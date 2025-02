Hlina kritizoval Fica za riadenie krajiny cez sociálne siete, upozornil aj na kataster

„Včera nám premiér oznámil, nech sa nebojíme, že nás ochráni a kataster bude v poriadku,“ uviedol Hlina s tým, že podľa premiéra vraj kataster bude nabiehať do konca februára, a ďalší termín bude do polovice marca. „Zatiaľ si máme pozrieť iný systém. Ja som ani nevedel, že taký systém existuje,“ dodal.

Poslanec SaS tiež upozornil na to, že šéf katastra, ktorý má podpisové právo, je obžalovaný a vláda ho ešte neodvolala. „Možno to tak chceli, lebo obžalovaný človek sa dá ľahšie vydierať. To sú vážne skutočnosti,“ poznamenal Hlina. Dodal, že hoci platí prezumpcia neviny, v tomto prípade neobstojí. „Podvody s pôdou neznámych vlastníkov sa už diali. Tento prípad má svoju genézu, kto chce, vie si to na internete dohľadať. A my nemáme len právo, ale aj povinnosť byť ostražití, vzhľadom na to, čo sa teraz deje na katastri,“ povedal Hlina.

Poslanec doplnil, že už navrhovali, aby Slovenský pozemkový fond (SPF) a Lesy SR urobili pasportizáciu svojho majetku. „Nič sa neudialo. Koaliční poslanci to na parlamentnom výbore odmietli, neprezentovali sa. Musíme byť ostražití. Dávajme si preto pozor kto nám vládne, lebo to vyzerá ozaj zle,“ uzavrel Hlina.

Podľa slov exministra pôdohospodárstva a predsedu mimoparlamentnej strany Maďarské fórum Zsolta Simona Celler naďalej právoplatne podpisuje za úrad a je štatutárnym zástupcom ÚGKK.

Simon poznamenal, že predsedu ÚGKK menuje vláda na návrh ministra pôdohospodárstva alebo na návrh predsedu vlády. „Oni dvaja majú právo Cellera aj odvolať. Premiér Robert Fico (Smer) sa do kauzy katastra osobne vložil, keď vyzval Cellera, aby odstúpil. Celler túto výzvu v momente uposlúchol. Od tej doby však prešlo šesť rokovaní vlády a na jej rokovaní sa neobjavil materiál o odvolaní pána Cellera,“ podčiarkol.

Portál CICA je podľa Simona aktualizovaný naposledy k 3. januáru. „Ak nastala akákoľvek zmena odvtedy, doteraz tú na portáli nemožno vidieť,“ upozornil bývalý agrominister.

ÚGKK SR: Všetky katastrálne odbory okresných úradov poskytujú služby občanom

Všetky katastrálne odbory okresných úradov poskytujú služby občanom vrátane toho v Pezinku. Jeho nezaradenie do zoznamu bolo spôsobené ľudskou chybou. Pre TASR to uviedol poverený hovorca Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR Marek Bezák.

„Do konca mesiaca chce ÚGKK SR spustiť prenos dát medzi katastrálnymi odbormi okresných úradov a ÚGKK SR tak, aby si mohli ľudia prostredníctvom portálu CICA pozrieť aktuálny stav listov vlastníctva. Bude to znamenať, že sa dramaticky zníži nutnosť osobných návštev katastrálnych odborov Okresných úradov. Bude možné overovať vlastníctvo, ťarchy aj plomby,“ uviedol Bezák.

Hovorca zároveň ozrejmil, že väčšina hardwarového vybavenia je zadržaná orgánmi činnými v trestnom konaní a je podrobovaná forenznej analýze, preto je ťažké povedať, kedy by mohli byť pre verejnosť sprístupnené všetky elektronické služby katastra vrátane mapy. „Dáta boli archivované a skontrolované a sú v obmedzenej prevádzke dostupné online, no softwarové riešenia sa v mnohých prípadoch musia nahrádzať dočasnými riešeniami, prípadne obnovou zo starších záloh,“ uviedol. Ubezpečil tiež, že ÚGKK SR robí všetko pre to, aby sa verejnosti vrátil užívateľský komfort.

V januári zasiahol informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov boli dočasne zatvorené. Od 13. januára sa postupne obnovovala prevádzka na odboroch katastra. O postupnom obnovení ďalších elektronických služieb hovoril v stredu (12. 2.) aj predseda vlády Robert Fico (Smer).