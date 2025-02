Takmer 50 miest. Protivládne protesty pokračujú: Vystúpia aj známe osobnosti

Ako združenie upozornilo, „blúznenie“ predsedu vlády Roberta Fica (Smer) o suverénnej politike na všetky štyri svetové strany v realite znamená podlizovanie sa vojnovému zločincovi Vladimirovi Putinovi. „Pre Slovensko to začína mať vážne dôsledky. Demokratické štáty v týchto dňoch diskutovali o zoskupení krajín, ktoré sú pripravené spolupracovať v oblasti obrany Európy v reakcii na rastúcu ruskú hrozbu, avšak Slovensko medzi pozvanými krajinami nebolo,“ upozornilo združenie s tým, že Ficova posadnutosť ruskou totalitou a vlastnou mocou reálne ohrozuje bezpečnosť krajiny, a to je dôvod, prečo občania opäť vyjdú do ulíc.

Nechceme sa pozerať na východ a ísť smerom k Moskve, zaznelo na proteste v Trnave Video

„Stretnutia budú prebiehať v pokojnej atmosfére, no s dôrazným odkazom na dôležitosť udržania demokratických hodnôt a medzinárodných záväzkov Slovenska, ktoré sú v ohrození,“ informovalo združenie Mier Ukrajine, ktoré organizuje zhromaždenie v Bratislave. V ostatných mestách sa na organizácií zhromaždení podieľajú občianski aktivisti a občianske platformy. Cieľom zhromaždenia je upozorňovať na obavy z toho, aká bude orientácia krajiny, ako aj vyjadriť obavy z postoja súčasne vlády. „Chceme jasne ukázať, že budúcnosť Slovenska nemôže byť odtrhnutá od demokratických princípov a stability v slobodnej Európe. Naše zhromaždenia predstavujú príležitosť ukázať odhodlanie ľudí chrániť hodnoty, na ktorých je moderná spoločnosť postavená,“ zdôraznili organizátori protestov.

Polícia vyzvala k ohľaduplnosti

Polícia prijala pre nerušený priebeh zhromaždení bezpečnostné opatrenia v rámci celého Slovenska. Ľudí preto žiada, aby rešpektovali pokyny a výzvy policajtov a boli ohľaduplní voči ostatným.

„Našou prioritou je ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku, ako aj predchádzanie protiprávnej činnosti a včasné odhaľovanie jej páchateľov. Bezpečnostnú situáciu budeme priebežne monitorovať a vyhodnocovať. Na vzniknuté situácie budeme reagovať zákonom upraveným spôsobom,“ vysvetlila policajná hovorkyňa Martina Sláviková.

Aktuálne informácie o priebehu verejných zhromaždení a súvisiacich dopravných obmedzeniach je možné sledovať na profile Prezídia Policajného zboru a jednotlivých krajských policajných riaditeľstiev na sociálnej sieti.

Na zhromaždeniach vystúpia aj známe osobnosti z rôznych oblastí. V Banskej Bystrici vystúpi Erika Trnková, v Žiline Rastislav Káčer, v Nových Zámkoch Jakub Hrbáň, v Dunajskej Strede Peter Hunčík, v Revúcej Zuzana Fialová, v Senci Ján Orlovský, v Gelnici Katarína Koščová, v Pezinku Michal Hvorecký, v Leviciach Mikuláš Sliacky, v Senici Pavel Macko a v Bratislave David Púchovský.

Najväčšie protesty od Kuciaka. Do bratislavských ulíc vyšli desaťtisíce ľudí Video

Protesty 7. februára budú v mestách Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Gelnica, Humenné, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Malacky, Martin, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Pezinok, Poprad, Považská Bystrica, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senec, Senica, Spišská Nová Ves, Trnava, Vranov nad Topľou a Žilina. Protestné zhromaždenia Slovensko je Európa sa uskutočnia aj v zahraničí, a to v Amsterdame, Berlíne, Brne, Bruseli, Kodani, Krakove, Londýne, Luxemburgu, a tiež v mestách Newbridge, New York, Paríž, Praha a Štokholm.

Na organizácií protestov spolupracuje aj viacero iniciatív. Podieľajú sa Občianska iniciatíva Lučenec, Rimavská kaviareň, Banská Štiavnica nebude ticho!, Nie v našom meste!, Verejnosť za ochranu demokracie, Občiansky aktivizmus Veľký Krtíš, Košice spoločne, Kremnica nie je ticho!, Poprad za demokraciu, VéTé, Neformálne združenie humenských občanov Príď a Poznaj, Občianska angažovanosť Krupina, Dunajská Streda je Európa – občianska platforma, Hidepark Nitra, Aktívne Nitrianstvo, Prievidza spoločne, Revúca nie je ticho, Progresívny Spiš, Záhorie je Európa, Slobodné Kysuce, Piestany za demokraciu, Iniciatíva Stopa Ružomberok a Zóna Levice.