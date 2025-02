Miestni nechcú elektráreň na Podpoľaní, obávajú sa o majetky. Taraba reaguje: Nejdeme nikoho vyvlastňovať

Na Slovensku vraj máme vody dosť. Prečo je jej potom v Hrone stále menej? Video Zdroj: TV Pravda

Rezort životného prostredia pred niekoľkými dňami zverejnil zámer postaviť prečerpávaciu vodnú elektráreň Málinec. Projekt by sa mal realizovať ako strategická investícia, s jeho výstavbou by sa mohlo začať už v prvom štvrťroku tohto roku a ukončený by mala byť do decembra 2036. Cena investície je 2,4 miliardy eur.

Zámer rezortu bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré ale má trvať iba päť dní. Keď sa projekt stane strategickou investíciou, štát získa predkupné právo na pozemky a zároveň bude možné robiť prípravné práce aj bez súhlasu majiteľov.

Mnohí obyvatelia lokality, kde sa výstavba plánuje, preto majú obavy, že prídu o svoje majetky. S kritikou sa ozval aj bývalý slovenský reprezentant a majster sveta v ľadovým hokeji Ján Lašák. Na sociálnej sieti priznal, že sa bojí, že príde o rodičovskú chalupu, ktorá leží na území plánovanej výstavby.

„O čo ide? Minister Tomáš Taraba sa rozhodol, že za 2,4 miliardy eur potrebujeme súrne postaviť vodnú plochu na elektriku. Tak súrne, že sme sa to dozvedeli len tak z internetu, tak rýchlo, že na pripomienky máme „až“ päť dní,“ kritizoval Lašák kroky ministerstva.

Taraba reaguje: projekt môže dotiahnuť miliardy

Šéf envirorezortu reagoval na kritiku na tlačovej konferencii. „Máme veľa odborníkov a technicky zdatných ľudí, ktorí sa desiatky rokov venujú tomu, ako na Slovensku využívať udržateľné zdroje a zachovávať prírodu,“ uviedol minister s tým, že najčistejším zdrojom elektriny sú vodné elektrárne.

Foto: SITA, Milan Illík Taraba Minister životného prostredia Tomáš Taraba počas rokovania Národnej rady 21. január 2025.

Taraba tvrdí, že sa v piatok pred svojou vlastnou tlačovou konferenciou stretol s predstaviteľmi potenciálne dotknutých samospráv a situáciu im vysvetlil. „Tu nikto nevraví, že sa už niečo ide robiť, sme vo fáze realizácie. Ale už teraz je jasné, že projekt môže dotiahnuť miliardy a hlavne nemá dopad na životné prostredie,“ hovorí Taraba.

Podotkol, že prečerpávacia elektráreň by sa mala postaviť na pozemkoch štátu, bez vyvlastňovania a na vodnej ploche, ktorá už existuje. „Tieto lokality, kde žijú ľudia, si zaslúžia, aby tam prišli obrovské finančné zdroje, rozvíjal sa turizmus a mali podiel na rozvoji,“ bránil sa kritike podpredseda vlády.

„Celá realizácia projektu je vo fáze diskusií aj s predstaviteľmi samospráv. Teraz som mal stretnutie so starostami, ktorí odišli absolútne spokojní,“ doplnil.

Taraba na tlačovej konferencii ukázal mapu lokality Málinec na Podpoľaní. Elektráreň by sa nachádzala pri Detvianskej Hute, v trojuholníku medzi mestami Hriňová, Poltár a Kokava nad Rimavicou. Na mieste, do ktorého by sa zasahovalo, stojí podľa neho päť chatiek a jedno družstvo. „Garantovali sme, že ministerstvo životného prostredia nejde nikoho vyvlastňovať,“ uviedol Taraba. Hovorí, že sa „veľmi rád“ stretne aj s bývalým hokejovým brankárom Lašákom.

Taraba na tlačovej konferencii poprel, že by ministerstvo malo zaplavovať obce alebo mestá a starostom sľubuje, že región odkanalizuje. Päť chát, ktoré v lokalite sú by zrejme však muselo zaniknúť, pripustil.

„My sa na to ešte pozrieme, či sa to dá nakresliť tak, aby to bolo mimo nich. Ale nenájdete na Slovensku miesto, kde nestojí ani jedna chata a kde nebude absolútne nikto postihnutý v zmysle toho, že by nedošlo k nijakému výkupu pozemkov. Následky akéhokoľvek výkupu sa dejú na základe znaleckých posudkov a nikto na tom stratový nebude, práve naopak,“ tvrdí minister.

V lokalite sa podľa neho už nachádza nádrž so 140 hektármi s najväčšom možnom zábere. „Projekt do tejto lokality môže priniesť miliardy a konečne by tak pocítila obrovskú ekonomickú silu, mala by podiely na trhoch,“ uviedol s tým, že miestnym by projekt zvýšil životnú úroveň.

„Ak sa na projekte zhodne samospráva, vyšší územný celok a štát, je v našom záujme, aby sa realizoval v relatívne dohľadnej dobe, pretože teraz mu podmienky prajú. Vie byť financovaný bez štátneho rozpočtu zo zdrojov štátneho vodohospodárskeho podníku – Vodohospodárska výstavba,“ tvrdí minister.

„Chcem poprieť všetky hoaxy, že sa tu ide niečo stavať pre Číňanov,“ uviedol na margo medializovaných informácií. „Dohodli sme sa so starostami, že budeme viesť absolútne otvorenú komunikáciu,“ uviedol s tým, že starostovia to vnímajú ako obrovskú príležitosť.

Potenciál elektrárne

Profesor Martin Bednárik z Prírodovedeckej fakulty na Univerzite Komenského na tlačovej konferencii skonštatoval, že ide o ideálny výber miesta na výstavbu takéhoto projektu.

„Ja som tu za inžniersku geológiu či geotechniku. Našou úlohou je zhodnotiť celkovú možnosť realizácie tak význmaného a veľkého technického diela. Viete, že na Slovensku máme funkčnú prečerpávačku na Čiernom váhu a toto dielo by bolo ešte vo väčšom rozsahu.“

Foto: Pravda, Ivan Majerský hlasovanie o vyslovenĂ­ nedĂ´very, parlament, Ministri Robert Kaliňák a Tomáš Taraba počas odvolávania vlády v utorok 21. januára 2024.

„Z pohľadu geológie, gelogických podmienok, stabilitných pomerov, geodynamických javov a aspektov súvisiacich s geotechnikou môžeme konštatovať, že výber tohto miesta je ideálny. Z nášho pohľadu horninové prostredie patrí medzi najstaršie pevné stabilné prostredia, ktoré máme, vhodné na situovanie tohto typu stavby,“ tvrdí Bednárik.

Dočasne poverený riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Peter Molda uviedol, že štátny podnik vidí „obrovský potenciál vo výstavbe takéhoto objektu už len z dôvodu lepšieho využitia jestvujúceho hydroenergetického potenciálu“.

„Hlavne vidíme veľký prínos vo vyregulovaní energetickej siete, ktorá začína byť narúšaná výkyvmi cien elektrickej energie,“ hovorí s tým, že vďaka takejto prečerpávacej elektrárni by Slovensko s výkyvmi vedelo bojovať.

„Vychádzame z maximilistackých dát, ktoré by dali až okolo 2 400 megawattov. To sú dve jadrové elektrárne a štyri Gabčíková. Je to asi ta najlepšie najekonomickejšie energetické zariadenie, ktoré na Slovensku môžeme mať,“ zhodnotil Taraba.

SaS žiada, aby projekt zastavili

Opozičná strana SaS žiada úplne zastavenie procesu výstavby elektrárne. Spustila preto hromadnú pripomienku. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovali poslanci parlamentu Ondrej Dostál, Karol Galek, Alojz Hlina a poslankyňa Mária Kolíková (všetci SaS).

„Nemáme pripomienky, že tam chceme niečo zmeniť alebo upraviť. Žiadame, aby ten proces bol zastavený, aby nepokračoval, respektíve, ak sa ho Ministerstvo životného prostredia SR nechce vzdať, aby pokračoval štandardnou normálnou formou,“ uviedol Dostál.

Strana pritom kritizovala, že návrhu je v skrátenom legislatívnom konaní. Takisto, že je v rozpore s územným plánom samosprávneho kraja. Na danom území je podľa Galeka naplánovaná výstavba domov a viaceré tam už stoja. Rovnako sa tam podľa neho nachádza poľnohospodárske družstvo a viacerí ľudia by tak prišli o bydlisko či prácu.