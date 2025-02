Vládny spor pokračuje, posty stratí niekoľko ministrov. Kto zaplatí za rekonštrukciu?

Minister R. Kaliňák o Dankovom otvorenom liste: Aj keby ste mi ho prečítali, myslím, že to nie je hodné reakcie Video Zdroj: TV Pravda

Ficova predstava o riešení vládnej krízy sa mu vôbec nepozdáva a predsedovi vlády zazlieva, že chce Hlasu vziať ministerstvo a dať ho zradcom a to isté urobiť s jeho srdcovou záležitosťou – ministerstvom cestovného ruchu a športu. Aké výhrady má Danko a ako na jeho list reagovali v Smere?

Politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč sa domnieva, že Fico chce primárne ultimátom Hlasu a SNS ukončiť ďalšie špekulácie o tom, že koalícia je „zrelá na uterák‘“. „Sekundárne preto, aby prinútil koaličných partnerov k väčšej aktivite pri riešení koaličných sporov, respektíve v prípade ich nečinnosti mal argument, prečo akceptoval dohody s ,rebelmi‘, ktoré sú na úkor jeho koaličných partnerov a čiastočne posilňujú vplyv Smeru v koalícii,“ povedal Pravde.

Dankov otvorený list

Danko reagoval na Ficovo ultimátum s trojhodinovým odstupom, keď na sociálnej sieti zverejnil emotívny otvorený list. Šéfovi Smeru v ňom vyčíta viacero vecí, vrátane nedostatku empatie, citu a verejného riešenia. Domnieva sa, že spôsob, akým sa Fico rozhodol riešiť vládnu krízu, je hrubým porušením koaličnej dohody.

„Trikrát Vám naša politická strana SNS pomohla stať sa premiérom a vždy ste nás použili a následne takmer zničili. Aj pri tvorbe tejto vlády sme ako SNS ustúpili z požiadaviek a je logické, že sme nedokázali mocensky uspokojiť všetkých našich poslancov. Všetko ste si rozhodli za naším chrbtom so stranou Hlas a tu je výsledok,“ napísal Ficovi.

Dankovi sa nepáči, že premiér šiel do individuálnych rokovaní s ľuďmi, ktorí sa odtrhli od politických strán. Evidentne mal na mysli predsedu Národnej koalície Rudolfa Huliaka, ktorý spolu s poslancami Ivanom Ševčíkom a Pavlom Ľuptákom odišiel z klubu SNS. „Nie my, ale Vy ste ich legitimizovali, dali im nádej dohody a chcete ich odmeniť za zradu, akú spáchali na svojich materských stranách. To spôsobí lavínovú reakciu,“ vyjadril sa Danko.

Danko podotkol, že premiér nemôže bez súhlasu strán meniť ministrov, pretože by išlo o nedodržanie koaličnej zmluvy. „Prosím Vás, neútočte do strán SNS a ani Hlas. Toto už nie je našou zodpovednosťou. Ste premiér a veľmi dobre viete, kto ich zlomil, ovláda a získal na svoju stranu. Riešte to s tými ľuďmi, nie útokmi do nás a strašením verejnosti s voľbami,“ pokračoval Danko.

Ficove riešenia Dankovou optikou

Šéf SNS načrtol v liste možnosti riešení, s ktorými Fico zrejme príde. O rezort má prísť práve Dankova strana.

„Vaším krátkodobým riešením je v rozpore s koaličnou zmluvou odobrať strane Hlas – SD ministerstvo a prideliť ho ľuďom, ktorí zradili Hlas – SD, a to isté chcete urobiť i s ministerstvom cestovného ruchu a športu. Dokonca núkate miesta na svojej kandidátke i mojim ministrom, čo ma osobne sklamalo,“ uviedol ďalej. Ktorých ministrov mal presne na mysli, neuviedol, zrejme myslel na ministrov Martinu Šimkovičovú a Tomáša Tarabu.

Danko v liste poodhalil, že to nebola len prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá nechcela Huliaka na mieste šéfa envirorezortu, ale aj predseda vlády. „To už Vám nevadí, že ministrom by mal byť Rudolf Huliak, ktorého ste sám nechceli na ministerstve životného prostredia?“ pýta sa.

Podľa Danka je tiež zrejmé, že ideálne vzťahy nemá Fico ani s Pellegrinim. „Je zrejmé, že Váš osobný súboj s prezidentom Slovenskej republiky pokračuje. Je zrejmé, že dobre viete, kto je za odchodom mojich poslancov na čele s Rudolfom Huliakom,“ naznačoval v liste. Šéf Smeru si podľa neho dnes uvedomuje, že by bolo dobrým riešením, keby bol v paláci Fico a nie Pellegrini.

Poodhaľuje tiež, že s Ficom sa nebolo niekoľko mesiacov po atentáte možné rozprávať. „To všetko, čo sa deje, nie je len výsledkom ambície a chtíču neuspokojených poslancov, to všetko sa deje preto, lebo žijete v politickej izolácii a neveríte nikomu,“ komentoval Danko.

Kto o liste vedel a kto nie

Podľa zdroja z prostredia koalície, s ktorým sa Pravda zhovárala, Danko napísal otvorený list ako výraz zúfalstva. Od blízkeho okolia si naň žiadal spätnú väzbu, no nie všetci o ňom vedeli. Denník N v reakcii na Dankov list citoval poslanca za SNS a splnomocnenca vlády Petra Kotlára. Podľa neho Danko nekomunikoval o svojich plánoch daný list zverejniť s nikým spomedzi svojich straníckych parlamentných kolegov.

„Je to jeho osobný postoj a ja ho rešpektujem, že sa tento osobný postoj rozhodol zaujať. Rešpektujem každého osobný postoj. Ak by sa rozhodol zverejniť list poslancov NR SR za SNS, až potom by som sa vyjadril, či súhlasím alebo nesúhlasím,“ uviedol Kotlár.

Prečítať ho nedal ani ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nom SNS, Život). „Znenie daného listu pán Danko so mnou nekonzultoval, a keďže nie som jeho autorom, tak sa nemám k nemu dôvod vyjadrovať,“ uviedol Taraba pre Pravdu.

Politológ Lenč si myslí, že lídra SNS sa situácia dotýka a odráža sa to aj v jeho otvorenom liste. „Je zjavne zúfalý z toho, ako sa postupne – najmä jeho vinou – oslabuje jeho postavenie v koalícii a v SNS. Je to prosíkanie zúfalého a ohrdnutého muža, politika,“ okomentoval univerzitný docent.

Ostrý komentár zo Štrasburgu

Predseda koaličnej SNS Andrej Danko svoj dlhý otvorený list adresovaný premiérovi Robertovi Ficovi zverejnil na sociálnej sieti a okamžite pritiahol pozornosť známych politických mien. Pod príspevkom sa okrem expremiéra a šéfa hnutia Slovensko Igora Matoviča vyjadrila aj europoslankyňa za Smer Monika Beňová.

Šéfovi SNS odkázala, že vláda jeho strane vytvorila nové ministerstvo (Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, pozn. red.). „Rada by som nenápadne pripomenula, že nebyť ,hosťujúceho‘ poslanca Muňka, SNS by dnes už akosi nemala ani ten poslanecký klub. Vy sa dnes sťažujete na Roberta Fica? Ste už ako opozícia? Aj za odchod Vašich poslancov z Vášho klubu môže Robert Fico? Čo keby ste sa trochu pozbierali, chlape,“ odkázala Dankovi.

Foto: TASR, Jakub Kotian Muňko Na snímke Dušan Muňko (Smer) skladá poslanecký sľub počas ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) IX. volebného obdobia 25. októbra 2023 v Bratislave.

Dušan Muňko totiž prestúpil z klubu Smeru do SNS po tom, ako Dankov klub opustila trojica okolo Rudolfa Huliaka z jeho Národnej koalície. Ak by k tomuto „hosťovaniu“ nedošlo, klub SNS by nemal potrebný minimálny počet poslancov, čo je osem. Beňová pre Pravdu doplnila, že Fico sa podľa nej Danka „nijako osobne nedotkol“ a premiér vecne informoval o svojom postupe.

„Otvorený list predsedu SNS považujem za zbytočný v kontexte výzvy pána premiéra k obom koaličným partnerom,“ uviedla.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) po stredajšom rokovaní vlády stručne reagoval na otázky novinárov a k Dankovmu listu uviedol, že šéf SNS má „neštandardné metódy“. „Uvidíme, akým spôsobom sa situácia vyvinie, ja by som to nechal na lídrov jednotlivých strán a členov koaličnej rady a neprilieval by som olej do ohňa,“ uviedol s tým, že nechce predbiehať a uvidí, čo sa stane do pondelka.

Ministri Smeru list nečítali

Následne prehovoril aj minister obrany a podpredseda Smeru Robert Kaliňák, ktorý však tvrdí, že Dankov list nečítal, lebo má veľa práce. „Aj keby ste mi ho celý prečítali, myslím, že to nie je hodné reakcie,“ podotkol. S listom podľa svojich tvrdení ani neplánuje byť konfrontovaný.

Nevyjadril sa ani k údajným možným zmenám na kandidátkach strán. „Prestaňte šíriť hoaxy,“ reagoval na margo toho, že podľa Dankovho listu by sa Fico mohol usilovať o zisk ministrov SNS na kandidátku Smeru. Na otázku, či sa nebojí, že by sa koalícia mohla do pondelka rozpadnúť, len zalomil rukami a pri odchode sa na novinárov pousmial.

List nečítal ani minister pôdohospodárstva a podpredseda Smeru Richard Takáč. Podľa neho však nehrozí, že by SNS odišla z koalície. „Myslím si, že vždy by bolo potrebné si tieto veci nejakým spôsobom vnútorne vyriešiť,“ skonštatoval. Nemyslí si, že došlo k porušeniu koaličnej dohody. „Ja to tak nevnímam, možno niekto chce niečo vytvárať. Verím tomu, že budúci týždeň bude situácia vyriešená,“ doplnil. Minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smeru) verí, že vláda vydrží.

V Hlase ultimátum privítali

Na rozdiel od Andreja Danka, ktorý svojím listom vyjadril nesúhlas s rozhodnutím Roberta Fica nechať SNS a Hlasu čas do pondelka, aby vyriešili svoje problémy, predstavitelia ostatných dvoch strán trojkoalície tento krok privítali.

Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok ocenil Ficov záujem krízu riešiť a je pripravený na diskusiu o rekonštrukcii vlády. Predčasné voľby opakovane odmieta a podotýka, že koalícia stojí pred požiadavkami od rôznych ľudí, nie len od rebela Samuela Migaľa, ktorého z Hlasu vylúčili. „Možno je tu ďalší človek, ktorý tiež má nejaké ambície. Toto všetko budeme riešiť,“ poznamenal.

Podpredsedu vlády SR pre plán obnovy Petra Kmeca (Hlas) situácia mrzí, no potvrdil, že príde k zmenám na ministerských postoch. „Je to politická realita. Top priorita je zabezpečenie väčšiny koalície v parlamente,“ vyjadril sa. Situácia by sa podľa neho mohla vyriešiť už tento týždeň.

Zároveň uviedol, že „nemôže vylúčiť“ možnosť, že by sám nahradil Richarda Rašiho (Hlas) na poste ministra investícií, ak by sa Raši stal predsedom parlamentu.

Ochota Matúša Šutaja Eštoka pristúpiť k rekonštrukcii vlády podľa politológa Lenča môže predstavovať dva scenáre. „Buď to znamená jeho a ich (Hlasu) podriadenosť Smeru, alebo uvedomenie si, že v tomto súboji o moc ťahajú za kratší koniec,“ podotkol.

Foto: SITA, Milan Illík Peter Kmec Podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnej ekonomiky Peter Kmec.

Danko má zlé karty

Ficovo ultimátum platí do pondelka. Ak sa dovtedy Hlas a SNS nedohodnú, premiér príde s vlastným plánom, ako vládu zrekonštruovať tak, aby mala koalícia v parlamente dostatok hlasov. Ako zdroj Pravdy uviedol, kým mala koalícia 76 hlasov, Fico bol voči Dankovi lojálny, ale keď sa dostali na úroveň 75 poslancov, krízu musel začať riešiť po svojom. Zmeny si teda Fico dovoliť môže.

Otázne podľa neho je, či bude mať Danko ešte na rokovania energiu. Hádať sa ani strečkovať nemôže, pretože má extrémne zlé karty, a ak by aj šiel do hádok, nič by tým nedocielil. Pokúsiť sa môže maximálne vyrokovať kompenzáciu za odobraté ministerstvo, ale na kreslo vo vláde už pomýšľať nemôže.

Myslí si, že ak by sa rokovalo dlhšie, šéf SNS by bol ochotný si ministerstvo turizmu a športu rozdeliť. Túto možnosť naznačoval v nedeľu v ta3 aj poslanec Roman Michelko (nom. SNS). Pôvodne sa podľa zdroja Pravdy totiž uvažovalo o kompromisnom kandidátovi, s ktorým súhlasili aj Danko, aj Huliak. Malo ísť o prierezovo prijateľného človeka. S teóriou prišiel zhruba pred mesiacom a pol Fico, no ukázalo sa, že Danko a Huliak nie sú schopní sa zhodnúť. Fico sa však teraz nemôže s Huliakom dohodnúť bez toho, aby mu niečo nedal.

Volanie po ministerstve pre Národnú koalíciu zaznievalo od jesene 2023. Danko mu po voľbách sľúbil, že dostane envirorezort, k tomu napokon nedošlo a obsadil ho Taraba, ktorý sa ho zase vzdať nechce. Vie totiž, že SNS sa už viac nemusí dostať do parlamentu. Líder SNS nedokázal naplniť sľub ani neskôr, a tak sa Huliak z klubu spolu s Pavlom Ľuptákom a Ivanom Ševčíkom odčlenili.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Malatinec, huliak, Ľupták, Ševčík, huliakovci Poslanec NR SR Roman Malatinec (v popredí vľavo) oznamuje, že sa pridáva k mimoparlamentnej strane Národná koalícia, ktorej lídrom je poslanec Rudolf Huliak (nezaradený, vpravo). V pozadí členovia Národnej koalície a poslanci parlamentu Ivan Ševčík (nezaradený, vpravo) a Pavel Ľupták (nezaradený, vľavo). 4. február 2025.

Ako bude vyzerať rekonštrukcia

Na to, aby Danko zabránil rekonštrukcii vlády, teraz silu nemá. Rátať nemôže ani s lojalitou Tarabu, ani ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Zdroj z prostredia koalície očakáva, že zo strany lídra SNS príde ešte zopár horkých slín, ale s iným riešením už nepríde. Ak teda nedôjde k dohode, Fico navrhne prezidentovi Petrovi Pellegrinimu viaceré zmeny vo vláde sám. Nových ministrov by hlava štátu mohla vymenovať už v utorok.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu má po Dušanovi Keketim prevziať priamo Huliak, za ktorého príde do parlamentu náhradník. I keď Dankovi vezmú jeho srdcovku, Huliak je podľa zdroja Pravdy nastavený tak, že už „berie všetko“.

K zmene má prísť aj na pozícii podpredsedu pre Plán obnovy, ktorým je od nástupu štvrtej Ficovej vlády Peter Kmec. Ľudia z jeho okolia podľa našich informácií týmto nápadom nadšení nie sú, keďže ide o zložitú agendu, ktorej naštudovanie trvá nejaký čas. Plán obnovy má v rámci rekonštrukcie prejsť pod poslanca a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka, za ktorého by takisto nastúpila do parlamentu náhrada. S nástupcami Huliaka a Ferenčáka by si tak Fico vedel zaobstarať 77 hlasov. Až potom môže začať rokovať s Migaľom a Šalitrošom, no koalícia bude vedieť fungovať aj bez nich.

Problémom však čelí aj Taraba. Opozičné strany začali volať po jeho odvolaní z funkcie pre kontroverzie spojené s plánovaním výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne na Podpoľaní v lokalite Málinec. Podľa mimoparlamentných Demokratov sa tak deje v rozpore s územným plánom Banskobystrického kraja, a preto by prípadná výstavba bola v rozpore so zákonom. Strana podala podnet na Generálnu prokuratúru SR, aby prešetrila zákonnosť postupu ministerstva životného prostredia.

Podľa Lenča sa môže situácia okolo ministra životného prostredia vyvinúť dvoma spôsobmi. „Možno rekonštrukcia vlády vyrieši problém s Tomášom Tarabom, možno bude jeho prípadné úspešné odvolanie začiatkom konca súčasnej koalície,“ skonštatoval. Osobne si ale myslí, že napriek protestom Andreja Danka a požiadavkám „rebelov“ je dohoda urovnávajúca krízu v koalícii pravdepodobnejším scenárom než predčasné voľby.