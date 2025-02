Danko píše Ficovi: Trikrát vám SNS pomohla, vždy ste nás následne takmer zničili (kompletné znenie listu)

Gašpar očakáva, že si Hlas a SNS urobia poriadok vo svojich kluboch Video Koaličné strany Hlas a SNS si musia urobiť poriadok vo svojich kluboch a stranách. Vyhlásil to podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer). Očakáva od nich informácie o ich ďalšom fungovaní. V prípade, že si situáciu nevyriešia, môže do toho podľa jeho slov vstúpiť premiér Robert Fico (Smer). Archívne video.

Vážený pán predseda,

s prekvapením som prijal Váš list, ktorý je plný technokratického postupu bez akejkoľvek empatie, ktorú si politika vyžaduje. Evidujem Vašu novú obľubu verejných listov, hoci ma mrzí, že tieto veci neriešime v súkromí.

Spolupracujeme ako politické strany spolu dlhé roky, napriek tomu si myslím, že spôsobom, akým sa rozhodujete riešiť vzniknutú koaličnú krízu, je hrubým porušením koaličnej dohody. Trikrát Vám naša politická strana SNS pomohla stať sa premiérom a vždy ste nás použili a následne takmer zničili. Aj pri tvorbe tejto vlády sme ako SNS ustúpili z požiadaviek a je logické, že sme nedokázali mocensky uspokojiť všetkých našich poslancov. Všetko ste si rozhodli za naším chrbtom so stranou Hlas – SD a tu je výsledok.

Vládnutie si vyžaduje nadhľad a kompromis. Umenie vládnuť nie je dané každému, moc získať viete, ale len tí najlepší si ju aj udržia. Vy na to máte, pán premiér. Základom politického fungovania v parlamente je spolupráca politických strán a vzájomný rešpekt a tolerancia každej strany pri napĺňaní programu. To si naozaj želáte byť premiérom vlády zloženej z politických strán a vydieračov? Musíte vedieť, že to nemôže fungovať.

Ani v jednej vláde, ktorej ste boli predsedom vlády, ste nešli do individuálnych rokovaní s ľuďmi, ktorí sa odtrhli od politických strán. Je zrejmé, že niektorí ľudia v SNS ako aj v Hlas – SD uverili možnosti individuálnej dohody s Vami ako s premiérom a predsedom najsilnejšej politickej strany. Nie my, ale Vy ste ich legitimizovali, dal im nádej dohody a chcete ich odmeniť za zradu, akú spáchali na svojich materských stranách. To spôsobí lavínovú reakciu.

Je to Vaše rozhodnutie, ale aj politické riziko. Dodržujte však prosím koaličnú zmluvu. Ministrov nemôžete meniť bez súhlasu materských strán. Ani strana SNS ani strana Hlas – SD za túto situáciu nenesieme zodpovednosť. Nemáme imperatívny mandát. V roku 2020 aj Vám odišli poslanci, taká je politická realita. To by mal byť prvý bod zmeny Ústavy Slovenskej republiky. Naša politická dohoda bola, že s nimi nevstúpite do rokovania, napriek tomu, že som si bol istý, že to k ničomu inému ako k vydieraniu z ich strany nebude viesť. Tým, že ste to urobili, títo ľudia ignorujú materské strany.

Prosím Vás, neútočte do strán SNS a ani Hlas – SD. Toto už nie je našou zodpovednosťou. Ste premiér a veľmi dobre viete, kto ich zlomil, ovláda a získal na svoju stranu. Riešte to s tými ľuďmi, nie útokmi do nás a strašením verejnosti s voľbami.

Politika je umenie kompromisu, čo vedie k udržaniu moci. Mala by byť však založená aj na charaktere, rešpekte a úcte politických strán. Ja som Vás nikdy nepodrazil ani politicky ani ľudsky, o to viac ma mrzia Vaše slová. Naša Ústava Slovenskej republiky neumožňuje imperatívny mandát. Tak ako aj Vám v roku 2020 odišli poslanci, stalo sa to tejto vláde, i SNS a strane Hlas – SD. Stalo sa to aj KDH a hnutiu Slovensko, to však neznamená, že by sme to mali využívať na vzájomné útoky a alibizmus. To neznamená, že by sme v stranách SNS alebo Hlas – SD boli horší alebo neskúsenejší politici.