Bombic vyšiel v putách, no zostáva na slobode. Ako to vyzeralo na Najvyššom súde? Dostal náramok a viacero zákazov

Internetový extrémista D. Bombic sa postavil pred Najvyšší súd Video Zdroj: TV Pravda

Bombica, ktorý nejde do väzby, odviedla z budovy Najvyššieho súdu polícia bočným vchodom s nasadenými putami. Okolie súdu podliehalo prísnejším bezpečnostným opatreniam, prítomní boli mestskí aj štátni policajti.

Prečo však Bombic odchádzal v putách, nie je jasné. „Je to čisto technický problém,“ komentoval po pojednávaní stroho jeho advokát a poradca premiéra Roberta Fica (Smer) David Lindtner. Bombica podľa advokáta pre inú vec nezadržali, viac situáciu komentovať nechcel. Europoslankyňa Judita Laššáková (Smer), ktorá sa za Bombica zaručila, sa odmietla vyjadriť.

Polícia vysvetlila, že opatrenie súviselo s procesným úkonom týkajúcim sa príkazu na zatknutie Daniela B., vydaného Okresným súdom Bratislava II ešte v decembri 2022.

„Po následnom vyrozumení príslušného súdu bolo útvaru Policajného zboru doručené odvolanie predmetného príkazu na zatknutie a dotknutá soba prepustená,“ dodala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Katarína Bartošová.

Súdne pojednávanie, ktoré sa začalo krátko po 13. hodine, sprevádzalo viacero kuriozít vrátane nejasného dôvodu nasadenia pút. Okrem toho napríklad aj to, že keď sudkyňa vyzvala obvineného, aby predložil doklad totožnosti, nemal ho pri sebe. Jeho doklad mala u seba europoslankyňa Judita Laššáková (Smer), ktorá ho sprevádzala aj pri vstupe do budovy súdu v Petržalke.

Pred Najvyšší súd prišli podporovatelia aj odporcovia Bombica Video Zdroj: TV Pravda

Námietku zaujatosti súd zamietol

Najskôr sa senát vyjadril k námietke zaujatosti, ktorú Bombic zverejnil dva dni pred pojednávaním. Konkrétne voči senátu 2T v zložení sudca Peter Paluda a sudkyne Dana Wankeová a Beáta Javorková.

Dôvodom podania námietky bola politická minulosť sudcu Paludu, ktorý podľa jeho slov v minulosti kandidoval do Národnej rady SR (NR SR) za v súčasnosti opozičnú stranu SaS. Bombic spája sudcovu minulosť s vyjadreniami súčasných predstaviteľov SaS, majú byť podľa neho dôvodom Paludovej zaujatosti. Médiá tiež obvinil z hrubého porušenia prezumpcie neviny, čo malo vyvíjať tlak na jeho vzatie do väzby.

Foto: Ivan Majerský, Pravda bombic Extrémista Daniel Bombic na Najvyššom súde vo štvrtok 6. februára 2025. Vľavo europoslankyňa za Smer Judita Laššáková.

Súd však Bombicovu námietku zamietol s odôvodnením, že podľa Trestného poriadku nemôže byť podaná na procesný postup sudcu.

Námietka zaujatosti je prípustná iba vtedy, ak existujú dôvodné pochybnosti o nestrannosti sudcu, ktoré vyplývajú z jeho pomeru k prejednávanej veci, k osobám priamo dotknutým úkonom alebo k obhajcovi.

Napríklad nesúhlas so spôsobom vedenia pojednávania, rozhodovanie o dôkazoch alebo zamietnutie návrhov na doplnenie dokazovania nie sú zákonnými dôvodmi na vyvodenie zaujatosti sudcu. Takéto opatrenia majú za cieľ zabrániť obštrukciám a špekulatívnemu vznášaniu námietok, ktoré by mohli neprimerane predlžovať trestné konanie.

Bombic odišiel zo súdu v putách. Podľa advokáta išlo o technický problém Video Zdroj: TV Pravda

Sudkyňa sa pýtala na Rózsu aj Machalu

Obvinený trval na tom, že nespáchal žiaden trestný čin. Za osem dní, ktoré bol na Slovensku, splnil podľa jeho slov všetko čo sudcovi pre prípravné konanie sľúbil. Senát mu chcel položiť niekoľko otázok, no rozhodol sa využiť právo nevypovedať.

Bombic nemá podľa advokáta v Londýne už žiadne sociálne väzby ani byt. Advokát tiež uviedol, že nevidí dôvod, prečo mal obvinený nosiť viac ako dva roky elektronický náramok. Orgány činné v trestnom konaní podľa neho ignorovali žiadosti, aby obvineného vypočuli. Nie je podľa neho pravdou, ako to uviedol prokurátor, že sa Bombic orgánom vyhýbal.

Sudkyňa sa tiež prokurátora pýtala na fotku Bombica s hudobníkom Oskarom Rózsom a so štátnym tajomníkom ministerstva kultúry Lukášom Machalom. Na spoločnej fotografii z Londýna Bombic ukazuje neonacistický symbol Biela sila (White power). Prokurátor uviedol, že nemá vedomosť o tom, že by sa začalo v tejto veci trestné konanie alebo by bolo vznesené obvinenie.

Foto: Ivan Majerský, Pravda bombic Extrémista Daniel Bombic na Najvyššom súde vo štvrtok 6. februára 2025.

Bombic čelí niekoľkým obvineniam z extrémizmu, šírenia extrémistických materiálov, obťažovania, podnecovania či neoprávneného nakladania už roky.

„Na Daniela B. boli vydané tri zatýkacie rozkazy pre trestné činy prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd (§422 TZ), rozširovanie extrémistického materiálu (§422b TZ), podnecovanie (§337 TZ), podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti (§424 TZ), nebezpečné elektronické obťažovanie (§360b TZ) a neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi (§374 TZ),“ informovalo nedávno ministerstvo vnútra.

Zákazy a náramok

Rozhodnutie sudcov o tom, či pôjde alebo nepôjde do väzby, si do súdnej siene prišli vypočuť viacerí Bombicovi podporovatelia. Ružu, s ktorou vychádzal v putách z budovy, dostal počas porady senátu od neznámej ženy.

Rozsudok zaznel po necelých dvoch hodinách. Súd nahradil väzbu internetového extrémistu monitorovacím náramkom.

„Najvyšší súd na dnešnom verejnom zasadnutí zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu, ktorým nebol obvinený Daniel B. vzatý do väzby a sám rozhodol tak, že väzbu obvineného nahradil prijatím písomného sľubu obvineného, dohľadom probačného a mediačného úradníka a uložil mu zákaz vycestovania do zahraničia, povinnosť dostavovať sa k probačnému a mediačnému úradníkovi, zákaz uverejňovať príspevky na rôznych sociálnych sieťach a platformách s nenávistným charakterom a obvinenému nariadil kontrolu technickými prostriedkami – zariadením na určenie polohy kontrolovanej osoby,“ uviedla hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.

Súd podľa predsedníčky senátu nemôže konštatovať, žeby nevidel podozrenia zo spáchania trestnej činnosti. „Charakter trestnej činnosti, z ktorej je obvinený, má extrémistický a nenávistný charakter,“ ozrejmila. Súd skonštatoval dôvody tzv. preventívnej a útekovej väzby. Predsedníčka senátu zároveň zdôraznila, že súd vo štvrtok nerozhodoval o vine a treste obvineného.

Čítajte viac Prísľub europoslankyne aj Podravka ako dôkaz. Prečo je Bombic na slobode? Sudca nemohol byť hluchý, no pochybnosti trvajú

Sudkyňa v odôvodnení uviedla, že „sloboda prejavu nie je absolútna“. Obvineného vyzvala, aby zvážil, ako sa vyjadruje. „Nenávisť kalí zrak a neumožňuje vidieť pravdu,“ povedala mu ďalej. Elektronický monitorovací náramok mu mali založiť hneď po vynesení rozsudku, k čomu však nedošlo a vyšiel v putách. Neskôr na Telegrame uviedol, že bol znova zatknutý, ale už je „vonku“.

Europoslankyňa J. Laššáková sa zaručila za D. Bombica, odmietla sa vyjadriť Video Zdroj: TV Pravda

Dva tábory pred súdom

Bombica pred Najvyšším súdom v Petržalke čakali prívrženci, no vyjadriť nesúhlas s jeho krokmi prišli aj ľudia s opačným názorom. Medzi tábormi bolo cítiť napätú atmosféru.

„Sledujem ho už dlhšie a chcem vedieť, ako to dopadne,“ uviedol jeden z prítomných.

„Prišli sme kvôli tomu, aby sme ukázali, že takýchto ľudí, ako je pán Bombic sa netreba obávať. Sú to ľudia, ktorí majú len plné ústa rečí na sociálnych sieťach. Tam sa najlepšie šíri to, čo on vykonáva, obzvlášť ak vezmeme do úvahy, že ho v pozadí podporujú silní politici a strany,“ uviedol pre Pravdu Dávid Púchovský, zakladateľ stránky Hoaxy a podvody. Domnieva sa, že kým dôjdu súdy v prípade Bombica ku konečnému verdiktu, ešte nejaký čas to potrvá. „Bude to trvať roky,“ myslí si.

Priviezli ho vládnym špeciálom

Bombica, ktorý žil dlhé roky vo Veľkej Británii, eskortovali na Slovensko minulý týždeň vládnym špeciálom so súhlasom ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas). Jeho rezort vysvetľoval presun vládnou leteckou linkou, teda nie komerčnou, prísnymi bezpečnostnými opatreniami. Minister vnútra pritom v minulosti vystúpil u medzinárodne hľadaného Bombica v relácii. Okrem neho aj viacero predstaviteľov vládnej koalície vrátane Fica.

Hľadaného youtubera po zdĺhavom vydávacom konaní previezla eskorta z letiska priamo na ŠTS do Pezinka, kde noc strávil v CPZ. Pred sudcom vypovedal vôbec po prvý raz. Prokurátor žiadal pre neho väzbu z obavy, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa vyhol stíhaniu alebo trestu, a z obavy, že bude ďalej pokračovať v páchaní trestnej činnosti.

Foto: Ivan Majerský, Pravda bombic Extrémista Daniel Bombic na Najvyššom súde vo štvrtok 6. februára 2025.

Do väzby ho nevzali

Argumenty prokurátora však nestačili a sudca pre prípravné konanie Peter Pulman ho napokon prepustil na slobodu. „Prepúšťam zatknutého obvineného na slobodu,“ uviedol v anonymizovanom rozhodnutí o nevzatí do väzby, ktoré má Pravda k dispozícii.

Sudca Pulman konštatoval dôvodnosť trestného stíhania, avšak nezistil dôvody väzby. V prípade útekovej väzby nie je podľa sudcu dostačujúce argumentovať len tým, že Bombic býva dlhodobo v zahraničí.

„Ani jeden z týchto dôvodov u obvineného nie je splnený a už vôbec ho nie je možné dedukovať z jeho konania, keď sa dostavoval na výzvy súdu v rámci extradičného konania, keď súhlasil so svojím vydaním, keď sa dostavil na letisko a keď má na území SR zabezpečené bydlisko, pričom mu nehrozí uloženie vysokého trestu,“ uviedol sudca Pulman.

Napriek tomu sudca dospel k záveru, že dôkazy „aspoň v určitej potrebnej miere v tomto štádiu konania preukazujú, že konaním obvineného došlo k naplneniu zákonných znakov stíhaných trestných činov“. Rozhodnutie nebolo právoplatné. „Bol prepustený na slobodu bez náhrady väzby," uviedol pre médiá prokurátor Aurel Pardubský. Doplnil, že s rozhodnutím sudcu pre prípravné konanie nesúhlasí a podal voči nemu sťažnosť.

Obhajca Bombica, ktorým je bývalý sudca David Lindtner a tiež súčasný poradca premiéra Roberta Fica (Smer), predložil pezinskému špecializovanému súdu tiež písomnú záruku europoslankyne za Smer Judity Laššákovej. Lindtner spoluvlastní advokátsku kanceláriu, ktorá Bombica zastupuje, s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer).