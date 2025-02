Fico: Riešenie krízy, ktorú spôsobili Hlas a SNS mi berie energiu. Blíži sa definitívne rozuzlenie

Blíži sa definitívne rozuzlenie krízy v Hlase a SNS, ktoré bude viesť buď k ďalšiemu plneniu programového vyhlásenia alebo k predčasným voľbám. Premiér a líder koaličného Smeru Robert Fico to uviedol vo videu na sociálnej sieti. Smer je podľa neho je pripravený na všetky varianty.

„Riešenie krízy, ktorú spôsobili Hlas a SNS tým, že neudržali svoje poslanecké kluby, mi zaberá veľa energie,“ priznal Fico. Voľby sú podľa neho ešte ďaleko.

Koalícia mala na začiatku volebného obdobia 79 poslancov. Vlani však z klubu SNS vystúpili traja poslanci – Rudolf Huliak, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík. Klub Hlas v tomto roku prišiel o troch poslancov, Roman Malatinec sa pridal k odídencom zo SNS a Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa zo strany vylúčili.

Poslanci okolo Huliaka už skôr deklarovali pripravenosť pomáhať napĺňať koalícii programové vyhlásenie vlády. Poukazovali však na to, že rokovania ešte prebiehajú a závisí to od ich výsledku. Viacerí ministri pripustili zmeny vo vláde súvisiace so zmenami pomerov v Národnej rade (NR) SR.

Ujde sa štvorici poslancov okolo Rudolfa Huliaka ministerský post? Áno, získajú jeden post Áno, dostanú až dve ministerské stoličky Nie, dostanú však napríklad post(y) štátnych tajomníkov Zveria im inú štátnu organizáciu, napríklad Lesy SR Nedostanú žiadny post Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno, získajú jeden post 60,7% Zveria im inú štátnu organizáciu, napríklad Lesy SR 16,4% Nie, dostanú však napríklad post(y) štátnych tajomníkov 10,7% Nedostanú žiadny post 6,4% Áno, dostanú až dve ministerské stoličky 5,8%

Koalícia rokuje aj o nomináciách pri personálnych voľbách, napríklad do rady STVR. Koaliční predstavitelia avizovali aj možnosť zvolania mimoriadnej schôdze NR SR, kde by sa vyriešili všetky nominácie neobsadených funkcií vrátane voľby predsedu parlamentu.

