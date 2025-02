Šimečka: Niektoré návrhy na zmenu ústavy od KDH sú škodlivé, vyzývame na porážku Fica

Hlavnou úlohou opozície by mala byť porážka šéfa Smeru a premiéra Roberta Fica v predčasných voľbách. Vyhlásil to predseda opozičného PS Michal Šimečka v reakcii na návrhy zmeny Ústavy SR, ktoré predstavilo KDH. Hnutie by sa podľa neho nemalo vtiahnuť do Ficových politických hier. Niektoré z návrhov považuje PS za škodlivé, o iných je ochotné rokovať.

Šimečka pripomenul, že ľudia na Slovensku čelia drahote, chaosu a rozpadu služieb štátu, ktoré na ne uvalila rozpadajúca sa vláda. „Naše argumenty odkomunikujeme predstaviteľom KDH na spoločnom stretnutí. A zdôrazníme im aj náš hlavný argument – všetku energiu dnes treba sústrediť na volebnú porážku Roberta Fica a súbežne pracovať na tom, aby sme po voľbách vytvorili stabilnú vládu, ktorá bude konečne slúžiť ľuďom,“ skonštatoval v stanovisku šéf PS.

Návrhy na zmenu ústavy z dielne KDH nemajú podľa PS šťastné načasovanie. „Z meritórneho hľadiska sú tam návrhy, ktoré považujeme za škodlivé. V prvom rade ide o de facto zákaz všetkých umelých oplodnení, čo by ohrozilo tisícky párov, ktoré dnes nemôžu mať dieťa. Rovnako nemôžeme podporiť ani zákaz rodičovstva párov rovnakého pohlavia alebo ohrozenie zdravého vývoja a vzdelávania detí,“ uviedla predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková (PS). Vníma však aj návrhy, o ktorých si vie predstaviť diskusiu a podporu. Ide napríklad o návrhy týkajúce sa skrátených legislatívnych konaní alebo postavenia prokuratúry.

Opozičné KDH predstavilo svoje návrhy na zmenu Ústavy SR. Za kľúčové považuje jasne zakotviť, že kultúrno-etické otázky nie sú súčasťou presunu kompetencií na EÚ. Informovali o tom predstavitelia hnutia na štvrtkovej tlačovej konferencii. Vládny návrh zmeny ústavy, ktorý predstavil premiér Robert Fico (Smer), nie je podľa kresťanských demokratov v poriadku, majú voči nemu výhrady. So svojimi návrhmi chcú diskutovať so všetkými politickými stranami.

Šéf KDH Milan Majerský zdôraznil, že vo svojom návrhu neriešia iba problematiku kultúrno-etických otázok, ale aj otázku suverenity Slovenska, jeho bezpečnosti, ekonomickej prosperity, skvalitnenia prijatia zákonov či fungovania inštitúcií v prospech občana.

Do ústavy chce KDH zakotviť princíp, že otázky ochrany manželstva, rodiny či morálky nikdy nebudú presunuté na úroveň Únie. Podpredseda hnutia Viliam Karas zdôraznil, že slovenská ústava už obsahuje vymedzenie zvrchovanosti a národnej identity, no hnutie chce reagovať na rôzne názory „extrémistických skupín“ z oboch strán barikády. „Myslíme si, že je vhodné doplniť do ústavy interpretačnú klauzulu, nič nové. Chceme len jasne vymedziť tak, ako to zákonodarca už v roku 2002 myslel a deklaroval pred vstupom do EÚ a jasne to vymedzili poslanci v Národnej rade, že kultúrno-etické otázky nie sú predmetom presunu kompetencií na EÚ,“ ozrejmil Karas.

Podľa navrhovanej úpravy ústavy by sa na vystúpenie Slovenska z EÚ a NATO vyžadovalo referendum. Ďalším návrhom chce KDH zabrániť tomu, aby deti neboli predmetom obchodovania cez napríklad tzv. „prenájmy maternice“. Ústava by tiež mala obsahovať osobitné postavenie rodičov pri výchove a vzdelávaní svojich detí a pri formovaní ich náboženského a filozofického presvedčenia s rešpektom k aktuálnej zrelosti dieťaťa. V ústave by sa tiež malo sprísniť používanie tzv. skráteného legislatívneho konania. „Sankciou bude, že to bude môcť Ústavný súd SR preskúmať a prípadne aj vysloviť, že boli porušené tieto procedurálne pravidlá,“ priblížil Karas.

Hnutie tiež chce, aby ústava stanovila, že sa po zrušení špeciálnej prokuratúry budú vytvárať osobitné oddelenia na boj s terorizmom, organizovaným zločinom a na boj s korupciou, ktoré budú pôsobiť na celom Slovensku.

Podľa KDH je návrh zásadne odlišný od návrhu vlády. „Vládny návrh zákona hovoril o tom, že podriaďoval celé sekundárne právo, smernice, nariadenie, všetko právo Európskej únie pod Ústavu SR, je tam množstvo judikatúry,“ priblížil Karas s tým, že vládny návrh by nás dostal do konfliktu s EÚ. Priblížil, že návrh kresťanských demokratov nehovorí o podriadení ústavy pod tzv. sekundárne právo ani naopak. „Náš návrh len hovorí o interpretačnej výkladovej doložke v tom, že SR nikdy kompetenčne nepreniesla kultúrno-etické otázky. Vládny návrh hovoril o všetkých otázkach, o čomkoľvek, čo je v ústave, my hovoríme o kultúrno-identických otázkach,“ dodal.

Návrhy vychádzajú z priorít, ktoré hnutie predstavilo ešte v lete 2024. Odvtedy podľa Majerského diskutovali s viacerými politikmi. Návrh majú podať vo štvrtok a verí, že sa nájde 90 poslancov na jeho schválenie. „Náš návrh ústavných zmien nie je podmienený ideologicky, je vytvorený znalostne a jeho hlavným princípom je uložiť veci na svoje miesto,“ uzavrel poslanec KDH Ján Horecký.