Skúšku na vodičák nezvládne každý tretí. Autoškoly kritizujú nové testy: obsahujú otázky o motoroch, ktoré kedysi mali Trabanty

Elektronické testy nahradili tie papierové začiatkom apríla 2023. Už vtedy mali mnohí obavy, že získať vodičský preukaz bude náročnejšie. Kým v papierových testoch boli otázky na jednom hárku vždy rovnaké a dalo sa na ne pripraviť vopred, pri elektronických sú otázky vyberané náhodne, a preto je ich nacvičenie zložitejšie.

Keď žiak v súčasnosti príde na testy, z databázy s 1 400 otázkami mu na elektronický test vyberú 40 úloh. Na ich vypracovanie má polhodinu a musí získať najmenej 90 zo 100 bodov, pričom za rôzne otázky možno získať jeden až štyri body.

Na snímke praktická časť skúšky z autoškoly.

Skúška, rovnako ako v minulosti, preveruje znalosti dopravných značiek a zariadení, ako aj schopnosť vyhodnotiť dopravné situácie. Podľa policajtov mal prechod na novú elektronickú formu s väčším počtom otázok za cieľ zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a tiež obmedziť príležitosti na korupciu a ovplyvňovanie výsledkov testov.

V praxi sa však ukázalo, že nová forma testov priniesla aj pokles počtu úspešných uchádzačov o vodičský preukaz. Polícia po roku od zavedenia zmeny, teda vlani v apríli, informovala, že pomer neúspešných skúšok sa zvýšil dvojnásobne – z 12 percent na 23. Z najčerstvejších štatistík, ktoré má denník Pravda k dispozícii, vyplýva, že tento trend pokračuje.

Od apríla 2024 až do konca januára 2025 testami neprešlo 25 percent žiadateľov. V tomto období sa elektronické testy pokúsili absolvovať 160-tisíc ráz, pričom 38,5-tisíc bolo neúspešných. Ide teda o každú štvrtú skúšku.

Ešte výraznejší podiel neúspešných testov je pri uchádzačoch o preukaz najpopulárnejšej kategórie B – skúškami tu neprešiel každý tretí. Z necelých 92-tisíc testov bolo neúspešných vyše 32-tisíc.

Ďalšou zaujímavosťou je fakt, že postupne klesá aj počet záujemcov o vodičský preukaz. Kým v roku 2022 polícia evidovala 89,6 tisíc žiadateľov o jeho vydanie, o rok neskôr toto číslo výrazne kleslo na 67,8 tisíc. Od apríla 2024 do konca tohtoročného januára ich bolo o niečo viac ako 52-tisíc.

Nelogické úlohy

Elektronickým skúšaním slovenské vzdelávanie vodičov napreduje, argumentuje polícia. Podľa zástupcov autoškôl však zmena nie je dostatočne dobre premyslená. Asociácia autoškôl SR totiž upozorňuje, že niektoré otázky v nových testoch sú skutočne nelogické.

Ľudia sa sťažujú, pretože otázky často nie sú správne koncepčne postavené. „Stále máme množstvo nelogických otázok a my s tým neurobíme nič,“ vysvetlil pre Pravdu šéf autoškoly Euromiko Matúš Kocian.

„Myslím si, že zmeny sa stále aplikujú a databáza otázok sa aktualizuje. Je to však v správe ministerstva vnútra, ktoré má k otázkam prístup. V podstate to bol aj zámer elektronických testov – aby vznikla možnosť zámeny otázok po aktualizácii legislatívy,“ podotkol.

S Kocianom súhlasí aj ďalší člen asociácie Branislav Dušička. Tvrdí, že otázky sú nelogické hlavne po technickej stránke, najmä pokiaľ ide o technické záležitosti automobilu.

„Načo má niekto, kto si robí vodičský preukaz na skupinu B, vedieť časovanie valcov motora a podobné veci? To sa učilo v deväťdesiatych rokoch, keď sa auto dalo opraviť. Teraz na to potrebujete počítače a bez nich do auta nezasiahnete,“ vysvetľuje šéf košickej autoškoly Dušička.

„Nech žiaci vedia aspoň to, ako doliať vodu do ostrekovačov alebo skontrolovať olej, to beriem. Ale načo majú vedieť veci, ktoré pomaly nevedia už ani mechanici?“ dodal s tým, že vo výučbe sa tieto veci spomínajú len preto, že sú v otázkach, no zmysel to podľa neho nemá.

So svojimi kolegami súhlasí aj predseda predstavenstva Asociácie autoškôl SR Vladimír Šarina, ktorý pre Pravdu doplnil, že viaceré otázky v systéme sú zastarané a treba ich nahradiť aktuálnymi témami. „Inak bolo zavedenie elektronického skúšania správnou cestou,“ podotkol.

Čo sa týka zastaraných či menej zmysluplných otázok, predseda asociácie Šarina vysvetľuje, že v testoch sa nachádzajú napríklad úlohy týkajúce sa križovatiek, ktoré sa používajú už niekoľko desaťročí. „Pomohlo by zreálniť dopravné situácie, napríklad pohybom vozidiel v križovatke, ako to už majú v Českej republike,“ uviedol.

V testoch nájdeme aj ďalšie zvláštne otázky, najmä tie týkajúce sa technických záležitostí motorových vozidiel. Ako podotkol predseda asociácie, ide o úlohy týkajúce sa zastaranej techniky, zatiaľ čo v prípade moderných áut, napríklad elektromobilov, v databáze nenájdeme ani jednu.

Aké otázky sú podľa autoškôl nevhodné? Najväčšia kritika zaznieva pri otázkach z konštrukcie vozidla pre skupinu B (osobný automobil): Súčasťou prevodovky osobného automobilu je synchronizácia. Synchronizácia sa dosiahne, že?

Pri „priamom zábere“ (i=1) sú? Šarina vysvetľuje, že ide o otázky zamerané na technické vedomosti, ktoré nie sú relevantné a potrebné pre žiaka skupiny B. Pracovný cyklus štvordobého motora pracuje v tomto poradí: (vyberte)

Pneumatika s dušou sa označuje? Šarina podotýka, že pneumatiky s dušou v súčasnosti nenájdeme už ani vo väčšine traktorov, nie to v osobných autách. Palivová (zápalná) zmes pre dvojdobé zážihové motory je zložená z: (vyberte) Šarina dodáva, že dvojdobé alebo dvojtaktné motory sa nachádzali v Trabantoch či Pionieroch alebo kosačkách. V súčasnosti už ani v motorových kosačkách väčšinou takýto motor nenájdeme.

Polícia problém nevidí

Šarina si však nemyslí, že testy sú po novom ťažšie. „Je tam, samozrejme, viac otázok, ale časový limit je dostačujúci. Neúspešnosť je síce o niečo väčšia, možno približne štvrtinová, ale to nie je až taká tragédia. Naučiť sa na ne dá, skôr by som ich požadoval v modernejšom poňatí,“ hovorí predseda asociácie.

Podobný názor zastáva i predseda Združenia autoškôl SR Andrej Buday, ktorý pre Pravdu uviedol, že mu „nie sú známe sťažnosti na zvýšenú náročnosť autoškolskej prípravy“.

Prechod na elektronické testy vníma pozitívne, no zároveň súhlasí s tým, že ich obsah by mal byť taktiež aktualizovaný. „Niektoré otázky pochádzajú ešte z osnov pre výcvik v autoškolách cca z osemdesiatych rokov,“ doplnil.

Polícia si za skúšaním stojí a napriek až 25-percentnej neúspešnosti deklaruje, že elektronické testy sú účinné. „Prax ukazuje, že žiadatelia, ktorí sa zodpovedne a dôsledne pripravovali, sú úspešní a zvládnu bez problémov skúšky aj elektronickou formou, ktorá je objektívna a efektívna,“ reagovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Martina Sláviková pre Pravdu.

Ilustračné foto.

Staré učebné osnovy

Výrazným problémom v autoškolách je podľa ich predstaviteľov aj fakt, že stále vyučujú podľa starých učebných osnov z roku 2005. „Síce sa spravili nové testy, ale my máme stále staré učebné osnovy. Nové učebné osnovy sú pritom na ministerstve dopravy už pripravené,“ podotýka Šarina.

„Tie boli dokončené niekedy v lete minulého roka a rátali sme s tým, že ministerstvo dopravy ich aplikuje do praxe začiatkom roka 2025,“ doplnil predseda predstavenstva asociácie.

Pravda preto oslovila ministerstvo dopravy s otázkou, či sa situácia okolo osnov nejako posunula. Z rezortu nám odpísali, že osnovy spadajú pod ministerstvo vnútra, odkiaľ sme dostali stručnú odpoveď.

„Policajný zbor na základe žiadosti iniciovanej ministerstvom dopravy participuje na progrese v oblasti modernejších učebných osnov pre autoškoly,“ uzavrela hovorkyňa polície Sláviková.

Podobný prísľub však polícia dávala aj vlani v apríli v reakcii na sťažnosti absolventov autoškôl. „V tomto roku plánujeme zaktualizovať skúšobné otázky, prípadne skúšobné testy doplníme o nové otázky,“ avizovala prostredníctvom tlačového oddelenia. Po desiatich mesiacoch však k zmene nedošlo.