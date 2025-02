Raši v Ide o pravdu: Verím, že budeme mať opäť 79 poslancov. V Hlase sme realisti, vieme, že môžeme prísť o rezort

Nie je to bazár, že my vám dáme a vy berte. Je to o rokovaniach. Verím, že zápas je už v druhom polčase, povedal v súvislosti so situáciou v koalícii v relácii Ide o pravdu minister investícií Richard Raši. Pripustil, že Hlas môže prísť o nejaké ministerstvo.