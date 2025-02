Chaos v koalícii pokračuje? Šutaj Eštok na poslednú chvíľu zamiešal karty, partnerom dal nečakanú ponuku

Kríza zažehnaná? Šutaj Eštok o rokovaniach koalície Video Zdroj: TV Pravda

Šutaj Eštok povedal, že s predsedom SNS vedie „veľmi intenzívne debaty“. Rokuje tiež s lídrom strany Národná koalícia Rudolfom Huliakom. „Chcem veľmi oceniť ich konštruktívny prístup. Dovolím si povedať, že smerujeme k dohode s týmito reprezentantmi politických síl v parlamente, aby mala táto vládna koalícia zabezpečenú väčšinu,“ vyhlásil šéf Hlasu.

Avizoval, že koalícia bude vo veľmi krátkom čase stabilizovaná. Aktuálne totiž vládny trojlístok má problém so zabezpečením väčšiny v parlamente. Z pôvodných 79 poslancov koaličné strany prišli celkovo o šestich. Vlani na jeseň Huliak a jeho dvaja spolustraníci vystúpili z klubu SNS. Po odchode z Hlasu sa k huliakovcom pridal Roman Malatinec. Koncom januára Hlas vylúčil dvoch nespokojných poslancov, Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša.

S Ferenčákom ešte debatujú

Odídenci síce avizovali podporu vládnej koalícii, ale hlasovať chceli len v rámci plnenia záväzkov z programového vyhlásenia vlády. Otázne je, či za koaličné návrhy zákonov bude ochotný zdvihnúť ruku Ján Ferenčák (Hlas). Rovnako ako traja odídenci z Hlasu patril do skupiny rebelujúcich poslancov, ale naďalej je členom strany a jej poslaneckého klubu.

Na snímke primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák (Hlas) pred výjazdovým rokovaním vlády Slovenskej republiky v Červenom Kláštore 29. januára 2025.

Bez odídencov z Hlasu, huliakovcov a Ferenčáka disponuje koalícia v parlamente iba 72 hlasmi, teda menšinou. Kým v prípade poslancov okolo Rudolfa Huliaka je známe, že koaliční lídri s ním o podpore rokujú, o Ferenčákovi takéto informácie do včera nezazneli. Šutaj Eštok však na tlačovej konferencii potvrdil, že s rebelujúcim členom strany rokuje. „Debatujeme aj v rámci poslaneckého klubu s pánom Ferenčákom, ktorý vzniesol určité personálne požiadavky,“ povedal. Nechcel sa však vyjadriť k tomu, o aké požiadavky ide.

Podľa informácií denníka Pravda by mal Ferenčák odísť z parlamentu na post podpredsedu vlády pre plán obnovy, ktorý aktuálne zastáva Peter Kmec (Hlas). SNS a Hlas sa na tom mali dohodnúť v rámci vyriešenia krízy. Šutaj Eštok však vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedol, že túto stoličku ponúka Ficovej strane.

„Ako predseda strany si dobre uvedomujem zodpovednosť za to, že traja poslanci opustili klub Hlasu. A preto sme v rámci debaty s našimi koaličnými partnermi v snahe o stabilizáciu ponúkli pozíciu podpredsedu vlády pre plán obnovy našim koaličným partnerom zo Smeru. Myslím si, že je to v politickej kultúre normálne,“ vyhlásil.

Politológa Tomáša Koziaka z Vysokej školy Danubius táto ponuka prekvapila. „Čudoval som sa, pretože to nemá ako vyriešiť vzniknutý problém,“ skonštatoval. „Skôr by som povedal, že to je forma kapitulácie predsedu Hlasu než návrh na riešenie,“ hovorí Koziak. Hlas teda obetuje post, na ktorý má podľa koaličnej zmluvy právo, ale nie pre zažehnanie požiaru, ale pre posilnenie Smeru. „Je to skôr úklon Robertovi Ficovi a ešte väčšia strata autority Šutaja Eštoka,“ doplnil.

Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner zastáva iný názor a hovorí, že ide len o to, že Smer získa právo nominovať svojho nominanta, no ten by mohol byť aj z radov tých, ktorí koalíciu buď opustili, alebo ju nepodporujú.

„Mohol by to byť nominant pána Ferenčáka alebo on sám. Aspoň tak sa o tom špekuluje a myslím si, že k niečomu takému dôjdu. Prakticky síce Smer bude mať silnejšie zastúpenie vo vláde, no to neznamená, že to musí byť aj člen Smeru,“ vysvetlil Cirner.

Ferenčák na informácie o svojom možnom prestupe na vládny post, ktorý by súvisel aj so vzdaním sa funkcie primátora Kežmarku, reagoval o štvrtok podvečer na sociálnej sieti. „Mienim s plnou vážnosťou vykonávať funkciu primátora mesta Kežmarok a poslanca NR¤SR. Práca pre ľudí je mojou prioritou,“ napísal. Nevylučuje to však scenár, podľa ktorého dostane právo vybrať nominanta na post vicepremiéra pre plán obnovy.

Nečakaná ponuka

Čelní predstavitelia Smeru sa od koaličnej krízy dištancujú od jej začiatku. Premiér Fico totiž tvrdí, že veci si musia vyriešiť lídri Hlasu a SNS medzi sebou. Tento týždeň predseda vlády avizoval, že ak strany do pondelka (17. 2.) nedosiahnu dohodu s poslancami a nezabezpečia obnovenie stálej vládnej väčšiny, navrhne prezidentovi Petrovi Pellegrinimu zmeny vo vláde. Hlava štátu k aktuálnemu stavu koalície nezaujala stanovisko. Na otázky denníka Pravda kancelária prezidenta nereagovala.

Lídri najväčšej vládnej strany sa zrejme nezapoja do rokovaní o upokojení situácie v koalícii ani v najbližších dňoch. Fico totiž vo štvrtok odcestoval na dvojdňovú návštevu Vatikánu, podpredseda Smeru Robert Kaliňák má cez víkend absolvovať zahraničnú cestu v Abú Zabí.

Adresáti ultimáta Šutaj Eštok a Danko naň reagovali každý po svojom. Líder SNS v reakcii na Ficovo vyhlásenie zverejnil otvorený list, v ktorom premiérovi odkázal, že jeho riešenie krízy je hrubým porušením koaličnej dohody. Dankovi sa napríklad nepáči, že premiér šiel do individuálnych rokovaní s ľuďmi, ktorí sa odtrhli od politických strán. Evidentne mal na mysli predsedu Národnej koalície Huliaka. Na rozdiel od Danka predseda Hlasu ocenil Ficov záujem krízu riešiť a je pripravený na diskusiu o rekonštrukcii vlády.

Na rošádach sa vraj už podarilo dohodnúť. Okrem nástupu Ferenčáka by teda došlo k výmene na čele ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie – Richarda Rašiho by vo funkcii nahradil Peter Kmec. Avšak tento scenár po štvrtkových vyhláseniach Šutaja Eštoka aj Ferenčáka je otázny. Smer si post podpredsedu vlády pre plán obnovy nikdy nenárokovala a strana zatiaľ nereagovala na verejnú ponuku lídra Hlasu. Ak o funkciu nemá záujem ani Ferenčák, zastávať by ju naďalej mal Kmec. Koalícia teda musí na poslednú chvíľu sa dohodnúť na tom, kto nahradí na čele ministerstva investícií Richarda Rašiho.

Dve mimoriadne schôdze

Motivovať koalíciu k čo najskoršiemu riešeniu krízy by mali aj dva opozičné návrhy na odvolanie dvoch členov štvrtej Ficovej vlády – šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (obaja nominanti SNS). Mimoriadne schôdze k ich odvolaniu budú konať budúci utorok.

Tomáš Taraba a Martina Šimkovičová počas odvolávania ministerky kultúry.

Odvolávanie Tarabu v parlamente iniciovalo opozičné hnutie PS. Podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze odovzdalo v stredu (12. 2.). Poslanci za PS podanie návrhu na vyslovenie nedôvery odôvodnili viacerými Tarabovými zlyhaniami. Kritizovali ho aj v súvislosti so zámerom výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec. Taraba reagoval, že svoje odvolávanie v parlamente považuje za snahu povaliť vládu. Priestor na mimoriadnej schôdzi k návrhu na jeho odvolanie chce využiť na prezentáciu svojich výsledkov.

Vo štvrtok opoziční poslanci za PS a SaS iniciovali aj odvolávanie Šimkovičovej. „Ministerka kultúry od svojho menovania do funkcie kontinuálne presviedča odbornú i širokú verejnosť o tom, že jej každý ďalší deň vo funkcii je pre slovenskú kultúru ohrozením,“ skonštatovali predkladatelia.

V tejto súvislosti hovorili o rozklade kultúry a zlyhaniach Šimkovičovej. Upozornili napríklad na zlyhania v oblasti ochrany pamiatkovej starostlivosti, na rozklad verejnoprávnych médií a verejnoprávnych fondov. Vyčítali jej aj zlú komunikáciu. Konštatovali aj porušenia štandardov pri zadávaní úpravy štátnej hymny. „Stav inštitúcií, legislatívy, politík či personálneho obsadenia je dnes radikálne horší ako pred jej nástupom do funkcie,“ podotkli.