu a rozpad koalície,“ zdôraznil.

Dubéci oznámil, že PS sa na úvod schôdze nebude prezentovať, aby zistili v akom móde je koalícia. „Následne prijímanie zdravotníckych zákonov a ďalšej legislatívy blokovať nebudeme,“ oznámil šéf klubu.

Čo sa týka údajnej mimoriadnej schôdze o personálnych nomináciách do čelo parlamentu, o ktorej hovoril cez víkend premiér Fico, PS bude navrhovať za predsedu NR SR Františka Mikloška z KDH. PS nepodporí kandidáta koalície ministra investícií Richarda Rašiho (Hlas).

Poslanec PS Oskar Dvořák uviedol, že vládu upozorňovali na to, aby nekonsolidovala zdravotníctvo. „Máme tu veľkú personálnu krízu a oni sa chystali sekať nárasty platov, ktoré mali zdravotníci sľúbené, aby neutekali do zahraničia,“ uviedol.

Aj napriek tomu, že sa do tejto situácie podľa Dvořáka dostala koalícia vlastným zavinením, po tom, ako „vyskúšajú“ či bude NR SR uznášaniaschopná, sa rozhodli, že zdravotnícke zákony „nebudú blokovať“. „To znamená, že pomôžeme s účasťou na tejto schôdzi,“ uviedol. „Nebudeme vyťahovať karty a zdržíme sa pri tomto hlasovaní,“ dodal.

Prípad mŕtveho muža bez domova

Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) sa dozvedela o prípade mŕtveho muža bez domova na ľudsko-právnom výbore, kde boli aj štátna tajomníčka Lucia Kurilovská aj policajná prezidentka Jana Maškarová.

Primárnou úlohu šéfa vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas) má byť podľa nej zabezpečiť bezpečnosť občanov. Ak sa potvrdí, že pri prípade úmrtia muža bez domova znova zlyhala polícia, Plaváková nevidí dôvody, aby minister zostal vo funkcii.