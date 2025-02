Vládna kríza zažehnaná? Koalícia smeruje k dohode a obnoveniu väčšiny, tvrdí Šutaj Eštok

Vládna koalícia smeruje k dohode, ktorá obnoví jej väčšinu v parlamente. Novinárom to povedal predseda strany Hlas Matúš Šutaj Eštok. Premiér Robert Fico dal tento týždeň Hlasu a najmenšej vládnej strane SNS, ktorých kluby prišli o poslancov, čas na riešenie vzniknutej situácie do pondelka.

Šutaj Eštok povedal, že jeho strana po strate troch poslancov ponúkla Ficovej strane Smer kreslo vicepremiéra pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Túto funkciu teraz zastáva člen vedenia Hlasu Peter Kmec. Opakovane odmietol predčasné parlamentné voľby. Považoval by ich za rezignáciu na predvolebné sľuby.

Zároveň informoval o rokovaniach s poslancom Hlasu Jánom Ferenčákom, ktorý patril k rebelujúcim. „Vzniesol určité personálne požiadavky,“ ozrejmil. Šutaj Eštok zároveň potvrdil, že s vylúčenými poslancami z Hlasu Radomírom Šalitrošom a Samuelom Migaľom nediskutuje.

Šutaj Eštok zároveň informoval o jeho rokovaniach s predsedom SNS Andrejom Dankom a nezaradeným poslancom parlamentu Rudolfom Huliakom. „Vediem veľmi intenzívne debaty s pánom Dankom a rovnako aj s pánom Huliakom. Chcem veľmi oceniť konštruktívny prístup obidvoch pánov. Dovolím si povedať, že smerujeme k dohode s týmito reprezentantami politických síl v parlamente, k tomu, aby táto vládna koalícia mala zabezpečenú väčšinu,“ poznamenal.

Huliak stojí na čele skupiny celkovo štyroch nezaradených poslancov, s ktorých podporou by sa vládne strany opäť opierali v parlamente o väčšinu. Vlani na jeseň Huliak a jeho dvaja kolegovia vystúpili z klubu SNS, tento rok vo februári sa k nim po odchode z Hlasu pridal ďalší poslanec.

Ešte v januári Hlas vylúčil zo svojich radov dvoch poslancov, s ktorými strana podľa Šutaja Eštoka teraz nerokuje. Bez hlasov tejto dvojice poslancov a s podporou skupiny okolo Huliaka by vládna koalícia mala v parlamente väčšinu dvoch hlasov.

Premiér Robert Fico (Smer) avizoval, že ak Hlas a SNS do pondelka (17. 2.) nedosiahnu vnútrostranícku dohodu s poslancami a nezabezpečia obnovenie stálej vládnej väčšiny, navrhne prezidentovi Petrovi Pellegrinimu zmeny vo vláde. Líder koaličnej SNS v reakcii na to zverejnil otvorený list premiérovi, kde mu odkázal, že jeho riešenie krízy je hrubým porušením koaličnej dohody.

Koalícia mala na začiatku volebného obdobia 79 poslancov. Vlani však z klubu SNS vystúpili traja poslanci – Huliak, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík. Klub Hlas v tomto roku prišiel o troch poslancov, Roman Malatinec sa pridal k odídencom z SNS a Šalitroša a Migaľa zo strany vylúčili. Poslanci okolo Huliaka už skôr deklarovali pripravenosť pomáhať napĺňať koalícii programové vyhlásenie vlády. Poukazovali však na to, že rokovania ešte prebiehajú a závisí to od ich výsledku. Viacerí ministri pripustili zmeny vo vláde súvisiace so zmenami pomerov v Národnej rade SR.