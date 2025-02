Stavovské organizácie v zdravotníctve odmietajú ich spochybňovanie zo strany SaS

„Útoky na prácu funkcionárov a zamestnancov komôr zo strany zákonodarcov sú v demokratickej spoločnosti neprípustné, rovnako je neprípustné prípadné nedodržiavanie zákona. To, že v jednej z komôr došlo k porušeniu zákona, je potrebné riešiť a existujú na to zákonné postupy. Spochybňovať však princípy, ktoré sú celosvetovo osvedčené, funkčné a ktoré nevyžadujú verejné zdroje, nemožno akceptovať,“ vyhlásil prezident SLK Jaroslav Šimo aj za ostatné komory.

Prezident SKZL Igor Moravčík zdôraznil, že komory majú svoje opodstatnenie všade vo svete. Ako uviedol, ich činnosť je oveľa širšia než len zabezpečovanie registrácií zdravotníkom. Ak by boli zrušené, štát by podľa neho nebol schopný všetky tieto činnosti vykonávať. Zároveň by ho to podľa neho stálo vyššie náklady. Myslí si tiež, že minimálne SKZL, SLK a SLeK by mali mať vyššie kompetencie, než majú v súčasnosti.

Šimo ozrejmil, že činnosť komôr je vykonávaná bez príspevku zo strany štátu, pričom jediným zdrojom sú príspevky zdravotníckych pracovníkov. „Regulácia týchto príspevkov už dávno nereflektuje skutočné náklady, ktoré prenesený výkon štátnej správy vyžaduje,“ upozornil. Ministerstvo zdravotníctva podľa jeho slov už má na stole návrh, ktorý by mohol túto problematiku riešiť. Podľa predsedu SLeK Ondreja Sukeľa by poplatky za registráciu či členstvo v komore mohli byť viazané na nejaký v čase meniaci sa parameter.

Komory zároveň apelujú na to, aby sa v komore nerozlišovalo medzi registráciou a členstvom zdravotníkov. „V okolitých krajinách nie je rozlišovaná registrácia a členstvo a povinnosť byť členom komory pre výkon zdravotníckeho povolania je zakotvené priamo v zákone,“ poznamenal Šimo s tým, že ak nie sú všetci zdravotníci členmi komory, je možnosť ich zastupovania obmedzená.

Slovenská komora psychológov podotkla, že SaS prezentovala len časť reality. „Tento redukcionistický pohľad na funkciu komôr sa javí ako smerujúci k naplneniu jedného z deklarovaných z cieľov SaS v zdravotníctve, a to k zjednoteniu registrov zdravotníckych pracovníkov vedených stavovskými organizáciami do jediného Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorý vedie Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI),“ poznamenal prezident komory Ján Grossmann. Rovnako zdôraznil, že činnosťou stavovských organizácií v zdravotníctve nie je len registrácia zdravotníckych pracovníkov v príslušnom povolaní, ale i dohľad a iné činnosti upravené zákonom alebo vnútornými predpismi. „Stavovské organizácie vykonávajú aj rozsiahlu činnosť preneseného výkonu štátnej správy, pričom nie sú nijak financované zo štátneho rozpočtu,“ dodal.

Poslanci SaS tento týždeň oznámili, že podávajú podnet na generálnu prokuratúru za neoprávnené poplatky, ktoré pýta Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP). Podľa zákona registrácia v komore je regulovaná sumou 13 eur a vedenie registra, každoročný poplatok, je regulovaný maximálnou sumou 15 eur. „Tí, ktorí sú v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov, musia za registráciu zaplatiť 85 eur každý rok, inak im nebude vydané potvrdenie o registrácií a nemôžu bez toho pracovať," uviedol poslanec strany Tomáš Szalay. Zároveň dodal, že by sa na Slovensku malo prehodnotiť či naozaj potrebujeme toľko komôr, a či môžu mať toľko kompetencií, pretože takýmto spôsobom môžu vydierať zdravotníkov.