Fico: O Ukrajine rozhodnú Trump s Putinom a nikto iný. Kyjev príde o územie aj o vstup do NATO, medzi porazenými bude i EÚ

Európska únia (EÚ) bude musieť rýchlo vytriezvieť z "vojenského šialenstva" a uvedomiť si, že musí byť suverénna v názoroch a postojoch, aby prežila. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer) v reakcii na telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Únia podľa neho netuší nič o vzťahoch medzi USA a Ruskom. Kritizuje EÚ, že išla vo vojne na Ukrajine do totálnej ofenzívy. O tom, čo sa stane na Ukrajine, bude podľa Fica rozhodovať Trump a Putin.

Americký prezident Donald Trump po telefonáte s ruským kolegom Vladimirom Putinom povedal, že sa dohodli na okamžitom začatí rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Tú rozpútala pred takmer tromi rokmi Moskva.

Fico síce použitie vojenskej sily proti Ukrajine označil za porušenie medzinárodného práva, súčasne však napísal, že Rusko malo vážne bezpečnostné dôvody na takýto postup. Slovenský premiér dlhodobo kritizuje protiruské sankcie a jeho vláda po predvlaňajšom nástupe do úradu zastavila vojenskú pomoc Kyjevu zo štátnych zásob.

„V EÚ ani netušíme, čo sa vlastne deje vo vzťahoch medzi USA a Ruskom, ktoré sú absolútne rozhodujúce pre ukončenie vojenského konfliktu. Neviem, či to nevyznieva trochu trápne, keď sa dnes niektoré členské štáty EÚ a inštitúcie EÚ domáhajú miesta za rokovacím stolom o mieri,“ uviedol Fico. Tvrdí, že v EÚ sú dnes bezbranní tí, ktorí „neochvejne“ podporovali ďalšie a ďalšie zabíjanie na Ukrajine. „Po tom všetkom ako vojensky sa mierový projekt EÚ správal, koľko peňazí a lásky darovali Ukrajine, sa dnes nikto s EÚ nebaví,“ doplnil premiér.

Fico pripomenul, že Trump po telefonáte s Putinom zavolal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a oznámil mu, čo ho čaká. „Napríklad niečo také nepredstaviteľné ako sú demokratické voľby. Do EÚ nám nevolá nikto. Predsedovi Európskej rady, Európskej komisie a Európskeho parlamentu nezavolá nikto. EÚ bude musieť rýchlo vytriezvieť z vojenského šialenstva a uvedomiť si, že musí byť suverénna v názoroch a postojoch, aby prežila,“ vyhlásil.

EÚ je podľa Fica popri Ukrajine druhá porazená. „Je to len a len preto, že do dnešného dňa nemá na zásadné zahranično-politické otázky vlastný názor,“ povedal s tým, že Únia vo vojne na Ukrajine len slepo kopírovala administratívu exprezidenta USA Joea Bidena.

Podľa Fica o Ukrajine rozhodnú Trump s Putinom a nikto iný. Prezident Trump si podľa Fica od Ukrajiny vypýta naspäť všetko, čo Ukrajine pri podpore vojny dával Biden. „Prinúti Európu, aby brala od USA ešte viac plynu a ropy a na konci dňa oznámi spojencom v NATO, že pokiaľ nebudú takí láskaví a nezvýšia brutálne svoje výdavky na obranu, napríklad na päť percent HDP, nech láskavo zabudnú na článok 5 zmluvy o NATO,“ myslí si slovenský premiér. „Prezidentovi Putinovi zostane územie na Ukrajine, ktoré vojensky kontroluje a záruka, že Ukrajina nikdy nebude členom NATO. A čo Ukrajina? Príde o tretinu územia, nerastné bohatstvo, nikdy nebude v NATO a na jej území budú cudzie armády,“ doplnil.

Člen vedenia najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko a exminister zahraničia Ivan Korčok uviedol, že Ukrajina nesmie byť vynechaná z diskusií o ukončení vojny. Podľa neho sa tiež nesmie stať, že východný sused Slovenska bude postavený pred „dohodu“, ktorá poprie základné princípy medzinárodného práva.

Stredajší (12. 2.) rozhovor prezidenta Trumpa a ruského prezidenta Putina otvára reálny priestor na rokovania o mieri na Ukrajine. Myslí si to líder koaličného Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Mier na Ukrajine je podľa neho jediným riešením.

„Stredajší rozhovor amerického prezidenta Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom, o ktorom bol informovaný aj ukrajinský prezident, otvára konečne reálny priestor na mierové rokovania. To je presne to, čo by malo byť cieľom každého racionálneho politika – ukončenie konfliktu a nastolenie mieru. Ja osobne, aj strana Hlas, plne túto mierovú iniciatívu podporujeme,“ priblížil na sociálnej sieti.

Šutaj Eštok si myslí, že vojna na Ukrajine sa nikdy nemala začať, no keď už k tomu prišlo, má byť povinnosťou zodpovedných politikov urobiť všetko pre to, aby sa čo najrýchlejšie skončila. „Dlhá vojna nemá žiadneho víťaza. Prináša len utrpenie vojakov, utrpenie civilistov a skazu pre celú krajinu. Čím viac zbraní ktorákoľvek strana do konfliktu nasadí, tým len toto utrpenie predlžuje,“ skonštatoval. Vojna sa podľa neho pre mnohých stala výnosným biznisom a nástrojom na presadzovanie ich politických cieľov. „Títo ľudia sú dnes znepokojení – nie preto, lebo trpia nevinní ľudia, ale preto, lebo sa črtá skutočná šanca na mier,“ dodal.