Baránek sa po „vecnej komunikácii“ so Slaninom vracia k moderovaniu Sobotných dialógov

Ako informovala Andrea Pivarčiová poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie verejnoprávneho telerozhlasu, k moderovaniu relácie sa Baránek vracia po dohode s vedením Sekcie spravodajstva STVR, ku ktorej dospeli po vecnej a konštruktívnej komunikácii. „Sme radi, že Matej Baránek nakoniec zmenil svoje rozhodnutie a že relácia bude mať aj naďalej skúseného a profesionálneho moderátora, akým pán Baránek nepochybne je,“ uviedla Pivarčiová.

Baránek v pondelok 27. januára oznámil rozhodnutie skončiť s moderovaním relácie svojim nadriadeným. Zdôvodnil to tým, že poniektorí jeho kolegovia verejne spochybnili jeho prácu. Verejnoprávny telerozhlas sa moderátora zastal a vzniknutú situáciu s ním od začiatku riešil. STVR tiež vtedy zdôraznila, že nesúhlasí s touto formou verejných útokov, ktoré vytvárajú priestor na spochybňovanie práce ich zamestnancov, aj dôveryhodnosti samotného média. Baránkov krok prišiel v reakcii na kritiku zo strany platformy Iniciatíva za verejnoprávnosť a nezávislosť, ktorá združuje vyše tisícky zamestnancov a spolupracovníkov bývalej RTVS (dnes STVR), a ktorá skritizovala jeho pôsobenie v relácii Sobotné dialógy z 25. januára, v ktorej bol hosťom predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).

Vo vyhlásení platforma uviedla, že sa nestotožňuje so spôsobom, akým moderátor viedol rozhovor s premiérom. Tvrdila, že obsahovo ani osobnostne Baránek nebol pripravený na to, čo ho v relácii čaká. Rovnako vyjadrila názor, že nedokázal reagovať na premiérove tvrdenia, ktoré podľa nich boli zavádzajúce či nepravdivé. Baránek svoj odchod zo Sobotných dialógov oznámil na sociálnej sieti, kde zároveň odmietol byť predmetom verejného hejtu. Podotkol, že situácia, keď časť jeho kolegov hejtovala jeho profesionálnu prácu, nenastala prvýkrát. Zároveň smerom k STVR uviedol, že nepozná na Slovensku iné médium či firmu, kde by bolo takto akceptované očierňovanie vlastnými zamestnancami.