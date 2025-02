Taraba a Šimkovičová budú čeliť odvolávaniu, opozícia odovzdala podpisy

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) by mal v Národnej rade (NR) SR čeliť odvolávaniu z funkcie. Opozícia odovzdala podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze. Tá by sa mala podľa rokovacieho poriadku zvolať do siedmich dní od podania návrhu.