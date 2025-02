Štát odpustil nemocniciam dlhy na penále voči Sociálnej poisťovni vo výške 93 miliónov eur

Spolu 15 zdravotníckym zariadeniam boli v uplynulom období odpustené dlhy v celkovej výške 93 miliónov eur, ktoré im pôvodne vznikli voči Sociálnej poisťovni (SP). Išlo o penále, ktoré sa viazalo na dlžné poistné. Potvrdilo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Dohody o odpustení dlhu uzavrela so zdravotníckymi zariadeniami firma Debitum, ktorá je akciovou spoločnosťou so stopercentnou účasťou štátu, pričom jej jediným akcionárom je MZ. Spoločnosť sa zaoberá koncepciou oddlženia zdravotníckych zariadení vo vzťahu k SP. Ako pre TASR potvrdil hovorca SP Martin Kontúr, štátna firma od nej odkúpila uvedené pohľadávky v roku 2024, pričom nešlo o rovnakú sumu ako peňažný objem týchto pohľadávok. Výška odplaty bola výsledkom vzájomných medzirezortných rokovaní.

„Dohody sa týkajú neuhradených pohľadávok na penále viažuce sa na poistné, ktoré bolo ku dňu 30. júna 2022 po lehote splatnosti, predpísané pôvodným veriteľom – Sociálnou poisťovňou,“ uviedlo MZ.

Z dohôd zverejnených v Centrálnom registri zmlúv vyplýva, že najväčší dlh bol odpustený Univerzitnej nemocnici Bratislava, a to vo výške takmer 27 miliónov eur. Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura Košice bolo odpustených viac ako 13,1 milióna eur a Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) takmer 10,7 milióna eur. Ako pre TASR uviedla vo svojom stanovisku, pozitívne vníma každé odpustenie dlhu. „Dlh vznikol neuhrádzaním/omeškaným uhrádzaním odvodov do Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa,“ spresnila UNM s tým, že odpustením dlhu došlo aj k zníženiu zadlženosti nemocnice a z účtovného hľadiska to malo vplyv aj na zlepšenie hospodárskeho výsledku za rok 2024.

Medzi zdravotnícke zariadenia, ktorým boli penále odpustené, patria napríklad aj Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Národný ústav detských chorôb, Národná transfúzna služba, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica a ďalšie.

Kontúr pre TASR potvrdil, že najväčšími dlžníkmi voči SP sú štátne nemocnice. „Stav pohľadávok Sociálnej poisťovne na poistnom voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam bol k 31. decembru 2024 vo výške 477 miliónov eur,“ dodal.