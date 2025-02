Poslanci na druhý pokus otvorili mimoriadnu schôdzu k zdravotníckym zákonom

Marián Saloň o odchode Malatinca z Hlasu a o neotvorení schôdze Video Zdroj: TV Pravda

Do rozpravy k zdravotníckemu zákonu sa prihlásilo šesť poslancov. Poslanec Oskar Dvořák (PS) kritizoval skrátené legislatívne konanie pri zdravotníckom zákone, pretože sa k nemu nemohla vyjadriť odborná verejnosť. Koalícia mohla využiť podľa neho skrátené pripomienkové konanie. Odporučil jej poučiť sa z minulosti.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas), ktorý tiež prišiel v utorok do parlamentu, povedal, že rokoval so všetkými poslaneckými klubmi, respektíve s tými, ktoré mali záujem. „Prišiel som do sály na otvorenie, kde som mal deklarovanú podporu,“ povedal. Šaško sa vyjadril, že rešpektuje slobodu poslancov pri hlasovaní, diskutoval s celou koalíciou a tiež s dvoma opozičnými stranami.

Prvý pokus nevyšiel

Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič po prvotnom neotvorení schôdze uviedol, že problém s nedostatkom hlasov nastal u poslanca Dušana Muňka (Smer) z klubu SNS. Muňko podľa Matoviča zrejme do „polnoci kŕmil papagáje a trošku pri hlasovaní prispal“.

Poslanec Marián Saloň (Smer) po prvom neúspešnom pokuse reagoval, že predsedovi Andrejovi Dankovi (SNS) „vykričal“, aby si spravil poriadok v klube. „Bohužiaľ, aj majster tesár sa utne. Vekovo najstarší poslanec nás vždy poúčal a teraz zase my mladí budeme poúčať jeho,“ povedal. Myslí si, že na druhý pokus už otvorenie schôdze vyjde.

Program schôdze

Návrh zákona, týkajúci sa zdravotníctva, minulý týždeň schválila vláda. Navrhuje ho prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Zmeny sa majú týkať valorizácie platov lekárov, zavedenia personálnych normatívov v nemocniciach či skrátenia pracovnej doby zamestnancov nemocníc.

Legislatíva súvisí s memorandom o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve, ktoré uzavrela vláda a Lekárske odborové združenie. Uzavretím sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov. Odborári však trvajú na tom, aby legislatívu schválil do konca februára parlament, inak 3300 lekárov odíde k 28. februáru z nemocníc.

Poslanci by mali na schôdzi tiež definitívne rozhodnúť o vládnom návrhu nového stavebného zákona. Jeho cieľom je profesionalizácia štátnej stavebnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní, zjednodušenie stavebného konania, najmä pri rodinných domoch a malých bytových domoch. Legislatíva rieši aj problematiku tzv. čiernych stavieb či zníženú úroveň disciplíny vo výstavbe.

Zákonodarcovia by mali na schôdzi rokovať aj o ďalších predpisoch, ktoré je potrebné upraviť a zosúladiť v súvislosti s novým stavebným zákonom. Tieto zmeny musia nadobudnúť účinnosť spolu so stavebným zákonom, inak hrozia komplikácie. Parlament by mal preto úpravy prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.