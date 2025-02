Hudobník Čurko sa našiel. Na Instagrame sa prihovoril fanúšikom. Nechápe vraj ten 'humbug'

„Všetkých pozdravujem, iba som bol vešať mame nové záclony a vybil sa mi mobil. Prečo taký humbug?“ napísal Čurko na sociálnej sieti.

Hudobník išiel podľa portálu pluska v sobotu večer hrať do Galanty, pričom sa pred odchodom s manželkou pohádal. Domov už neprišiel a v noci okolo pol jednej žene poslal SMS správu, kde bol zobrazený krížik. Manželka po niekoľkých hodinách nahlásila jeho nezvestnosť.

Marián Čurko (51) sa zviditeľnil svojím dlhoročným pôsobením v obľúbenej relácii Partička, doteraz vytvára aj zvukové podmazy pre reality šou Farma.

Jeho meno sa v minulosti spojilo s bratom Matejom († 42) z Kysaku, ktorý bol podozrivý, že zabil a zjedol niekoľko ľudí a ďalšie obete mal v hľadáčiku. „Cítim sa nesvoj. Možno trošku vinný, aj keď nemám prečo. Ľudia sa pozerajú, vnímam to a je to nepríjemné,“ povedal Marián Čurko krátko po tragédii v rozhovore pre plusku. Obával sa vtedy, že sa dostane do nemilosti a stratí prácu.