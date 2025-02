Koalícia si chce podporu huliakovcov poistiť podpisom. Štvorica už dostala ponuku

Na štvrtkovej (6. 2.) koaličnej rade si predstavitelia koalície zadefinovali možnosti spolupráce tak, aby aj nezaradení poslanci parlamentu okolo Rudolfa Huliaka podporovali vládu. Uviedol to minister investícií a podpredseda koaličného Hlasu Richard Raši. Výsledkom by mal byť podpis dohody medzi koaličnými stranami a Huliakom. Raši o konkrétnych výmenách v rezortoch nehovoril. Prioritou podľa neho je dosiahnuť dostatočný počet poslancov na to, aby vláda mohla pracovať.

„Nadefinovali sme si možnosti spolupráce tak, aby aj poslanci okolo Huliaka, ktorí sú štyria, naďalej podporovali vládnu koalíciu a vládu SR. Vymenili sme si názory, postoje, povedali sme si, kde by sa sme sa vedeli stretnúť a čakáme, že to aj poslanec Huliak so svojimi kolegami vydiskutuje a výsledkom bude podpis dohody s koaličnými stranami, aby naďalej podporovali vládu,“ povedal v piatok novinárom Raši počas výjazdu vo Fiľakove. Môže to byť podľa neho záležitosť najbližších dní, ale aj dlhšieho obdobia.

Ujde sa štvorici poslancov okolo Rudolfa Huliaka ministerský post? Áno, získajú jeden post Áno, dostanú až dve ministerské stoličky Nie, dostanú však napríklad post(y) štátnych tajomníkov Zveria im inú štátnu organizáciu, napríklad Lesy SR Nedostanú žiadny post Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno, získajú jeden post 56,3% Zveria im inú štátnu organizáciu, napríklad Lesy SR 20,1% Nie, dostanú však napríklad post(y) štátnych tajomníkov 11,4% Nedostanú žiadny post 7,8% Áno, dostanú až dve ministerské stoličky 4,4%

Podľa Rašiho sa momentálne čaká na odpovede. „Pre fungovanie vlády je dôležité mať nielen tesnú 76-ku, ale vrátiť sa k pôvodnému číslu podpory, čiže 79, aby sa vládlo komfortnejšie,“ povedal s tým, že 76 poslancov je kľúčových, aby sa mohlo rokovať v parlamente.

Raši nezachytil otázku o tom, kto z ministrov by mal zo svojho postu odísť. „Nominácia ministrov je plne v kompetencii koaličných partnerov, na tom sa nič nezmenilo,“ dodal. Rozhovory o zisku ministerstva by mal Huliak viesť s SNS, keďže to je strana, za ktorú kandidoval, myslí si Raši. „Je to na dohode, ale tá dohoda musí primárne smerovať k partnerom z SNS, aj čo sa týka ministerstiev,“ dodal.

K voľbe predsedu Národnej rady (NR) SR môžu podľa Rašiho pristúpiť po tom, čo sa v koalícii dohodnú na nomináciách aj pri ostatných personálnych voľbách. Ide o voľbu členov Rady STVR, mediálnej rady, člena Správnej rady TASR, ako aj člena Správnej rady Ústavu pamäti národa či kandidátky na sudkyňu Ústavného súdu SR. Raši ostáva nominantom Hlasu na post predsedu NR SR.

Šéf envirorezortu a vicepremiér Tomáš Taraba (nominant SNS) si myslí, že vládna koalícia bude mäť väčšinu. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii. Tvrdí, že nikto zo zúčastnených na štvrtkovej koaličnej rade nechce pád vlády. Hovorí, že sa blížia k dohode.

„Je z môjho pohľadu veľký predpoklad, že sa vieme dohodnúť. Ale ako sa hovorí, pokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič,“ poznamenal. Treba sa podľa neho dohodnúť na zárukách stability. „Aby sa ministri nemuseli pri každom zákone chodiť doprosovať,“ podotkol.

Cieľom podľa Tarabu je, aby vládna koalícia mala podporu čo najviac poslancov. „Myslím si, že vláda bude mať väčšinu,“ dodal. Minister sa vyjadril aj k voľbe predsedu Národnej rady (NR) SR. Hovorí, že chce, aby sa spolu s tým v parlamente riešili aj ďalšie body, napríklad voľba do Rady STVR. „Už keď sme došli až sem, tak už nejakých pár dní je dobré počkať,“ skonštatoval.

Koaliční lídri vo štvrtok rokovali na koaličnej rade. Mali sa na nej venovať aj možným zmenám vo vládnom kabinete. Zmeny vo vláde už pripustili viacerí ministri. Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák (Smer) na margo otázok o možnej rekonštrukcii zmeny nevylúčil. Líder koaličnej strany Hlas a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok priznal, že štvorica poslancov okolo Rudolfa Huliaka už predstavuje pre fungovanie koalície skupinu, o ktorej nárokoch treba diskutovať.