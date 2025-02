Žiadne analýzy, rozpor s územným plánom. Miliardy eur? Pochybujem. Primátor Hriňovej kritizuje Tarabov megaprojekt

Dodal, že v piatok sa s viacerými starostami dotknutých obcí stretli s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS). „Pripomenuli sme mu rozpor projektu s územno-plánovacími dokumentáciami kraja a obcí,“ objasnil. Podľa neho to boli aj neprimeraný zásah do vlastníckych práv a vágne zdôvodnenie verejného záujmu. Spomenuli aj absenciu ekonomických analýz či nezapojenie Útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií.

Ako uviedol, namietali aj neinformovanie verejnosti a dotknutých obcí. Bola to i rýchlosť a nepripravenosť, s akou sa rozbehol proces vyhlásenia projektu za strategickú investíciu. Pripomienky mali aj ku krátkej lehote na podanie pripomienok k návrhu na vyhlásenie za strategickú investíciu.

Spomenul, že rozporuplne vyznievajú aj prehlásenia ministra o ekonomickej príležitosti pre región. Doplnil, že podielové dane sa rozdeľujú podľa počtu obyvateľov, veľkostnej kategórie a nadmorskej výšky. „Nie podľa ekonomickej úspešnosti subjektov so sídlom v jednotlivých obciach,“ poznamenal. Myslí si, že práve rozšírenie ochranných pásiem vodárenského zdroja, ktorý slúži pre celý juh stredného Slovenska, ekonomické aktivity obmedzí. V žiadnom prípade podľa primátora nemožno očakávať rozvoj služieb cestovného ruchu. Tvrdí, že projekt by zasiahol aj do osudov miestnych ľudí a životného prostredia. Zdôraznil, že betónové prečerpávacie elektrárne dnes vo svete poznajú lacnejšie alternatívy na vyrovnávanie výkyvov energetickej siete, a to v podobe batériových úložísk priamo v miestach spotreby. K cene elektrárne je podľa neho nutné pripočítať aj stámiliónové náklady na vybudovanie prenosovej siete na vyvedenie výkonu do elektrizačnej sústavy.

Svoj podpis ako občan pripojil ku všetkým hromadným pripomienkam k návrhu na určenie investičného projektu za strategickú investíciu. Konštatoval, že nespĺňa zákonné požiadavky pre definovanie takejto investície. „Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva umožníme vystúpiť zástupcom dotknutých vlastníkov, ktorí sa na nás obrátili so svojou žiadosťou,“ potvrdil. Predpokladá, že k tomu prijmú rovnako zamietavé stanoviská ako k lokalitám uvažovaným na hlbinné úložiská jadrového odpadu.

Taraba uplynulý piatok informoval, že projekt prečerpávacej elektrárne Málinec je aktuálne vo fáze štúdie realizovateľnosti, pričom by mohol priniesť miliardy eur nielen do štátneho rozpočtu, ale aj danej lokalite.