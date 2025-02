Vodíkové autobusy, drony, aj smetiarsky voz. Košický kraj sa stane centrom pre výrobu a spotrebu ekolpaliva

„Vodíkové údolie je pojem, ktorý neznamená, že ideme vybudovať v nejakej doline vodíkové fabriky a spustiť vodíkovú výrobu. Je to označenie pre regióny v rámci Európskej únie (EÚ), ktoré budujú vodíkovú infraštruktúru a spolupracujú pri tom aj s ďalšími regiónmi a partnermi v rámci EÚ,“ objasnil predseda KSK Rastislav Trnka.

Ako ďalej vysvetlil, košické Vodíkové údolie bude vlastne ekosystémom, v rámci ktorého budú vodík v kraji vyrábať, distribuovať a aj spotrebovávať. „S využitím vodíka rátame v autobusovej, lodnej i leteckej doprave v KSK. Vďaka tomuto projektu dokážeme podporiť dekarbonizáciu, znížiť emisie oxidu uhličitého a zachovať udržateľný rozvoj,“ vymenoval predseda.

Projekt Vodíkové údolie v Košiciach sa podľa neho rodil dlho. „Na začiatku bolo potrebné vytvoriť krajskú vodíkovú stratégiu, ktorá bola prvá na Slovensku. Postupne sme robili kroky k tomu, aby sme dali dokopy všetkých partnerov v rámci kraja, ktorí by mohli priložiť ruku k dielu a budovať toto Vodíkové údolie,“ doplnil Trnka.

Vodíkové autobusy aj drony

Na projekte napokon participuje 15 partnerov zo Slovenska, hlavne Košického kraja. Ďalší siedmi sú zo zahraničia. Projekt sa oficiálne začne v apríli 2025 a v rámci jeho prvej fázy má v Košiciach do roku 2027 vzniknúť elektrolyzér, ktorý ročne vyrobí 170 ton vodíka.

Trnka zdôraznil, že pôjde o ekologickú výrobu tohto plynu. „Či to bude z odpadového tepla, alebo zo ‚zelenej‘ elektriny, o tom nateraz ešte nie je rozhodnuté. V rámci Vodíkového údolia však zabezpečíme aj distribúciu vyrobeného vodíka a čiastočne aj spotrebu,“ avizoval predseda KSK.

Foto: Branislav Caban V poradi zlava predseda Narodnej vodikovej asociacie Slovenska Jan Weiterschuetz predseda KSK Rastislav Trnka prodekan univerzity Kosice Tomas Brestovic V poradí zľava predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Ján Weiterschütz, predseda KSK Rastislav Trnka prodekan univerzity Košice Tomáš Brestovič

Vodík budú spotrebovávať vodíkové autobusy v rámci medzimestskej autobusovej dopravy Košického kraja. V úvode ich bude desať, ale postupne by ich počet mal narásť až na 40. Okrem nich bude vyrobený vodík využívať aj prepravný dron.

V druhej fáze ráta projekt s pridaním ďalšieho 2 MW elektrolyzéra a zvýšením výroby vodíka na viac ako 500 ton ročne. Okrem nových autobusov pribudne vodíkový smetiarsky voz a ďalšie tri prepravné vodíkové drony. Súčasťou projektu sú tiež štúdie potrebné pre transformáciu už existujúceho potrubia na zemný plyn na vodíkové potrubie.

Mnohé výhody

Vodíkové údolie prinesie podľa Trnku na východné Slovensko viacero výhod pre obyvateľov kraja, ekonomiku aj životné prostredie. „Medzi hlavné benefity patria nové pracovné príležitosti v odvetviach, ako je priemysel, energetika či výskum. Podpora inovácií a technologického vývoja v regióne pritiahne zahraničné investície a technologické spoločnosti, čo posilní miestnu ekonomiku. V neposlednom rade očakávame, že sa zlepší kvalita ovzdušia,“ povedal Trnka.

Zdôraznil, že vodík má u mnohých ľudí neprávom povesť nebezpečného prvku. „Vodík je bezpečný a dá sa aj bezpečne a užitočne využiť. Vodíková mobilita je zároveň akýsi ďalší stupeň po elektromobilite, ktorý príde a vodík budeme využívať rovnako bežne ako benzín a naftu,“ avizoval predseda KSK.

Využívanie vodíka môže podľa neho prispieť k zníženiu závislosti na dovážaných energiách a fosílnych palivách. Je presvedčený, že v budúcnosti budú v tejto oblasti vznikať nové pracovné miesta s pridanou hodnotou.

Foto: Branislav Caban Vodikovy bicykel Kosickeho samospravneho kraja Vodíkový bicykel Košického samosprávneho kraja

Peniaze priamo z EÚ

Spomenul tiež, že deväť miliónov eur na realizáciu projektu nedostal kraj zo štandardných eurofondov, ale priamo z Bruselu prostredníctvom programu Horizon Európe. Tento spôsob získania financií považuje za náročnejší.

Súhlasil s ním predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Ján Weiterschütz, podľa ktorého boli v príslušnej výzve desiatky uchádzačov a úspešní boli iba traja. „V okolí zhruba 400 – 500 kilometrov žiadny takýto úspešný kandidát nie je,“ vyzdvihol Weiterschütz.

V Košiciach by podľa neho mohol byť vodík využitý okrem iného napríklad v oceliarňach, ktoré potrebujú prejsť na ekologickejšie spôsoby výroby. Verí, že na Slovensku vzniknú ďalšie vodíkové údolia v iných regiónoch, ktoré by mohli byť prepojené napríklad prerobením transportných potrubí zemného plynu na vodíkové. „Nie je to sci-fi, je to realita. Takáto stratégia je prijatá na európskej úrovni,“ podotkol Weiterschütz.

Ekologické palivo

Prodekan pre inovácie a transfer technológií Technickej univerzity Košice Tomáš Brestovič považuje vodík za veľmi zaujímavý plyn, pretože pri jeho spaľovaním s kyslíkom vzniká len čistá vodná para.„Práve to sa snažíme využívať, že neprodukujeme oxid uhličitý, ale využívame palivo, ktoré je ekologicky čisté,“ vysvetlil Brestovič s tým, že je dôležité zavádzať technológie, ktoré znižujú uhlíkovú stopu.