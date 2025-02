Dievča podozrivé z upálenia muža v Gelnici sa na druhý deň vrátilo do školy. Rodičia spolužiakov majú strach

Gelničania netaja svoje obavy z maloletého dievčaťa, ktoré je podozrivé z vážneho ublíženia na zdraví s následkom smrti. Deň po tom, ako doslova upálila mladého muža, prišla do školy. 13-ročná školáčka totiž nie je trestne zodpovedná. Riaditeľka školy však ihneď začala konať. Dievča, z ktorého mali najmä rodičia jej spolužiakov strach, je už pod kontrolou odborníkov.

Dievča podozrivé z upálenia muža v Gelnici sa deň po incidente vrátilo do školy Video

V nedeľu sa v centre Gelnice odohral tragický incident. Dvadsaťosemročného muža 13-ročná dievčina doslova zapálila plameňom zapaľovača.

Muž bol postihnutý, nedokázal sa brániť

Po incidente zasiahli hasiči, pozemní aj leteckí záchranári. Lekári v Košiciach-Šaci bojovali o život mladého muža, avšak ten v pondelok ráno podľahol zraneniam. „Mala som syna veľmi rada. Môj chlapec bol postihnutý. Vôbec sa nedokázal brániť," povedala matka zosnulého Jolana Bandyová.

Polícia začala trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví. Podozrivá je 13-ročná piatačka, ktorá pochádza z rodiny s komplikovaným zázemím – má 16 súrodencov.

„Otec pije, matka pije, všetci. Nemajú čo jesť, prepijú všetko," tvrdí brat zosnulého Vladislav Bandy.

„Je to irónia, že dieťa bolo skôr utiahnuté a tiché. Ale aj toto môže byť prejav skrytej agresie alebo niečoho, čo prežíva doma, a nie je to tak, ako by malo byť," dodala riaditeľka ZŠ v Gelnici Bibiána Krajníková.

Školáčka nie je trestne zodpovedná

Vzhľadom na to, že 13-ročné dievča nie je trestne zodpovedné podľa trestného poriadku, po skutku sa objavilo v škole. Tento fakt vyvolal obavy medzi rodičmi spolužiakov.

„Keď som sa dozvedel, že to dievča je v škole, myslel som, že dostanem infarkt. Som tiež rodič a nedokážem si predstaviť, že by dieťa, ktoré deň predtým urobilo taký hrozný skutok, bolo na druhý deň v škole s mojím dieťaťom," povedal primátor Gelnice Dušan Tomaško (nezávislý).

Riaditeľka školy, informovaná prostredníctvom školského informačného systému, okamžite konala. „Zavolala som dievča do riaditeľne, pozvala špeciálnu pedagogičku a školskú psychologičku, a viedli sme s ňou rozhovor. V tom čase telefonovali aj kolegyne z kurately," uviedla riaditeľka ZŠ v Gelnici Bibiána Krajníková.

Dievča absolvovalo intervenciu u psychológa. Čo bude nasledovať, je teraz v rukách prokurátora. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenky Ivanovej prokurátor spolupracuje s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na ďalšom postupe. Vedenie školy rodičov uistilo, že ak by podozrivá neskončila v reedukačnom zariadení, ich deti nebudú v nebezpečenstve.

„Situácia je pod kontrolou v spolupráci so všetkými inštitúciami. Dieťa z hľadiska našej školy dostane individuálny študijný plán," uzavrela Krajníková.