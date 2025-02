Inšpekcia sa vyjadrila k zabitiu Ukrajinca v Bratislave. Mestská polícia odmieta spájania s útokom

Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Andrea Dobiášová. Reagovala tak na Veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku, ktoré pripúšťa spáchanie zločinu na základe príslušnosti k etnickej skupine.

„V prípade pokračuje intenzívne vyšetrovanie,“ informovala Dobiášová s tým, že prebieha zákonným spôsobom pod dozorom prokurátora. ÚIS už v pondelok nevylúčilo protiprávne konanie policajtov.

Bratislavskí mestskí policajti sa ohradili voči spájaniu s útokom na Ukrajinca. Možné zapojenie mestskej polície do činu spomenulo ukrajinské veľvyslanectvo v reakcii na tento čin. Ako uviedol Vedúci oddelenia komunikácie Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Peter Borko, mestská polícia nijakým spôsobom nebola zapojená do útoku na ukrajinského občana. „V statuse na svojom facebookovom kanáli veľvyslanectvo Ukrajiny chybne uvádza, že do útoku mohli byť zapojení naši príslušníci. Nie je to pravda,“ vraví Borko, podotýka, že nepravdivá informácia poškodzuje meno mestskej polície a má negatívny vplyv aj na prácu mestských policajtov.

Ako ozrejmil, mestských policajtov vo štvrtok 30. januára v ranných hodinách privolali prostredníctvom oznamu na linke 159. „Policajti našli pred budovou Twin City na križovatke Karadžičova a Mlynské nivy ležať muža v bezvedomí, ktorý nereagoval na žiadne podnety zvonku,“ vysvetlil Borko. Dodal, že jeden z policajtov muža umiestnil do stabilizovanej polohy a jeho kolega privolal rýchlu zdravotnú pomoc. Borko zdôraznil, že nedisponujú informáciami o tom, čo danému zásahu predchádzalo. Rovnako mestská polícia ani neriešila žiadny prípad, ktorý by mohol s danou situáciou súvisieť. „Veľmi nás mrzí vzniknutá situácia a veríme, že páchatelia tejto strašnej vraždy budú potrestaní,“ uzavrel Borko.

Polícia bezdomovca pôvodom z Ukrajiny našla vo štvrtok 30. januára. Informovala o tom spravodajská televízia TA3 s tým, že existuje podozrenie, že muža, ktorého prichytili pri krádeži, napadli príslušníci súkromnej bezpečnostnej služby, a tiež policajti. Muža previezli od nemocnice v Ružinove, kde však podľahol zraneniam.

Veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku v pondelok vyhlásilo, že je šokované okolnosťami úmrtia ukrajinského občana v Bratislave. Dôvodom podľa neho mohlo byť podnecovanie protiukrajinských nálad v slovenskej spoločnosti. Incident považuje za hrubé porušenie základných ľudských práv a princípov právneho štátu.