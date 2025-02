Rekonštrukciu Krásnej Hôrky stále sprevádzajú problémy a komplikácie. Otvorenie hradu sa znova posúva

Rekonštrukcia Krásnej Hôrky Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Stavebný ruch na hrade

Ak cestujete popod Krásnu Hôrku v týchto dňoch, môžete zreteľne vidieť lešenie na vonkajších múroch dolného hradu. Keď zájdete do Krásnohorského Podhradia, zbadáte pri nich a pri vstupnej bráne postavičky v krikľavo oranžových a zelených vestách. Sú to robotníci, ktorí podľa miestnych na na hrade robia sedem dní v týždni, teda aj cez víkendy. Rozoznať sa dajú aj pracovné stroje na prístupovej ceste priamo pod zámkom.

Pokiaľ by ste sa rozhodli pokračovať z dediny smerom na hrad, pri odbočke k jeho parkovisku vás možno rovnako ako nás prekvapí nová široká križovatka s odbočovacím pruhom, ktorý tam predtým nikdy nebol. Križovatka bola postavená relatívne nedávno, v júli 2024 a zhodou okolností je jej budovanie zachytené na fotografiách služby Google Street View.

Foto: Branislav Caban Nova krizovatka s odbocovacim pruhom k hradu Krasna Horka Nová križovatka s odbočovacím pruhom k hradu Krásna Hôrka

Cestu ďalej k hradu však zahatá zákazová značka a ďalšia tabuľa, informujúca, že ide o stavenisko so zákazom vstupu pre verejnosť. Z odbočky parkovisko a areál pod hradom nevidieť. Náhodný turista teda nemá šancu na vlastné oči sa zblízka presvedčiť, ako práce na rekonštrukcii hradu a budovaní areálu pod ním pokračujú.

Na ich priebežné sledovanie zo strany príslušných subjektov slúžia takzvané kontrolné dni, ktoré sú na hrade a v podhradí pravidelne realizované každý utorok. Jeden z nich sa konal 11. februára a chceli sme sa na ňom zúčastniť aj my, aby sme videli, ako práce pokročili.

Podľa Slovenského národného múzea (SNM) to však v súčasnosti nie je možné. „Vstup na rozostavanú stavbu – stavenisko je pre verejnosť obmedzený z dôvodu bezpečnosti, ochrany zdravia a majetku,“ odpísala nám Zuzana Vášáryová, vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM.

Foto: Branislav Caban Dolny hrad zamku Krasna Horka s lesenim Dolný hrad zámku Krásna Hôrka s lešením

Je aj iná cesta

Okrem hlavnej prístupovej cesty sa však na parkovisko dá dostať aj inak. Jednou z možností je poľná a lesná cesta, ktorá vedie z Krásnohorského Podhradia popod hradný kopec až do areálu pod ním. Ňou sme sa bez problémov a legálne dostali až k stavenisku.

Aj tam sme videli pracovať robotníkov, hoci ich bolo podstatne menej ako priamo pri hrade. Je to však logické, na prvý pohľad vidieť, že na parkovisku a v okolitom areáli sa toho už dosť urobilo. Je nanovo vyasfaltované, pribudlo nové verejné osvetlenie a vidieť tam vysadené stromčeky. V areáli sa stále pracuje, sú tam pripravené balíky s dlažbou a pri parkovisku badať aj väčšie terénne úpravy.

Foto: Branislav Caban Nova budova v podhradi Krasnej Horky ktora bude sluzit ako zazemie pre turistov Nová budova v podhradí Krásnej Hôrky, ktorá bude slúžiť ako zázemie pre turistov

Najzásadnejšou vizuálnou zmenou sú nové budovy, v ktorých bude informačné centrum, toalety a bufety. Tieto nové stavby vyzerajú pekne i moderne a v porovnaní s predchádzajúcimi nevzhľadnými stánkami a kadejakými búdami ide o skutočne veľkú zmenu k lepšiemu.

Nevpustili ani poslankyňu

Okrem nás sa na kontrolný deň v utorok 11. februára 2025 nedostala ani poslankyňa obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí Katarína Prékopová. Ako poslankyňa a obyvateľka dianie okolo hradu roky pozorne sleduje a informuje o ňom na sociálnych sieťach.

Prékopová tvrdí, že v účasti na kontrolnom dni jej zabránila zastupujúca riaditeľka Múzea Betliar Andrea Predajňová. „Doslova ma odtiaľ vyhodila. Trvala som na to, že ako zástupca samosprávy tam mám právo byť na základe zmluvy o spolupráci medzi obcou a SNM. Ona napriek tomu trvala na tom, aby som odišla, pretože sa budú prejednávať obchodné tajomstvá,“ vysvetlila Prékopová pre Pravdu.

Zdôraznila, že na predchádzajúce kontrolné dni mohla prísť a nikto voči tomu nemal námietky. „Myslím si, že problémom je teraz to, že som začala zverejňovať informácie o pozadí toho, čo sa deje v SNM a na pozadí obnovy hradu,“ konštatovala poslankyňa s tým, že to neboli informácie zo stavby ani z kontrolných dní. Na vzniknutú situáciu medzitým reagovala otvoreným listom generálnemu riaditeľovi SNM Antonovi Bittnerovi.

Foto: Branislav Caban Hrad Krasna Horka a nova budova v podhradi Hrad Krásna Hôrka a nová budova v podhradí

Múzeum pre Pravdu reagovalo, že Prékopová nie je účastníčkou stavebného konania ani zástupkyňou zhotoviteľa a podľa všetkého nemá relevantné informácie. „V súčasnosti je návrh Dodatku č. 2 predmetom auditu a rokovaní so zhotoviteľom. Pred uzavretím Dodatku č. 2 bude potrebné vykonať audit už uzatvoreného Dodatku č. 1, vzhľadom na nadväzujúce položky zmluvného rozpočtu. Návrh Dodatku č. 3 bol predložený tento týždeň, ale v zmysle Zmluvy o dielo bol nekompletný, a preto bol vrátený zhotoviteľovi na doplnenie,“ oznámilo SNM.

Zopakovalo, že vstup na rozostavanú stavbu je v súčasnosti pre verejnosť zakázaný, a to z dôvodov bezpečnosti, ochrany zdravia a ochrany majetku.

Strechy a voda

Na zatiaľ poslednom oficiálnom mediálnom dni v októbri 2023 vtedajší riaditeľ SNM Branislav Panis avizoval, že termín úplného dokončenia a kompletného otvorenia Krásnej Hôrky mal byť v lete 2026 a čiastočné otvorenie možno v roku 2024. Skôr to však videl na rok 2025.

Všetko podľa neho záviselo od dvoch problémov – privedenia vody na hrad i do podhradia a bližšie nešpecifikovaných problémov so strechami, kde sa SNM údajne nevedelo zhodnúť s pamiatkovým úradom. Panis predpokladal, že voda bude na hrad dovedená až na jar 2025. „Nie je to len o privedení pitnej vody, ale tiež o hygiene, bufetoch, stánkoch, ako aj o požiarnej bezpečnosti,“ povedal Panis, podľa ktorého šlo o kruciálny problém.

Foto: Branislav Caban Prace pri vstupnej brane Krasnej Horky Práce pri vstupnej bráne Krásnej Hôrky

Ako ho vtedy doplnila projektová manažérka obnovy Krásnej Hôrky Erika Šmelková, v prípade vody nešlo len o privedenie vody na hrad, ale aj napojenie Krásnohorského Podhradia na ďalší zdroj, keďže už vtedy bolo v obci vody málo a mala nízky tlak. Týmto zdrojom mal byť vodovod z Rožňavy, napojený na vodojem v dedine. Práce sa však podľa nej začali neskoro a ovplyvnili dĺžku rekonštrukcie hradu. „Stratili sme určite štyri roky,“ konštatovala Šmelková v roku 2023.

Zatiaľ čo problém s vodou by mal byť podľa našich informácií v blízkej dobe vyriešený, kameňom úrazu môžu zostať strešné konštrukcie. „Strechy nie sú skolaudované a ani nemôžu byť. Mám takú informáciu, že nikto kolaudáciu neodobrí, pretože nie sú užívaniaschopné, dokonca na niektorých miestach sú už v havarijnom stave,“ upozornila v tejto súvislosti Prékopová.

Tvrdí, že SNM sa pre strechy súdi už zhruba sedem rokov. „Pre problémy so strešnou konštrukciou napríklad firma, ktorá rekonštruuje hrad, nemôže osadiť svietidlá. Takže sú to ďalšie a ďalšie problémy, ktoré sa kopia a naväzujú navzájom na seba,“ podčiarkla obecná poslankyňa. SNM na jej tvrdenia pre Pravdu odpovedalo, že osadenie osvetlenia na hrade je v súčasnosti v procese riešenia. Súhlasilo, že prekážkou ukončenia obnovy je v zmysle znaleckého posudku najmä zlý a miestami až havarijný stav striech.

„A to z dôvodu, že strechy boli zrealizované podľa nesprávne navrhnutej projektovej dokumentácie. Nosné konštrukcie drevených krovov hradu, na ktorých je keramická pálená strešná krytina, sú poddimenzované. Od roku 2017 sú vady projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa strechy zrealizovali, predmetom súdneho konania,“ ozrejmilo SNM.

Súčasne konkretizovalo, že v súvislosti s obnovou hradu prebiehajú dve súdne konania a dve boli ukončené.

Problematické dodatky

V súčasnosti na Krásnej Hôrke prebieha takzvaná druhá etapa obnovy, ktorá je zameraná na dolný a stredný hrad, ako aj areál v podhradí, vrátane infraštruktúry. Realizuje ju spoločnosť MBM-Group, ktorá si stavenisko prevzala v lete 2022 a práce by mali podľa plánu trvať do júla tohto roka. Pri takmer každej rekonštrukcii, hlavne ak ide o historickú pamiatku, v priebehu obnovy môže vzniknúť nutnosť realizovať práce, s ktorými sa v projektoch pôvodne nerátalo. Tie sa potom zvyknú riešiť dodatkami k pôvodnej zmluve.

Prékopová hovorí, že v prípade Krásnej Hôrky môžu tieto práce naviac predĺžiť obnovu hradu. „Myslím, že môžem prezradiť, že sú tam veľké problémy s dodatkami a týmito dodatočnými prácami, ktoré sa vyskytli počas realizácie stavby,“ povedala obecná poslankyňa.

Dodala, že podľa jej informácií bol prvý dodatok schválený aj zaplatený, ale druhý už niekoľko mesiacov leží na stole riaditeľa SNM. „Sú tam nejaké problémy, ktoré nevedia a nechcú doriešiť. Medzitým je na stole aj tretí dodatok s ďalšími prácami naviac. Ubúda práce, ktorá je zazmluvnená a pribúda takýchto prác naviac. Neviem, či sa bude dať dodržať pôvodný termín, či firma nebude musieť požiadať o predĺženie termínu odovzdania stavby, čo by znamenalo spomalenie obnovy a oddialenie konca rekonštrukcie,“ poukázala Prékopová.

Foto: TASR, František Iván SR hrad Krásna Hôrka projekt obnova posun TK KEX Mediálny deň na hrade Krásna Hôrka (na snímke) 10. marca 2023.

SNM v reakcii zdôraznilo, že si riadne a včas plní svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy so zhotoviteľom stavby MBM Group. „Zmluvný termín na dokončenie dolného a stredného hradu je uvedený do 4. 8. 2025. Zhotoviteľ bol zatiaľ k septembru 2024 v omeškaní približne 2 – 3 mesiace,“ uviedlo múzeum v stanovisku, ktoré Pravde poskytla Vášáryová. Zároveň dodalo, že práce naviac nemajú žiadny vplyv na dokončenie diela.

Kedy hrad sprístupnia?

Podľa stavu prác a všetkých komplikácií okolo obnovy je prakticky isté, že tohto roku sa turisti na Krásnu Hôrku nedostanú. Súhlasí s tým aj Prékopová. „Určite nie je reálne sprístupniť hrad tento rok. Ešte nevieme, ako a kedy sa skončí druhá etapa obnovy, či v termíne, alebo po termíne, alebo či nedôjde k nejakým právnym krokom zo strany SNM či dodávateľa. Potom ešte musí nasledovať tretia etapa obnovy. Som veľmi skeptická aj čo sa týka sprístupnenia na budúci a ďalší rok,“ povedala poslankyňa.

Za nereálne považuje čiastočné sprístupnenie Krásnej Hôrky počas tretej etapy rekonštrukcie. „Ja si to celkom dobre neviem predstaviť, ako by mala byť sprístupnená len časť hradu pre návštevníkov, keby sa aj teraz zrealizoval dolný a stredný hrad,“ prízvukovala. Spomínaná tretia etapa obnovy by mala byť zameraná na horný hrad. Zatiaľ však nie je vybraný dodávateľ.

Prékopová tvrdí, že prvé problémy vznikli takmer na začiatku obnovy, teda koncom roka 2012. „Potom sa počas prvých piatich – šiestich rokov narobilo veľmi veľa chýb, popodpisovalo veľa dodatkov. Tie spôsobili stav, v ktorom sme teraz. Neviem si predstaviť, akým spôsobom sa to dá teraz vyriešiť a hlavne vyriešiť rýchlo,“ podotkla.

Foto: TASR, František Iván SR hrad Krásna Hôrka projekt obnova posun TK KEX Mediálny deň na hrade Krásna Hôrka (na snímke) 10. marca 2023.

V súvislosti s údajnými problémami a nezhodami okolo rekonštrukcie sme oslovili aj firmu MBM-Group, ktorej predstavitelia sa však odmietli vyjadriť. „Na vaše otázky nebudeme odpovedať, keďže dodávateľské vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom sú obchodným tajomstvom. Svoje otázky prosím smerujte objednávateľovi, ktorým je SNM,“ odpísala nám predsedníčka predstavenstva Alena Nováková.

SNM v tejto súvislosti vylúčilo, že by malo nejaké záväzky po splatnosti voči zhotoviteľovi MBM-Group. „K dnešnému dňu nie je však kompletná projektová dokumentácia ani rozpočet pre horný hrad,“ doplnilo. Celkové náklady na rekonštrukciu Krásnej Hôrky boli pôvodne predpokladané na úrovni okolo 35 miliónov eur, ale je možné, že vplyvom inflácie a ďalších faktorov budú vyššie. Podľa SNM to bude známe až po vypracovaní dokumentácie na horný hrad.

Zvykli si na pokoj

Život pod hradom medzitým plynie ďalej. Ako priblížil starosta Krásnohorského Podhradia Štefan Kún, niektorí ľudia si už zvykli na to, že hrad nie je v prevádzke. „Je tu pokoj, nie sú tu turisti. Horšie bude, keď sa to rozbehne, ako si na to budú zvykať obyvatelia, to bude väčší problém,“ skonštatoval starosta.

Jedným dychom však dodal, že absencia turistov sa negatívne prejavuje na príjmoch samosprávy. „Do obecnej kasy nám neprichádzajú peniaze. Obec už začala robiť niektoré kroky, aby sme začali rozvíjať iné veci ohľadom turizmu,“ avizoval Kún s tým, že ide napríklad o nové cyklotrasy.

Už 13 rokov, odkedy hrad zavreli, prichádza obec podľa neho ročne zhruba o 40 000 až 50 000 eur. V súčasnosti je to dokonca aj viac, ale samospráva výpadok nemá presne vyčíslený. „Určite je to však dosť veľa peňazí,“ doplnil starosta.

V súvislosti s očakávaným náporom turistov po znovuotvorení hradu chcú v Krásnohorskom Podhradí investovať napríklad do zlepšenia ciest, chodníkov či parkovísk. „Musíme najprv vypracovať projekty, nájsť na ne financie a urobiť to, aby neboli ‚zádrhele‘ na tom, že tu bude veľa turistov a občania nemajú kade chodiť a kde parkovať,“ zdôraznil Kún, podľa ktorého sa týmito záležitosťami budú zaoberať spolu s obecnými poslancami.

Foto: TASR, František Iván SR hrad Krásna Hôrka projekt obnova posun TK KEX Mediálny deň na hrade Krásna Hôrka (na snímke) 10. marca 2023.

Prékopová na margo nálad v dedine dodala, že je badať určitý posun, avšak nie k lepšiemu. „Ľudia sú už frustrovaní, smutní a neveria, že sa obnova vôbec niekedy dokončí. Predtým nadávali, že sa práce naťahujú, ale teraz už ani nenadávajú. Sú rezignovaní,“ skonštatovala.

Pripomenula, že v roku 2012 jej niektorí starší obyvatelia hovorili, že sa dokončenia rekonštrukcie ani nedožijú. „Vtedy som im oponovala, ale medzitým už naozaj veľa ľudí, ktorí to povedali, pomrelo,“ smutne zakončila Prékopová.

Výmena na poste riaditeľky

Samostatnou kapitolou je zmena vo vedení Múzea Betliar. Tímeu Mátéovú, ktorá sa chystala na materskú dovolenku, nahradila Andrea Predajňová. V minulosti bola novinárkou, učiteľkou a pôsobila aj ako hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR. V období pred pred nástupom do Múzea Betliar pracovala ako kultúrno-propagačná manažérka v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň.

Časť zamestnancov Múzea Betliar s jej vymenovaním nesúhlasila. „Posielajú nám sem neznámu a odborne nezdatnú osobu, o predstavách ktorej nič nevieme," uviedli vo vyhlásení, ktoré adresovali aj médiám. Naopak, SNM si za touto personálnou nomináciou stojí.

„Personálne zmeny vo vedení SNM – Múzea Betliar sú plne v kompetencii generálneho riaditeľa Antona Bittnera, ktorý koná podľa platnej legislatívy SR a v súlade s predpismi SNM. Vedenie SNM – Múzea Betliar aktívne pracuje na tom, aby sa práce na obnove hradu Krásna Hôrka zintenzívnili a bol dodržaný zmluvný termín so zhotoviteľom stavby MBM-Group,“ konštatuje sa v stanovisku múzea.

Počas písania článku sme chceli získať informácie aj priamo od Predajňovej, ale nebolo to možné. Zastupujúca riaditeľka s médiami nekomunikuje a počas prípravy článku sme od nej nedostali ani jedinú správu, hoci sme jej adresu pridávali do všetkých e-mailov, ktoré sme smerovali na vedenie SNM. Osloviť sme chce aj Mátéovú, ktorá je stále oficiálnou riaditeľkou Múzea Betliar. Do uzávierky článku sa nám s ňou nepodarilo skontaktovať.

Dejiny hradu

Hrad Krásna Hôrka má viac ako 700-ročnú históriu a počas svojej existencie bol viackrát prestavovaný a rozširovaný. Najstaršou časťou je hranolová veža horného hradu, ktorá je datovaná do konca 13. až začiatku 14. storočia.

Hrad počas ďalších storočí plnil hlavne obrannú a správnu funkciu a len okrajovo slúžiť na bývanie šľachty. Vlastnili ho postupne tri šľachtické rody: Mariássyovci, Bebekovci a Andrássyovci. Posledný menovaný rod sa ho po roku 1850 rozhodol zmeniť na rodové múzeu a pietne miesto, kde mal uložené rodinné pamiatky a členovia rodu tam boli aj pochovávaní.

Akoby zázrakom sa hrad vyhol drancovaniu, ktoré po roku 1945 poznačilo takmer všetky hrady a kaštiele na Slovensku. Je tak jediným hradom u nás, na ktorom sa zachovalo pôvodné zariadenie a zbierky.

Foto: Facebook.com/Slovensko na historických fotografiách Krasna Horka Hrad Krásna Hôrka v minulosti

V rokoch 1964 až 1989 prebiehala veľká obnova hradu, v rámci ktorej bol napríklad sprístupnený horný hrad, kam verejnosť dovtedy nemala možnosť nahliadnuť. Táto rozsiahla rekonštrukcia však podľa odborníkov zároveň znamenala nenávratné zničenie mnohých historicky zaujímavých detailov hradu, hlavne z 18. storočia a skorších období.

Hrad je neprístupný od 10. marca 2012, keď vyhorel a napriek opakovaným prísľubom a avizovaným termínom otvorenia doteraz nebol sprístupnený. SNM sľubuje bližšie informácie o rekonštrukcii a budúcnosti hradu zverejniť počas mediálneho dňa, ktorý sa uskutoční 10. marca 2025.

V Krásnohorskom Podhradí sa medzitým chystajú zopakovať akciu, ktorú zvykli organizovať na výročie požiaru hradu. Na hradnom kopci vtedy zo svetiel vytvárajú takzvaný smutný smajlík, ktorým upozorňujú na vlečúcu sa obnovu hradu.