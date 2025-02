Na rokovanie vlády prišiel aj ruský veľvyslanec

Na rokovanie slovenskej vlády prišiel aj ruský veľvyslanec Igor Bratčikov. Na sociálnej sieti na to upozornila opozičná strana Sloboda a Solidarita.

„Prišli najnovšie noty našej vláde priamo z Kremľa? Alebo má ruský veľvyslanec úlohu mediátora pre korešpondentov z koaličných strán?," pýtajú sa liberáli.

Igor Bratčikov na Slovensku pôsobí ako veľvyslanec Ruskej federácie od roku 2020, keď vo funkcii nahradil Alexeja Fedotova.

Vláda bude rokovať o limite verejných výdavkov či o sociálnych službách

Lehota na žiadosť o príspevok pre zariadenia sociálnych služieb by sa mala predĺžiť. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, o ktorom bude stredu rokovať vláda.

Kabinet by sa mal venovať aj spolufinancovaní podpôr farmárov hospodáriacich v oblastiach s obmedzeniami. Tie by sa mali zvýšiť o 57 miliónov eur na 426,69 milióna eur. Vyplýva to z dôvodovej správy k materiálu Zvýšenie spolufinancovania zo štátneho rozpočtu intervencie 71.1 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami v rámci Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 až 2027 z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ďalším materiálom zaradeným na rokovanie vlády je zníženie limitu verejných výdavkov Ministerstva dopravy (MD) SR o 13,89 milióna eur. Suma sa rozdelí na zvýšenie limitov pre obce, vyššie územné celky (VÚC), verejné vysoké školy a príspevkovú organizáciu obce.