Iba ruský plyn nám nestačí. Problém s dodávkami stále nie je vyriešený, hlási SaS a vyzýva vládu na riešenie

Slovensko už opäť odoberá ruský plyn, no tentokrát cez turecký plynovod TurkStream. Platí to od začiatku mesiaca, no Slovensku podľa opozičnej SaS dodávky plynu z Moskvy už stačiť nebudú. Expert SaS na energetiku Karol Galek zdôrazňuje, že dodávateľov treba diverzifikovať, pre vládu má aj konkrétne návrhy.

Keď 20. januára premiér Robert Fico (Smer) a viacerí ministri slovenskej vlády navštívili Turecko, hlavnou témou ich návštevy sa stali rokovania o dodávkach zemného plynu na Slovensko. Ide o plyn, ktorý má Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP) dodávať ruský Gazprom až do roku 2034, ako to vyplýva z ich vzájomnej zmluvy.

Problém nastal na prelome rokov, keď Kyjev a Moskva neuzavreli novú zmluvu o tranzite plynu do Európy. Pôvodne k nám totiž plyn prúdil cez Ukrajinu, no tá mala zmluvu uzavretú na dobu určitú do konca roka 2024. Keďže pre Rusko, ktoré vedie na Ukrajine nezákonnú vojnu a agresiu, šlo o významný príjem, Kyjev chcel tieto finančné príjmy pre Moskvu zastaviť. To, že Kyjev zmluvu nepredĺži, sa vedelo už viac než rok.

Premiér Fico však pre nepredĺženie kontraktu spustil na ukrajinského prezidenta aj tamojšie energetické spoločnosti paľbu kritiky. Začal sa vyhrážať zastavením humanitárnej pomoci pre ukrajinských utečencov a snažil sa dodávky ruského plynu na Slovensko oživiť.

Spoločne s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas) sa preto vybral do tureckej Ankary a s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom dokázal vyrokovať, že ruský plyn k nám bude prúdiť cez plynovod TurkStream. Energia teda putuje z Ruska do Turecka, cez Balkán do Maďarska a od našich južných susedov do slovenských zásobníkov. Dokonalá alternatíva k ukrajinskej trase to však nie je.

Kapacita nestačí

Karol Galek (SaS) na tlačovej konferencii vysvetlil, že celkovo k nám môže cez Turecko a Maďarsko prúdiť plyn prinajlepšom o jednu miliardu metrov kubických menej, než je slovenská ročná spotreba. „Dnes sme sa od SPP dozvedeli, že od 1. 2. k nám ruský plyn opäť prúdi. Tu ale treba povedať, že ten je limitovaný zmluvami, prepojom a plynovodom z Maďarska,“ uviedol.

Naša krajina potrebuje ročne 5,5 miliardy kubíkov. Kapacity plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom a v súčasnosti umožňujú na naše územie dostať do 3,5 miliardy kubíkov ročne. Treba preto diverzifikovať a hľadať zdroje plynu aj mimo Ruska, myslí si opozícia.

„Minulý rok v máji navštívil Robert Fico Azerbajdžan. Hovorilo sa, že tamojší plyn bude k dispozícii pre Slovensko,“ spomína opozičný poslanec parlamentu. „Zrazu bol ale jediným prípustným plynom pre Fica ten ruský a jedine prúdiaci cez Ukrajinu. O tom, že to nebude možné, vedel viac ako rok,“ podotkol.

Pripomenul, že v hre bola aj žaloba ruskej spoločnosti Gazprom, ako to urobil napríklad gigant OMV. No súčasná vláda podľa neho pristúpila len k možnosti dodávky zachraňovať aj napriek tomu, že je to podľa predstaviteľov SaS v rozpore s bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky.

Plyn je hrozba

Poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) upozornila, že súčasná vláda vytvára zo Slovenska zraniteľnú krajinu. „Nemá stabilnú väčšinu, odmieta hlasovať o predčasných voľbách a vymýšľa si správy o majdane, na čo zneužíva Slovenskú informačnú službu,“ pripomenula opozičné tvrdenia.

„Na dennodennom poriadku sa tu dozvedáme, že ľudia unikajú pred spravodlivosťou,“ hovorí s tým, že po novele Trestného zákona to vyzerá, akoby sa už na Slovensku oplatilo kradnúť „Slovensko už nie je dôveryhodným partnerom ani EÚ ani NATO. A okrem toho sme zraniteľní, aj čo sa týka energetických surovín,“ podotkla.

Rusko je podľa Kolíkovej agresor a Slovenská republika sa nemôže upínať na východ. „Vláda nerobí nič preto, aby sme sa tu cítili bezpečne. Naopak, robí kroky. aby sa Slovensko stávalo priamym vazalom Ruska,“ doplnila v súvislosti s dodávkami plynu cez TurkStream.

Fico hovorí o politike na všetky štyri svetové strany, a práve pri plyne máme príležitosť túto politiku naplniť, no nekoná sa to, myslí si Galek a hovorí, že Slovensko môže hľadať alternatívy v Nórsku, Taliansku, Chorvátsku či USA v podobe skvapalneného zemného plynu (LNG), „Nespoliehajme sa len na ruský plyn. Ten k nám môže a bude tiecť, no nesmie to byť jediný spôsob,“ hovorí.

„Fico sa správa ako vlastizradca a agent. Rusko z príjmov z prepravy plynu financuje útoky. Je v záujme SR, aby sa Ukrajina ubránila, aby Rusko nebolo na hraniciach Slovenska. Robert Fico namiesto záujmov Slovenska chráni záujmy Ruska a uprednostňuje Rusko pred Slovenskom, nie Slovensko pred Ukrajinou,“ doplnil poslanec národnej rady a predseda Občianskej konzervatívnej strany Ondrej Dostál.

Azerbajdžan

„Keď sa vrátime k azerbajdžanskému plynu, tak ten je pre SaS dočasným riešením,“ uviedol Galek s tým, že Azerbajdžan dnes už dodáva do Európy 12 až 13 miliárd kubíkov, no má kapacitu asi 25 miliárd. Okrem toho by sa pri jeho preprave dali využiť aj plynovody mimo Ruska, či už cez Balkán alebo Ukrajinu.

„My sa nemôžeme sústrediť na plyn len z jednej strany,“ podotkol. Ak by azerbajdžanský plyn prúdil na Slovensko mimo Ruska, tak by sa podľa neho zároveň vyvodil aj záver, že nemôže ísť len o „prezlečený ruský plyn“.

V prípade, že by plyn prúdil cez ruské územie, otázky by boli na mieste, pripustil. „Dovolil by som si kritizovať Európsku úniu a Komisiu, že nie je dôsledná v identifikovaní toho, odkiaľ plyn pochádza. Zároveň ale treba povedať, že často sa vlajka na dodávkach LNG vymení priamo na lodi. Rusi sa snažia svoj plyn do Európy dostať.“

No ani trasa cez Ukrajinu nie je výhrou. Rusi by totiž mali motiváciu útočiť na plynovú infraštruktúru Ukrajiny, nakoľko by už nešlo o ich vlastný plyn. Azerbajdžan teda podľa SaS nie je ideálnou náhradou, no treba hľadať možnosti.

„My chceme vedieť, čo sú tie alternatívy, o ktorých hovorí SPP aj vláda a ako je Slovensko dlhodobo zabezpečené,“ vyzval Galek na tlačovej konferencii.

„Chceme apelovať na vládu SR, aby rozptýlila obavy. Uistenia potrebujú podnikatelia aj bežní ľudia. Potrebujeme záruky, že k nám nebude tiecť iba ruský plyn, ktorý podporuje ruskú vojnovú agresiu,“ uzavrel poslanec.