Vodiči, pozor! Polícia pripomína víkendovú uzáveru D1 smerom do Bratislavy

Polícia pripomína vodičom plánované uzatvorenie diaľnice D1 smerom do Bratislavy, a to v úseku od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po križovatku Zlaté piesky. Uzávera D1 sa má začať v piatok (14. 2.) o 14.00 h a trvať by mala do pondelka (17. 2.) do skorých ranných hodín, informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.