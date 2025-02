Pre chrípku zatvorili takmer 800 škôl, chorobnosť stúpa. Hygienici vysvetlili, kedy počty chorých začnú klesať

Hlavná hygienička Červeňová o chrípke Video Zdroj: TV Pravda

Chorých na chrípku rýchlo pribúda. Za uplynulý týždeň bolo hlásených vyše 80-tisíc prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO), informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

„Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 15,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5-ročných detí,“ oznámili hygienici.

Počet chorých na chrípku a chrípke podobné ochorenia pribúda ešte rýchlejším tempom. V 5. kalendárnom týždni (od 27. januára do 2. februára 2025) bolo hygienikom hlásených 16,5 tisíca nových prípadov týchto ochorení. Týždeň predtým počet nakazených na chrípku bol okolo 12-tisíc.

„V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 33,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji,“ konštatoval ÚVZ SR s tým, že aj pri chrípke najvyššia chorobnosť je u detí vo veku do päť rokov.

Čítajte viac Chrípka udrela v Košiciach naplno, museli zatvoriť 19 škôl. Chorá bola už tretina detí

Zatvorené sú stovky škôl

Hygienici tiež informovali, že rapídne stúpol počet škôl, ktoré pre narastajúci počet chorých vyhlásili takzvané chrípkové prázdniny.

Kým pred týždňom bolo zatvorených pre vysoký počet prípadov chrípky 270 školských zariadení, teraz ich počet vystúpil na 781. „Išlo o jedny jasle, 330 materských škôl, 418 základných škôl a 32 stredných škôl,“ spresnil ÚVZ SR. Najviac škôl pre chrípku zatvorili v Nitrianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

Hlavná hygienička Tatiana Červeňová tvrdí, že vývoj chrípkovej sezóny je pre zimné obdobie typický a opakuje sa takmer každý rok. V porovnaní s vlaňajškom ide len o mierny nárast chorobnosti. „Krivka chorobnosti zatiaľ vykazuje podobný trend. Tento jav sa nepokladá za nič mimoriadne vzhľadom na očakávaný priebeh chrípkovej sezóny v našich zemepisných šírkach, keď k maximálnemu vzostupu chorobnosti dochádza obvykle na prelome mesiacov január a február,“ uviedlo pre Pravdu tlačové oddelenie ÚVZ SR.

Foto: TASR, František Iván chrípka škola trieda Prázdna trieda v zatvorenej základnej škole kvôli chrípkovým prázdninám.

Hygienici upozorňujú, že okrem chrípky je možné súbežne ochorieť aj na iné respiračné ochorenie. „Oslabený organizmus je totiž náchylnejší na ďalšie infekcie. Súbežný priebeh chrípky a iného respiračného ochorenia môže zvýšiť závažnosť príznakov, zvýšiť riziko vzniku komplikácií, zhoršiť zdravotný stav, skomplikovať liečbu alebo mať fatálne následky,“ varuje ÚVZ SR.

Stále platí, že vrchol chrípkovej sezóny sa očakáva na budúci týždeň, respektíve o týždeň, doplnili hygienici. Očakávajú totiž, že šírenie choroby sa spomalí vďaka školským prázdninám. Choré deti sa teda budú menej stretávať vo veľkých skupinách, a preto chorobnosť bude klesať.

Oplatí sa teraz dať očkovať?

Čo sa týka ochrany pred respiračnými ochoreniami, hygienici zdôrazňujú, že dôležitá je najmä prevencia. Najúčinnejšou ochranou proti chrípke je očkovanie.

„Vo všeobecnosti sa odporúča dať sa zaočkovať proti chrípke v priebehu októbra až do konca novembra, aby ochranný účinok vakcíny vydržal počas celej chrípkovej sezóny. Očkovanie je však možné aj v tomto období, a to hlavne u rizikových skupín, ako sú doteraz neočkované osoby nad 59 rokov, osoby s chronickým ochorením (srdcovocievne, onkologické a dýchacieho systému), tehotné ženy,“ vysvetlil ÚVZ SR pre Pravdu.

Čítajte viac Nedovoľte chrípke, aby vás zlomila: Telu pomôže zázračná kapusta či šípky. Ak už choroba nastúpila, porazte ju s...

Úrad tiež doplnil, že vzhľadom na vysokú cirkuláciu chrípkových vírusov je však možné, že osoby ochorejú skôr, ako si stihnú vytvoriť dostatočnú hladinu protilátok.

Dôležité je aj dôsledné umývanie rúk mydlom a vodou, ako aj dodržiavanie respiračnej etikety. Znamená to kýchať a kašľať do jednorazovej vreckovky, ak nie je narýchlo poruke, tak do ohybu lakťa. Odporúča sa tiež nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa alebo úst, vyhýbať sa kontaktu s chorými, prekryť si dýchacie cesty v preplnených interiéroch alebo na hromadných podujatiach, dezinfikovať povrchy a podobne.

Významnú úlohu v prevencii zohráva aj pravidelné vetranie interiérov a v neposlednom rade je dôležité aj podporiť imunitný systém vyváženou stravou, pravidelným pohybom a dostatkom spánku.