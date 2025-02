Neveľké mesto má dve radnice, obidve chce zrekonštruovať

Dve historické radnice v meste Tisovec (okres Rimavská Sobota) by sa v budúcnosti mali dočkať rekonštrukcie. Samospráva pripravuje obnovu obidvoch objektov.

Budovy sa nachádzajú prakticky vedľa seba v centre Tisovca, na Námestí Dr. V. Clementisa. Menšia z nich, nazývaná starou radnicou, je prízemný objekt, ktorý je v súčasnosti bez využitia. Mesto to chce zmeniť.

„Na budovu starej radnice máme spracovanú projektovú dokumentáciu. Cez Udržateľný mestský rozvoj (UMR) sme podali projekt na kompletnú rekonštrukciu, ktorý je už schválený v prioritných projektoch,“ informoval ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva primátor Ján Vengrín.

Využitie pre cestovný ruch

Ako ďalej konkretizoval pre Pravdu, budova by mala slúžiť na rozvoj turizmu a podporu cestovného ruchu. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Gemer v nej bude inštalovaná stála výstava venovaná I. svetovej vojne.

O využití druhej časti ešte nie je definitívne rozhodnuté, ale najpravdepodobnejšie je, že tam samospráva zriadi turistické informačné centrum. Je možné, že tam mesto presunie aj časť expozície zo svojho mestského múzea.

Rekonštrukciou starej radnice sa poslanci zaoberali už pred rokom, keď schválili vypracovanie projektovej dokumentácie a zapojenie sa do príslušnej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pre najmenej rozvinuté okresy. Tam však bola napokon možnosť získať príspevok do výšky len 80 000 eur, čo by nepostačovalo. Samospráva sa preto rozhodla uchádzať sa radšej o dotáciu v rámci Integrovaného územného rozvoja cez spomínaný nástroj UMR.

Keďže strechu starej radnice mesto zrekonštruovalo už predtým, teraz sa podľa Vengrína zamerajú na kompletnú obnovu plášťa budovy, okien, podláh, elektroinštalácie a rozvodov vody. „Je mojou prioritou, aby táto budova v centre mala dôstojnú tvár a prispela k výzoru tejto časti Tisovca,“ zdôraznil primátor.

Foto: Branislav Caban Mesto Tisovec Mesto Tisovec

Indikatívny rozpočet projektu je podľa neho okolo 400 000 eur. V júni by mohol byť projekt definitívne schválený na kooperačnej rade UMR a realizovaný v budúcom roku. „Alokácia financií na túto rekonštrukciu v rámci UMR už viac-menej je, teraz je to už len o administrácii, sprocesovaní a následnej realizácii. Predpokladám, že ak všetko pôjde podľa plánu, tak v roku 2026 budeme celú budovu rekonštruovať zvonku aj zvnútra,“ avizoval Vengrín.

Zaujímavá história

Stará tisovská radnica je na prvý pohľad možno nenápadná budova, ale písali sa v nej miestne dejiny a to neraz i za dramatických okolností. Historik Viktor Brádňanský, ktorý donedávna pôsobil v OOCR Gemer, pripomenul súvislosť s bojmi v roku 1919, keď na územie Česko-Slovenska prenikli vojenské oddiely Maďarskej republiky rád.

„V budove starej radnice dočasne sídlilo veliteľstvo 4. československej brigády. Bolo tam však len pár dní pred ústupom do Brezna. Následne po páde Tisovca v tej iste budove bolo asi štyri dni veliteľstvo 39. červenej brigády armády Maďarskej republiky rád,“ konkretizoval Brádňanský. Spolu s riaditeľom OOCR Gemer Jaroslavom Hricom je autorom idey zriadiť v budove modernú interaktívnu expozíciu.

Foto: Branislav Caban Radnica v Tisovci v sucasnosti sidlo mestskeho uradu Radnica v Tisovci, v súčasnosti sídlo mestského úradu

Druhá radnica vyjde drahšie

Mesto Tisovec chce rekonštruovať aj druhú, väčšiu radnicu. Je to klasicistická trojkrídlová dvojpodlažná budova, v ktorej sídli mestský úrad. Jej obnovu samospráva pripravuje už niekoľko rokov.

„Podali sme projekt rekonštrukcie cez Plán obnovy a odolnosti. Tento proces však ešte nie je uzavretý, čakáme na rozhodnutie,“ avizoval tisovský primátor. V prípade tejto druhej budovy by obnova zahŕňala kompletnú sanáciu základov, nové okná, dvere i stropy, pretože výsledkom musí byť úspora energií aspoň 30 percent. Predbežne odhadované náklady sú viac ako tri milióny eur.