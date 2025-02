Hudobník Marián Čurko je nezvestný. Pohádal sa s manželkou, poslal jej SMS, ktorá ju vydesila

Informoval o tom portál pluska. Čurko podľa portálu išiel v sobotu večer do Galanty hrať, pričom sa pred odchodom s manželkou pohádal. Hudobník však neprišiel domov, v noci okolo pol jednej jej navyše poslal SMS správu, kde bol zobrazený krížik.

Po Ladislavovi pátrali v Sásovej stovky ľudí. Odkaz zúfalej matky (Archívne video) Video

Nakoľko sa hudobník ani po niekoľkých hodinách od zaslania správy doma neukázal, nahlásila ráno manželka jeho nezvestnosť. Po osobe polícia pátra, nepodarilo sa ju lokalizovať. Pátranie je zamerané aj na chatu kde by mohol byť, samozrejme aj v miestach jeho posledného pobytu v Galante, uviedol portál.

Marián Čurko (51) sa zviditeľnil svojím dlhoročným pôsobením v obľúbenej relácii Partička, doteraz vytvára aj zvukové podmazy pre reality šou Farma.

Jeho meno sa v minulosti spojilo s bratom Matejom († 42) z Kysaku, ktorý bol podozrivý, že zabil a zjedol niekoľko ľudí a ďalšie obete mal v hľadáčiku. „Cítim sa nesvoj. Možno trošku vinný, aj keď nemám prečo. Ľudia sa pozerajú, vnímam to a je to nepríjemné,“ povedal Marián Čurko krátko po tragédii v rozhovore pre plusku. Obával sa vtedy, že sa dostane do nemilosti a stratí prácu.