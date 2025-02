Premiér avizuje postupné spúšťanie ďalších služieb katastra

Kompletný online prístup k aktuálnym listom vlastníctva v katastri by mali obnoviť koncom februára. Do polovice marca by sa mali naplno rozbehnúť služby pre banky a notárov a potom aj služby pre mestá a obce, aby mohli overovať daňové priznania. Premiér Robert Fico (Smer) o tom informoval vo videu na sociálnej sieti.