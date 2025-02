Príde Danko o rezort? Riešením vládnej krízy môže byť spoločné ministerstvo, Michelko avizuje supervolebnú schôdzu

Slovenská národná strana (SNS) môže prísť o jedno zo svojich ministerstiev. Pripustil to poslanec Roman Michelko (nom. SNS), ktorý naznačil, že riešením koaličnej krízy by mohlo byť v tomto prípade akési spoločné ministerstvo. Michelko očakáva, že politická dohoda bude do druhej polovice týždňa. Opozičná poslankyňa Mária Kolíková (SaS) zase kritizovala, že vláda likviduje štátne inštitúcie a nezaoberá sa dôsledkami trestnej novely, ktorú označila za časovanú bombu.

Michelko povedal, že koaličná rada vo štvrtok sa skončila bez definitívneho rozhodnutia o prerozdelení ministerstiev. „Máme obrovské množstvo premenných, o ktorých sa stále rokuje. Je úplne absurdné hovoriť o výsledkoch, ktoré ešte nie sú,“ uviedol.

Novou realitou však je, že poslanci okolo Rudolfa Huliaka (Národná koalícia), ku ktorým sa pridal počas týždňa poslanec Roman Malatinec, má novú blokačnú menšinu. „Kým mali výstražný štrajk, tak sa dalo vládnuť, ale veľmi ťažko. Teraz je záležitosť, s ktorou sa koalícia musí popasovať,“ pokračoval. Koaličná rada sa bude podľa neho zaoberať aj požiadavkami, ktoré vo štvrtok predostrel Huliak. Potvrdil, že proces výmen vo vláde, ktorý sa dotkne aj predsedu Národnej rady, je už spustený.

Michelko: Ficovi nevyhovujú predčasné voľby

Michelko si však nemyslí, že premiérovi Robertovi Ficovi (Smer) vyhovujú hroziace predčasné voľby. „Bolo by obrovské sklamanie, ak by koalícia kvôli egám politikov predčasne skončila mandát,“ zhodnotil. Domnieva sa, že predčasné voľby nateraz nevyhovujú ani opozícii – PS, SaS a KDH, pretože by sa musela spojiť s hnutím Slovensko Igora Matoviča.

„Nedávajme účet bez hostinského, ešte takto nie sme. Nie je rozhodne prioritou ísť do predčasných volieb,“ podotkol. Údajné Ficovo vyjadrenie, že ak sa situácia nevyrieši, pôjdu v lete do predčasných volieb, odmietol komentovať s tým, že hoci disponuje informáciami, z rokovaní sa nevynáša.

Kolíková kritizovala poslanca, že vládna koalícia, ktorej je aj on súčasťou, priniesla chaos a likvidáciu štátu. Konkrétne to podľa nej vidieť na Slovenskej národnej galérii, obnove hradov, ale aj na Fonde na podporu umenia či na chýbajúcom riaditeľovi verejnoprávneho telerozhlasu.

Poslankyňa SaS Michelkovi vyčítala aj konanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v súvislosti s plánom na postavenie prečerpávacej stanice na Ipli, proti ktorej sa zdvihla vlna nesúhlasu. „To, čo tu predvádza minister Taraba v priamom prenose, že sa vysmieva ľuďom, starostom, županom, celému stredoslovenskému kraju, že tu vláda ide postaviť niečo bez toho, aby bolo vôbec vyhodnotené, že je to vhodné a dobré,“ kritizovala ďalej.

Spoločné ministerstvo športu a turizmu?

Michelko s kritikou nesúhlasí. Kolíkovej oponoval, že predchádzajúca vláda, ktorej bola aj ona súčasťou, začínala s podporou 95 poslancov a skončila v menšinovom postavení. Nominant SNS tvrdí, že posun nastal v rokovaniach, keď sa do riešenia zapojil Fico, čo sa prejavilo aj na hlasovaní v parlamente.

„Všetky hlasovania už išli v móde od 76 do 79,“ povedal. Premiér podľa neho robí všetko preto, aby do marcovej schôdze „bola konsolidácia koalície“ taká, aby mohla fungovať v štandardnom režime.

Michelko podotkol, že dvojica nespokojných poslancov Radomír Šalitroš a Samuel Migaľ naposledy hlasovala s koalíciou. Uvedomujú si podľa neho, že ak by zostali ako opoziční poslanci, do konca volebného obdobia nepresadia nič. Nie je podľa neho vylúčené, že sa vrátia do koalície. „Určite je vôľa sa s nimi na niečom dohodnúť,“ povedal. Podľa neho je ambíciou návrat k sedemdesiatdeviatke.

Predikovať, ako by mohla vyzerať rošáda s ministerstvami, konkrétne s rezortom športu a cestovného ruchu, je podľa poslanca predčasné.

„Nikoho neteší, ak by prišiel o rezort. Nejde o to či, ale aj akým spôsobom. Môže byť zdieľané ministerstvo. To znamená, v zmysle, že sa vplyvovo nejak rozdelí, lebo ten rezort má viacero častí,“ naznačil. „Je extrémne predčasné v tejto chvíli o tom špekulovať, o obsadení a podobných veciach. Môžem povedať, jediné, čo je všeobecné, že je to dnes v hre, ale výsledok neviem v tejto sekunde povedať,“ pokračoval.

Minister práce Erik Tomáš (Hlas) v sobotu v relácii Sobotné dialógy zase povedal, že v parlamente sa zmenili pomery, čomu treba prispôsobiť aj pomery vo vláde. „Nehovoril by som o rekonštrukcii vlády, lebo to je taký zaužívaný pojem, ale vtedy by naozaj muselo dôjsť k úprave alebo k výmenám na viacerých miestach vo vláde. Tu by som hovoril o dvoch pozíciách, o ktorých sa diskutuje,“ vyjadril sa Tomáš. Jeho post nie je súčasťou diskusií.

Koalícia sa blíži k záveru rokovaní aj podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer), ktorý to uviedol v relácii STVR o 5 minút 12. „Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Rokujeme za zatvorenými dverami,“ vyhlásil. Či sa však bude meniť koaličná zmluva, bude závisieť od výsledku rokovaní.

Supervolebná schôdza

Podľa Michelka sa očakáva, že politická dohoda na menách by mohla byť do druhej polovice týždňa. „Ak bude politická dohoda a nastanú jasné politické procesy, ktoré ju potvrdia tým, že sa dokreujú orgány parlamentu, ale aj množstvo ďalších rád, bude možno potom mimoriadna supervolebná schôdza, kde všetky nominácie, ktoré pol roka naraz kumulovali, vyriešime,“ priblížil.

Predpokladá, že najskôr by sa volil šéf parlamentu a potom kandidát do Rady STVR, Správna rada ÚPN, Rada pre mediálne služby, Správna rada TASR.

V prípade nominácie Richarda Rašiho (Hlas) na post šéfa parlamentu by Michelko šiel do kandidatúry na jeho mieste len vtedy, ak by mal dohody s aspoň časťou opozície. Časť opozície má však už vlastného kandidáta, ktorým je František Mikloško (KDH). Podporu Raši odmietol v relácii JOJ 24 aj šéf KDH Milan Majerský. „Raši nemôže čakať, že bude podporený hlasmi opozície,“ odkázal a vylúčil aj spoluprácu so Smerom.

Kolíková: Trestná novela? Časovaná bomba

Kolíková hovorí, že koalícia musí riešiť dookola nespokojných poslancov namiesto toho, aby riešila problémy ľudí. Pýta sa, čo robí vláda, aby sa ľudia cítili na Slovensko bezpečne, a Michelkovi pripomenula aj dôsledky trestnej novely, ktorú označila za časovanú bombu.

„Tu sú prepúšťaní ľudia na slobodu a nie sú ľudia, ktorí by robili dohľad nad odsúdenými na slobode. Nie sú. Máme ich tu okolo sto,“ zdôraznila. Nesúhlasí s tým, že sa zaviedol princíp restoratívnej justície, ako to hovorila Ficova vláda.

„Restoratívna justícia znamená, že vy pracujete s tým odsúdeným, nie je to o tom, že teraz otvoríte brány väzenia, nech sa páči, choďte domov,“ vysvetlila. Pripomenula aj tragický prípad zo Spišskej Starej Vsi, ktorý podľa nej poukazuje na systémové zlyhanie.

Vláda tiež podľa Kolíkovej vysiela odkaz polícii, že sa neoplatí stíhať korupčníkov. Kolíková podotkla, že je jasné, že štatistiky neukazujú na zvýšený počet krádeží, pretože sa z trestného činu stal priestupok. Priestupky podľa nej nie sú tak evidované ako trestné činy. „Nemôžeme si zatvárať oči pred tým, že nás na to upozorňujú samotní obchodníci,“ uviedla poslankyňa.

Michelko hovorí, že je pre neho zásadné, že sa Slovensko dostali z „texaského práva“ na európske. Návrat právneho štátu je podľa neho vtedy, ak sa nebude zneužívať kolúzna väzba.

Kolíková vyčítala Michelkovi, že si Úrad vlády predvoláva políciu a zasahuje sa do práce Policajného zboru, čo sa podľa nej nikdy v minulosti nedialo.