Slovensko by mohlo byť lídrom v používaní umelej inteligencie v niektorých oblastiach života, vyhlásil Pellegrini

Slovensko by mohlo byť lídrom v zavedení a používaní umelej inteligencie v konkrétnych oblastiach života. Uviedol to prezident Peter Pellegrini, ktorý sa zúčastnil na treťom Globálnom akčnom samite o umelej inteligencii v Paríži. Podotkol, že nie vždy sú úspešní len tí, čo vyvíjajú riešenia, ale častokrát sú úspešní tí, ktorí ich reálne začnú ako prví používať.

Na samite v utorok 11. februára tak diskutovali prezidenti, premiéri, zástupcovia technologických spoločností a medzinárodných organizácií. Hovorili o tom, aké sú možnosti používania umelej inteligencie v praktickom živote a štátnej správe. Ako informovala Kancelária prezidenta SR, poukázali aj na potrebu riešenia etických či bezpečnostných otázok, ktoré umelá inteligencia môže priniesť.

Prezident Pellegrini absolvoval so svojim psom špeciálnu prípravu na samit o AI Video Verejnoprospešná umelá inteligencia (AI), budúcnosť práce, inovácie a kultúra, dôvera v AI či globálne pravidlá jej spravovania. Aj toto budú témy tretieho Globálneho akčného samitu o umelej inteligencii v Paríži, na ktorom sa zúčastní prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu zverejnila video z príprav na samit.

Pellegrini je názoru, že je dôležité, aby Slovensko a EÚ nezaostávali. „Slovensko je malá, flexibilná a dynamická krajina, ktorá sa vie rýchlejšie adaptovať na výzvy novej doby. Mali by sme si zachovať naše dobré meno a byť miestom, kde sa testujú a používajú tie najmodernejšie technológie,” povedal prezident a pripomenul, že práve na Slovensku sa prvýkrát na svete zaviedli bezkontaktné platby platobnou kartou. „Bolo to opäť Slovensko, kde veľkí operátori prišli testovať vtedajšie 3G a 4G siete," dodal prezident s tým, že nie sú úspešní len tí, čo riešenia vyvíjajú, ale často aj tí, ktorí ich začnú prví používať. „Mohli by sme byť premiantami zavedenia umelej inteligencie v konkrétnych oblastiach. To by mohla byť veľká šanca pre Slovensko,” vyhlásil Pellegrini. V tejto súvislosti podotkol, že je potrebná nielen podpora vedy, výskumu a inovácií, ale aj používanie a zavádzanie umelej inteligencie a nových technológií v bežnom živote.

Čítajte aj Musíme naskočiť na vlak umelej inteligencie, uviedol Pellegrini na stretnutí európskych lídrov

Prezident súčasne informoval o svojom zámere usporiadať okrúhly stôl v Prezidentskom paláci. Témou by boli moderné technológie a umelá inteligencia, a to za účasti predstaviteľov veľkých technologických spoločností a odborníkov, cez zástupcov dotknutých rezortov až po tých, ktorí vedia prijímať rozhodnutia. „Je nevyhnutné, aby sme najskôr AI zacielili na konkrétne oblasti v štáte a následne prišli k vytvoreniu systému a používaniu tohto fenoménu v praxi,” povedal Pellegrini. Jednou z týchto oblastí by podľa neho mohlo byť zdravotníctvo. Ako vysvetlil, sú tu systémy ako e-zdravie či e-recept, ktoré spracúvajú veľké množstvo dát. S nasadením AI by sa ich používanie mohlo zefektívniť. Absolútna bezpečnosť použitých dát by pritom bola garantovaná. Ďalšou oblasťou by podľa prezidenta mohli byť financie. AI by tak mohla byť užitočná napríklad pri kontrole finančných prostriedkov čerpaných zo štátneho rozpočtu alebo pri znižovaní regionálnych rozdielov.

Čítajte aj Umelá inteligencia môže úplne zničiť vaše kritické myslenie, varujú vedci

„Umelá inteligencia však nemá nahradiť ľudí, ale má nám pomôcť vykryť určité nedostatky, kde sa nevieme pohnúť vpred. Jej regulácia je dôležitá, ale aj to musí mať nejaký rámec, aby sme dané prostredie nepreregulovali. Na druhej strane musíme byť neustále iniciatívni vo vývoji aj pri používaní moderných technológií priamo v našich životoch,” doplnil Pellegrini. Prezident sa v Paríži stretol aj s viceprezidentkou pre AI spoločnosti Microsoft Natashou Crampton a navštívil sídlo UNESCO, kde rokoval s generálnou riaditeľkou Audrey Azoulay.