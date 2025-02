Koaličná kríza vrcholí, Fico dal partnerom ultimátum. Dostane Huliak Dankovu srdcovku? Ostrý odkaz lídra SNS premiérovi

Čaká sa na rozuzlenie vládnej krízy. Premiér Robert Fico (Smer) dal koaličným stranám Hlas a SNS čas na vlastné riešenia a vnútrostranícke dohody do pondelka. Ak si v stranách a kluboch neurobia poriadok, nastúpi a viaceré zmeny vo vláde navrhne prezidentovi Petrovi Pellegrinimu on sám.

Premiér v krátkom ozname naznačil, že presvedčiť by mali všetkých poslancov, ktorí odišli z klubov, záujem má teda zrejme o pôvodnú sedemdesiatdeviatku. Medzičasom sa však posilnila pozícia huliakovcov a na význame znova nabrali aj migaľovci. V prípade ktorých strán a skupín zostane vlk sýty aj koza celá?

I keď premiér Fico spočiatku dával od riešenia sporov v koalícii ruky preč, kríza nabrala na obrátkach a chopil sa pozície mediátora. Minulý týždeň musel pre krízu v Hlase a SNS dokonca skôr odísť z neformálneho stretnutia premiérov v Bruseli. Konflikty sa podľa jeho slov koaličným partnerom zatiaľ vyriešiť nepodarilo.

„Voľby sú podľa mňa ešte ďaleko, ale musím sa vám priznať, že riešenie krízy, ktorú spôsobili Hlas a SNS, tým, že neudržali svoje poslanecké kluby, mi zaberá veľa energie,“ vyjadril sa v pondelok premiér. Definitívne rozuzlenie krízy v Hlase a SNS sa však už podľa neho blíži.

Na riešenie majú päť dní

Úrad vlády v utorok podvečer oznámil, že predstavitelia koalície rokovali o definitívnom vyriešení krízy v Hlase a SNS aj v utorok. Fica požiadali, aby vytvoril priestor na rokovanie do pondelka 17. februára, keď chcú predložiť návrhy riešenia na obnovenie stálej vládnej väčšiny.

„Pokiaľ Hlas a SNS nebudú spôsobilé do tohto termínu dosiahnuť vnútrostranícke dohody s poslancami, ktorí opustili kluby týchto strán, akceptujú, že predseda Smeru pristúpi k riešeniu krízovej situácie z pozície predsedu vlády SR a ihneď v ten istý deň navrhne prezidentovi SR viaceré zmeny vo vláde SR,“ píše v oznámení.

Na Ficovo ultimátum zareagoval líder SNS Andrej Danko. „Vaším krátkodobým riešením je v rozpore s koaličnou zmluvou odobrať strane Hlas ministerstvo a prideliť ho ľuďom, ktorí zradili Hlas, a to isté chcete urobiť i s ministerstvom cestovného ruchu a športu. Dokonca núkate miesta na svojej kandidátke aj mojim ministrom, čo ma osobne sklamalo,“ kritizuje.

Vládna kríza by sa podľa dobre informovaného zdroja Pravdy z prostredia koalície mohla utriasť už do konca týždňa, teda pred stanoveným ultimátom. Pozície sú už známe, otázne je, či sa naplní „ťažká dohoda“. Hoci premiér Fico hrá aj s kartou predčasných volieb, je to ťažko prijateľné. Má ísť skôr o nátlak na koaličných partnerov, pričom premiér to s voľbami nemyslí vážne.

Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave si myslí, že koalícia bude určite spokojnejšie spávať, ak jej budú v parlamente zákony prechádzať bez toho, aby sa musela vždy „triasť“, ako sa hlasovanie skončí.

Politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity v Prešove si zase myslí, že ideálne by to mala koalícia so 79 poslancami. Horšie varianty počítajú so 77 alebo 76. „Sedemdesiatsedmička sa teraz zdá ako reálny scenár, ale nevylučujem ani návrat k sedemdesiatdeviatke,“ uviedol Pravde Cirner.

Hlas môže prísť o ministerstvo

V Hlase sú podľa lídra strany Matúša Šutaja Eštoka politickí realisti a uvedomujú si možnosť straty jedného z rezortov. Všetci koaliční partneri si podľa neho musia uvedomiť zodpovednosť za garantovanie väčšiny v parlamente. „My si túto zodpovednosť uvedomujeme, my sme vylúčili dvoch poslancov, ktorí nemali záujem o spoločnú politiku Hlasu,“ vyhlásil v utorok v Kuchyni.

Ráta aj s možnosťou otvorenia koaličnej dohody. „Sme pripravení sa s našimi koaličnými partnermi baviť o možných následkoch, ktoré by to malo aj na prípadnú koaličnú zmluvu, pretože si tú zodpovednosť v Hlase uvedomujeme. Našou prvoradou úlohou je stabilita. Sme pripravení na akúkoľvek debatu v Hlase,“ priblížil. Možnosť predčasných volieb odmieta. „Téma predčasných volieb by znamenala úplnú rezignáciu na všetky predvolebné sľuby,“ uviedol.

Politológovia sa zhodujú, že v rámci rekonštrukcie vlády sa zrejme uvoľnia ministerstvo investícií a rezort turizmu a športu. „Uvoľnená stolička najviac láka, takže je to prirodzené. Určite by som tam radšej videl štátneho tajomníka Michala Kaliňáka, ale koho by zaujímali záujmy krajiny. Potenciál je aj v športe a cestovnom ruchu. Keď sa človek pozrie na pána Huliaka, ako prvé musí každému napadnúť nejaký rýchlostný šport,“ myslí si zase Štefančík.

„Isto sa v zákulisí hovorí aj o ministerstve kultúry či ministerstve životného prostredia, ale ovládajú ich nominanti SNS, ktorí sa môžu vrátiť do parlamentu a skončiť s podporou koalície, preto bude ťažké niečo s tým urobiť, no nie je to nemysliteľné,“ zhodnotil Cirner.

Čo huliakovci chcú a čo dostanú

Cirner sa domnieva, že huliakovci budú trvať na tom, aby mali niečo vo vlastnej kompetencii, ideálne jedno z ministerstiev. „SNS má reálne sedem poslancov a tri ministerstvá, Národná koalícia má teraz štyroch poslancov. Je to ľahká matematika, SNS mínus jedno ministerstvo a huliakovci plus jedno ministerstvo. Politika, ale nie je matematika, takže záleží na dohode, respektíve nedohode,“ myslí si politológ.

Poslanec Roman Michelko (SNS) ešte v nedeľu pripustil, že riešenie krízy môže pre SNS znamenať mínus jedno ministerstvo. „Nikoho neteší, ak by prišiel o rezort. Nejde o to či, ale aj akým spôsobom. Môže byť zdieľané ministerstvo. To znamená, v zmysle, že sa vplyvovo nejako rozdelí, lebo ten rezort má viacero častí,“ naznačil.

Štefančík hovorí, že si veľmi nevie predstaviť, ktoré ministerstvo by malo byť spoločné. Životné prostredie a kultúra to podľa neho byť nemôžu, pochybuje tiež, že by sa líder SNS vzdal športu a cestovného ruchu. „Ide predsa o srdcovku Andreja Danka. Ten sa už so zaťatými zubami vzdal sna o stoličke predsedu parlamentu a teraz by sa mal vzdať aj svojej hračky, ktorú si sám vyrobil? Len ťažko si to viem predstaviť,“ hovorí.

Cirner sa domnieva, že spoločný rezort by Dankovi a Huliakovi nesvedčal, pretože nemajú dobré vzťahy a liezli by si „do kapusty“. „Každý by mal mať vlastný ,piesoček‘, inak budú problémy,“ myslí si.

Zdroj, ktorý má informácie z prostredia koalície, pre Pravdu uviedol, že huliakovci majú nateraz veľmi silné sebavedomie a trvajú na „čistom“ ministerstve „bez zdieľania“. Aktuálne je to ministerstvo turizmu a športu, pretože Huliak pochopil, že Taraba mu envirorezort nedá. Rezort životného prostredia pritom chcel už od jesene 2023 po voľbách. Jeho nomináciu však odmietla prezidentka Zuzana Čaputová. Danko mu vtedy sľúbil, že rezort dostane. To ešte nevedel, že huliakovci z jeho klubu odídu.

Scenár, že by huliakovcom ponúkli na ministerstve, ktoré je teraz pod vedením Dušana Keketiho (nom. SNS), posty štátnych tajomníkov, sa podľa našho zdroja javí ako málo pravdepodobný. S ponukou by musel totiž prísť Fico, pretože on je jediný, pred kým majú huliakovci rešpekt. Ak by došlo k takémuto riešeniu, skôr by to bolo naopak – huliakovci by dostali post ministra a post štátneho tajomníka by vyboxovala SNS.

Rezort pod palcom ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej podľa zdroja Pravdy nie je predmetom rekonštrukcie. Huliak podľa neho nemá záujem o kultúru a „celú rebéliu nerobil kvôli Malatincovi“.

Ferenčák na dvoch stoličkách

Z pôvodnej rebelujúcej štvorky – Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš, Roman Malatinec a Ján Ferenčák, zostal v Hlase len jeden poslanec. Kým Migaľa a Šalitroša zo strany vyhodili, Malatinec sa rozhodol pre nečakaný krok, pripojil sa k huliakovcom a odišiel do Národnej koalície.

Ferenčák, ktorý je zároveň aj primátorom Kežmaku, patrí popri Petrovi Pellegrinim k zakladajúcim členom strany a o jeho možnom odchode z Hlasu a pripojení sa k migaľovcom sa zatiaľ vedú len špekulácie. Hlas podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška rokuje s Ferenčákom a má záujem, aby v nej zostal. Predčasné voľby Šaško rovnako ako líder Hlasu nepripúšťa.

Či Ferenčák zostane v Hlase, alebo sa pridá k odídencom, nepovedal ani Migaľ. „Tieto možnosti sa navzájom nevylučujú. S Jánom Ferenčákom sme stále v úzkom kontakte a spoločne komunikujeme naše ďalšie kroky,“ spresnil.

Hoci sa o Migaľovi a Šalitrošovi hovorí ako o vylúčených, zatiaľ to nie je oficiálne. Pokúša sa Hlas ešte o urovnanie sporu? „S vedením strany sme žiadnu diskusiu neabsolvovali, dokonca nám stále nebolo oznámené ani naše vylúčenie inak, než cez médiá,“ uviedol Migaľ pre Pravdu.

Štefančík si myslí, že Ferenčák má nateraz stále bližšie k migaľovcom. Cirner to vníma inak. „Je naklonený k sebe a niečo pre seba asi získa. Ostane v koalícii, kým to bude výhodné,“ konštatoval.

Blokačná menšina

Kým ešte pred pár týždňami sa zdalo, že jazýčkom na váhach budú v parlamente migaľovci, po prestupe Malatinca sa všetko zmenilo. Aktuálne má väčšiu blokačnú silu podľa Cirnera v rukách Huliak. Migaľ ju podľa neho stratil, keď Malatinec odišiel a Ferenčák zostal v Hlase a „hrá to na vlastnú päsť“.

„Migaľ a Šalitroš budú na rade až po ,veľkej žranici‘ – rekonštrukcia vlády a nové prerozdelenie postov, v podstate môžu získať len odrobinky, ak sa s koalíciou vôbec dohodnú,“ zhodnotil prešovský politológ.

Štefančík podotkol, že bez migaľovcov sa vládnuť dá, hoci s odretými ušami, no bez huliakovcov nie. „Sú to jednoduché počty. Buď bude mať vládna väčšina 76 prípadne 77 poslancov, alebo iba 75. 75 však už väčšina nie je a pri tvrdohlavosti Migaľovej trojky to nepôjde vôbec,“ myslí si.

Sila migaľovcov sa však môže ukázať pri voľbe nového šéfa parlamentu. Opozícia chce podporiť Františka Mikloška, koalícia nominovať Richarda Rašiho (Hlas). Na zvolenie pritom potrebuje 76 hlasov. „Ak majú istotu, že ich pán Raši získa, tak až potom pravdepodobne podá demisiu. Pán Raši moju podporu a dôveru nemal a ani ju nemá,“ hovorí Migaľ.

„Myslím si, že sa v NR SR natoľko zmenili pomery, že je možno vhodné hovoriť o otvorení koaličnej dohody a sám si nie som istý, či má strana Hlas stále nárok na tento post. Náš cieľ, ktorý sme komunikovali dlhodobo, nie sú trafiky, ale možnosť korigovať neuvážené kroky, ktoré neprospievajú Slovensku, a mať možnosť reálne zlepšiť život obyvateľom,“ podotkol Migaľ.

Odpovedi na otázku, či by mali tiež záujem o „zdieľané ministerstvo“, sa vyhol. „Môžem iba zopakovať, že našou ambíciou nie sú trafiky, ale služba občanom a pôsobenie ako „hlas rozumu“ v tejto koalícii. Ak to nebude možné, tak budeme radi podporovať opozičné alebo koaličné zákony nie podľa ich nálepky, ale podľa toho, či sú prospešné pre Slovensko. Radi podporíme každý návrh zákona, ktorý bude mať zmysel,“ obišiel priamu odpoveď.

Migaľovci bez Malatinca a Ferenčáka

Migaľ hovorí, že spoluprácu si vedia predstaviť s kýmkoľvek, pokiaľ bude prichádzať s dobrými návrhmi, ktoré sú prospešné pre ľudí. „My sme iba vyjadrili nespokojnosť s pomermi v strane, a ak Hlas usúdil, že sa problém vyrieši tým, že sa zbavia tých, ktorí naň poukazujú, je to ich voľba a je to na ich voličoch, ako tento prístup k riešeniu problémov ocenia,“ pokračoval.

Ak by aj malo dôjsť k prípadnej väčšej spolupráci odídencov s Hlasom, nebude to „len tak“. „Pripomenul by som ešte, že na Generálnej prokuratúre je podanie kvôli vyjadreniam že sme vydierači, ktorí kupčia s funkciami. Keďže ide o klamstvo, pre prípadnú väčšiu spoluprácu s Hlasom budeme požadovať ospravedlnenie od predsedu Matúša Šutaja Eštoka,“ vysvetlil Migaľ.

Štefančík si myslí, že napriek oslabenej pozícii migaľovcov by koaličnému trojlístku nemali byť ukradnutí. „Aj 77 je totiž strašne málo. Stačí, že jedného zrazí električka, druhý sa pomýli a problém je na svete. Nehovoriac o tom, že huliakovci určite ešte nepovedali posledné slovo. Sú si vedomí svojej sily, prečo by sa mali uspokojiť s jedným úradom, keď si môžu žiadať viac,“ hovorí bratislavský politológ.

Podľa Cirnera je každý hlas dôležitý, keďže aj pri plnej sile by mala koalícia krehkú väčšinu 79 hlasov, no jej sila je oslabená. „Určite sa im zídu aj hlasy Migaľa a Šalitroša, ale nie nevyhnutne, preto sú už menej podstatní a na druhej koľaji. Už nemôžu hrať o nič veľké."

Huliakovci proti Tarabovi

Malatinec sa s Huliakovom už spoločne angažujú v prípade zámeru ministra Tarabu postaviť na Podpoľaní prečerpávaciu stanicu. Kritizujú ho za spôsob, akým informoval o projekte. Huliak po stretnutí s občanmi v obci Látky, ktorá má byť dotknutá projektom, povedal, že si Tarabu predvolajú na výbor a budú ho konfrontovať.

Malatinec zase na stretnutí s občanmi k prečerpávačke povedal, že je pravdou, že im „hádžu jednu bombu za druhou do Podpoľania“. Aj on kritizoval, že envirorezort vôbec nekomunikoval ani s poslancami, čo má v pláne. S Tarabom sa má stretnúť aj kvôli témam ako je ťažba zlata. Navyše, zámer kritizuje aj europoslanec za Hlas Branislav Ondruš.

Podľa politológa Michala Cirnera z Prešovskej univerzity v Prešove môžu huliakovci vzísť z Tarabovho prešľapu na Podpoľaní posilnení. Ak vezmeme do úvahy, že chceli envirorezort a Taraba to má u verejnosti pre prečerpávačku naklonené, Huliak je jednoznačne na koni.

„Taraba oslabil vlastnú pozíciu, len je dôležité povedať, že ak sa vráti do parlamentu on či jeho štátni tajomníci otec a syn Kuffovci, tak to môžu byť potenciálne tri hlasy mínus pre koalíciu,“ uviedol Cirner.

Štefančík si zase myslí, že Huliak nie je len na koni, ale vzhľadom na to, že za ním stoja ďalší traja poslanci, môže mať v poslaneckom klube väčšie slovo ako Taraba. „Mali by si teda sadnúť za jeden stôl a zmerať sily. Pri pohľade na Kuffa's family by som povedal, že tí by mohli byť zadobre aj s pánom Huliakom ako novým šéfom rezortu životného prostredia,“ dodal.