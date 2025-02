SaS: Fico si neplní svoju povinnosťou viesť rokovanie vlády a neinformuje verejnosť o tom, kde sa nachádza

Opozičná SaS: Ruský plyn k nám opäť tečie, no Slovensku to stačiť nebude Video Zdroj: ta3

„Nikto nie je nútený byť premiérom. Ak sa niekto stane premiérom, musí rátať s tým, že ľudia majú právo vedieť, čo robí, osobitne ak nepríde na rokovanie vlády a toto rokovanie nevedie, čo je jedna z jeho kľúčových rolí. Či je ten dôvod zdravotný, alebo je to ďalšia cesta do Moskvy, alebo stretnutie s pánom Křetinským (český podnikateľ, ktorý kontroluje 49 percent akcií a manažment Eustreamu, pozn.),“ povedal Mária Kolíková.

Poslanec Ondrej Dostál poukázal na to, že Fico nepovažoval za potrebné informovať verejnosť o tom, kam ide na dovolenku, a keď sa prišlo na to, že sa nachádza v luxusnom hoteli vo Vietname, tak povedal, že rokoval s nejakými vietnamskými predstaviteľmi. Neprezradil pritom s kým ani o čom. Rovnako vopred neinformoval verejnosť o svojej ceste do Moskvy a stretnutí s Vladimirom Putinom. Ani dodatočne sa nevie, o čom všetkom sa s ruským prezidentom rozprával. „Toto najnovšie extempore, že nepríde na rokovanie vlády a nikto nevie, kde je, a členovia vlády nechcú povedať dôvod, iba zapadá do vzorca, ktorým sa Robert Fico dlhodobo riadi. Nepovažuje za potrebné, aby slovenskí občania vedeli, kde je ich premiér a z akého dôvodu si neplní svoju povinnosť viesť rokovanie vlády,“ skonštatoval Dostál.

V otázkach okolo dodávok plynu sa podľa neho Robert Fico správa ako „vlastizradca, kolaborant a Putinov agent“. „Pokúša sa nám nahovoriť, že uprednostňuje slovenské záujmy pred ukrajinskými, ale v skutočnosti uprednostňuje ruské záujmy pred slovenskými,“ uviedol Dostál. Zdôraznil, že ukrajinské spoločnosti dodržali dohody, ktoré mali s ruskými firmami, a to napriek tomu, že Rusko napadlo Ukrajinu. Platnosť týchto dohôd zmluvne vypršala a bolo povinnosťou vlády Roberta Fica urobiť všetko pre to, aby malo Slovensko diverzifikované zdroje plynu, pretože o vypršaní zmlúv sa vedelo dávno vopred. „Robert Fico namiesto toho, aby sa o to postaral, chráni záujem Ruska predávať plyn, a to je pre neho prioritné,“ povedal Dostál s poukazom na to, že Rusko z predaja energetických surovín financuje vojnu na Ukrajine.

Vláda robí podľa Kolíkovej stále ďalšie kroky k tomu, aby sa Slovensko stávalo zraniteľnou krajinou a priamym vazalom Ruska. „Táto vláda nemá stabilnú väčšinu, je neschopná čeliť odvolávaniu v parlamente, zjavne sa toho bojí a vymýšľa si tu správy o štátnom prevrate a zneužíva na to Slovenskú informačnú službu,“ poukázala. Podľa nej nemáme na Slovensku zabezpečenú bezpečnosť a dozvedáme sa o brutálnych udalostiach, za ktoré sú v niektorých prípadoch zodpovední príslušníci Policajného zboru.

„Nevieme, aké robí polícia opatrenia na to, aby sa tomu predchádzalo a minister vnútra nie je schopný vyvodiť svoju politickej zodpovednosti. Dozvedáme sa tu o prepúšťaní odsúdených na slobodu, a vieme, že tu nie sú ľudia, ktorí by dohliadali nad týmito odsúdenými,“ hovorí Kolíková. Dodala, že sú zastavované trestné stíhania a ľudia neveria, že spravodlivosť platí pre všetkých. „Aby premiér všetko toto prekryl, príde so zmenou ústavy, ktorou priamo napáda naše členstvo v Európskej únii. Slovensko už nie je dôveryhodným partnerom ani EÚ, ani NATO,“ hovorí exministerka spravodlivosti Kolíková.