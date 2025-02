Musíme naskočiť na vlak umelej inteligencie, uviedol Pellegrini na stretnutí európskych lídrov

Prezident Pellegrini absolvoval so svojim psom špeciálnu prípravu na samit o AI Video Verejnoprospešná umelá inteligencia (AI), budúcnosť práce, inovácie a kultúra, dôvera v AI či globálne pravidlá jej spravovania. Aj toto budú témy tretieho Globálneho akčného samitu o umelej inteligencii v Paríži, na ktorom sa zúčastní prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu zverejnila video z príprav na samit.

Hlavy štátov a premiéri EÚ diskutovali o aktuálnej téme umelej inteligencie s ohľadom na konkurencieschopnosť Európy. „Máme za sebou rokovanie európskych lídrov v Paríži, počas ktorého sme sa s prezidentom Emmanuelom Macronom rozprávali o tom, kde Európa stráca dych a definovali sme tiež oblasti na jej zlepšenie. Zhodli sme sa na tom, že je potrebné viac podporovať inovácie, vedu a výskum a tiež by sme sa mali zamerať na vybudovanie veľkých výpočtových dátových centier v Európe. Práve v dátových centrách by sme mohli spracovávať obrovské dáta, na základe ktorých sa môže umelá inteligencia ďalej vyvíjať,” uviedol po stretnutí Pellegrini.

Vo svojom vystúpení prezident hovoril aj o tom, že okrem investícií do výskumu a inovácií je veľmi dôležitá aj implementácia umelej inteligencie v oblastiach, v rámci ktorých je to možné, avšak vždy s ohľadom na prospech obyvateľov. „Je podstatné, aby sme v oblastiach ako je zdravotníctvo, doprava či vzdelávanie zmenili pohľad na vec a umožnili, aby aj Európa bola trhom pre používanie umelej inteligencie, aby nebola používaná len súkromným sektorom, ale aby vlády vytvárali priestor na jej používanie všade tam, kde je to na prospech obyvateľov,” povedal Pellegrini.

Foto: SITA/AP, Thomas Padilla Peter Pellegrini Prezident Peter Pellegrini prichádza na večeru do Elyzejského paláca v Paríži 10. februára 2025.

Lídri zdôraznili aj potrebu definovania vhodných spôsobov spoločnej regulácie umelej inteligencie v rámci európskeho trhu pre zachovanie ochrany pred zneužitím či dezinformáciami. Podľa slov Pellegriniho musí Európa urobiť maximum, ak chce byť v tejto oblasti významných hráčom a zároveň konkurovať Spojeným štátom americkým či Číne. „Európa ako taká musí naskočiť na vlak umelej inteligencie, ktorý sa začína rútiť obrovskou rýchlosťou. Musí si chrániť svoje záujmy, avšak na druhej strane musí byť súčasťou tohto globálneho fenoménu, ktorý bude mať vplyv aj geopolitické vplyvy. Pretože ten, kto ju bude vedieť používať, bude mať konkurenčnú výhodu,” uzavrel prezident.