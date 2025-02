Beňová odkázala Dankovi, aby sa trochu pozbieral. Pripomenula, že Smer mu zachránil poslanecký klub

Europoslankyňa za Smer Monika Beňová predsedovi Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejovi Dankovi v reakcii na jeho otvorený list premiérovi Robertovi Ficovi pripomína, že to bola práve strana Smer, ktorá zachránila jeho poslanecký klub. Dankovi zároveň odkázala, aby sa trochu pozbieral.

„Rada by som nenápadne pripomenula, že nebyť “hosťujúceho” poslanca Muňka, SNS by dnes už akosi nemala ani ten poslanecký klub. Vy sa dnes sťažujete na Roberta Fica? Ste už ako opozícia? Aj za odchod Vašich poslancov z Vášho klubu môže Robert Fico? Čo keby ste sa trochu pozbierali, chlape,“ napísala Beňová v komente pod statusom Andreja Danka na sociálnej sieti.

Šéfovi národniarov tiež pripomenula, že do vlády ho prizval predseda Smeru a jeho strane SNS vytvorili dokonca nové ministerstvo cestovného ruchu a športu, aby mohla mať tri rezorty. „S necelými šiestimi percentami podpory vo voľbách, z ktorých teda ostala polovica. Nevadí, môže sa to stať,“ okomentovala Beňová.

K Dankovmu listu sa kriticky vyjadril aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. „Sledujúc Roberta Fica a Andreja Danka, na ten prevrat žiadnych Gruzíncov netreba,“ poznamenal na sociálnej sieti. Podľa neho sa Fico s Dankom správajú ako nedospelí influenceri, píšu si emotívne listy, nahrávajú videjká, hádajú sa medzi sebou. Robia všetko, len nevládnu. „Kataster funguje? Diaľnica do Košíc stojí? Platy stúpli, dane klesli? Lekári v regiónoch sú? Mladí ľudia zo Slovenska prestali utekať? Nič ste nedosiahli, nič ste nevyriešili, už to konečne zabaľte a poďme do predčasných volieb,“ vyzval ich Šimečka.

Jediným riešením politickej a spoločenskej situácie na Slovensku sú podľa predsedu opozičnej strany SaS Branislava Gröhlinga predčasné parlamentné voľby. Nie rekonštrukcia vládneho kabinetu či úradnícka vláda. Gröhling tak reagoval na aktuálny vývoj politickej situácie, na avizované možné zmeny vo vláde aj na otvorený list predsedu SNS.

„Stratili väčšinu v národnej rade a nedokážu presadzovať jednotlivé návrhy zákonov. Dôvera medzi koaličnými partnermi a medzi týmito tromi, respektíve piatimi stranami, ktoré akože tvoria koaličnú väčšinu alebo vládu, je na absolútnom minime,“ uviedol predseda SaS. Občania sú podľa neho z vládnutia aktuálnej koalície unavení.

Gröhling vyhlásil, že vláda nerieši žiadne problémy ľudí. Poukázal pritom na to, že Danko dal v utorok v otvorenom liste za pravdu opozícii aj v ekonomických otázkach.

Orgány činné v trestnom konaní by sa mali zoberať tvrdeniami Andreja Danka o rozkrádaní zdravotníctva. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil opozičný poslanec Michal Šipoš (hnutie Slovensko). Ten poukázal na pasáž otvoreného listu, ktorý Danko adresoval predsedovi vlády Robertovi Ficovi. V ňom mimo iného uvádza, že „Miesto toho, aby sme urobili reformy v zdravotníctve, kde sa tvrdo rozkrádajú peniaze, miesto toho, aby sme zastavili nákupy zbraní a mnohé iné projekty, sme zaviedli nekoncepčné dane".

„V priamom prenose hovorí o tom ako sa v zdravotníctve rozkrádajú peniaze," vyhlásil na margo Danka Šipoš. Zároveň vyzval vyšetrovacie orgány, aby si predvolali na výsluch nie len predsedu SNS, ale aj ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas) a jeho predchodkyňu Zuzanu Dolinkovú.

Danko konkrétne v liste Ficovi napísal: „Donútili ste nás hlasovať za konsolidáciu, s ktorou sa neviem stotožniť. Hlúpe transakčné dane, zrušenie rodičovského dôchodku. Miesto toho, aby sme urobili reformy v zdravotníctve, kde sa tvrdo rozkrádajú peniaze, miesto toho, aby sme zastavili nákupy zbraní a mnohé iné projekty, sme zaviedli nekoncepčné dane". Opozičný poslanec Rastislav Krátky (hnutie Slovensko) v tejto súvislosti zdôraznil, že nútenie poslancov hlasovať za zákony, ktoré sú v rozpore s ich vedomím a svedomím je porušením Ústavy SR. „O čom inom je to slovo „donútili"," spýtal sa Krátky. Doplnil, že zváži, či celú vec nepredloží mandátovému a imunitnému výboru parlamentu. „Nech sa tým zaoberajú práve tie orgány, ktoré majú posudzovať a zabezpečiť, aby poslanci dodržiavali ústavu a zákony a hlasovali poľa najlepšieho vedomia a svedomia," dodal poslanec.

List Andreja Danka kritizovala aj mimoparlamentná strana Maďarská aliancia. „Či sa včerajší list Andreja Danka stane súčasťou politických dejín Slovenska s podtitulom Utrpenie mladého Werthera, alebo bude zaradený do pracovného zošita zo štylistiky Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej, zatiaľ nevieme. Čo však vieme, že Robertovi Ficovi štvrtýkrát sľúbená stabilita už nevyšla,“ uviedla strana a pripomína, že vládu na Slovensku zvyčajne nepovalí opozícia, ale niektorý z koaličných partnerov. Cieľom Andreja Danka podľa Maďarskej aliancie nemalo byť povalenie vlády listom, ale svojím večerným počinom určite neprispel k tomu, aby sa koaličné rokovania skončili úspešne a čo najskôr.

„Odchody, prestupy a snaha o zabezpečenie parlamentnej väčšiny trvá 19 týždňov. Posledná riadna parlamentná schôdza bola minulý rok a okrem zdravotníckeho zákona, ktorý bol prijatý na mimoriadnom zasadnutí v zrýchlenom legislatívnom konaní, parlament o zákonoch naposledy hlasoval pred dvoma mesiacmi,“ pripomína Maďarská aliancia. Upozorňuje na to, že predchádzajúce vlády Roberta Fica dokončili svoj mandát, aktuálne však koaličné strany robia presne to, čo vyčítali Igorovi Matovičovi či Eduardovi Hegerovi. Predseda vlády môže rozdať karty nanovo, ale parlamentná väčšina od marca bude veľmi krehká a zraniteľná. „Politické skúsenosti a prieskumy verejnej mienky ukazujú, že Slovensko bez maďarskej strany ani po najbližších voľbách nebude mať stabilnú vládu. Maďarská aliancia v najbližších dňoch preto osloví súčasné parlamentné strany, aby mala jasno v tom, pre ktoré z nich je dôležité presadzovanie práv národnostných menšín, prijateľné ich rozšírenie a naliehavý rozvoj južných regiónov,“ dodala strana.

Andrej Danko v utorok zverejnil otvorený list Robertovi Ficovi, v ktorom píše, že spôsob, akým chce premiér riešiť koaličnú krízu, je hrubým porušením koaličnej zmluvy. Zároveň ho vyzval, aby nedehonestoval svojich koaličných partnerov SNS a Hlas a neútočil na nich. Šéf národniarov premiérovi vyčíta, že chce vyjsť v ústrety požiadavkám poslancov, ktorí vystúpili zo svojich materských poslaneckých klubov. V liste sa tiež pozastavuje nad tým, že koalícii sa zjavne nedarí napĺňať jej sľuby tak, ako si predstavoval. Podľa jeho slov je veľká škoda, že Fico svoju emóciu, boj a silu nesústreďuje na to, čo spoločne sľúbili voličom. Zároveň priznáva, že s viacerými opatreniami vlády, za ktoré hlasoval, sa vnútorne nestotožňuje. Kritizuje napríklad konsolidáciu, „hlúpe transakčné dane“ či zrušenie rodičovského dôchodku. Danko premiéra v liste chváli ako skúseného politika, no na druhej strane ho kritizuje za to, mu chýba cit a empatia ku koaličným partnerom. Fico sa podľa neho od atentátu politicky izoloval a politicky nikomu neverí.