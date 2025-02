Výbor k výstavbe baterkárne v Šuranoch sa nekonal, koaliční poslanci neprišli. Petícia proti gigafabrike má 17-tisíc podpisov

Výbor k baterkárni v Šuranoch neotvorili, z koaličných poslancov neprišiel ani jeden Video Zdroj: TV Pravda

O baterkárni v Šuranoch, ktorá má vyrásť na ploche o výmere 540 hektárov, respektíve 750 futbalových ihrísk, sa hovorí už mesiace. Zámer Šurany Industrial Park bol zverejnený v júni 2024 a odvtedy sa miestni začali proti nemu ozývať.

„O vybudovaní strategického parku v Šuranoch rozhodla ešte v roku 2022 predchádzajúca vláda SR, teda túto lokalitu vrátane pozemkov nevytipovalo súčasné vedenie rezortu hospodárstva,“ vysvetľuje hovorkyňa hospodárstva Mária Pavlusík.

Samotný význam parku ale vznikol až následne a rezort podotýka, že do tejto oblasti dnes smeruje druhá najväčšia investícia v histórii Slovenska, čo predstavuje „dôležitý krok k hospodárskemu i spoločenskému rozvoju regiónu a ich okolia, teda existuje celospoločenský záujem na príprave tohto strategického parku“.

Baterkáreň v Šuranoch miestnych odpudzuje, opozícia kritizuje koaličných poslancov ignorujúcich petíciu so 17-tisíc podpismi Video Zdroj: TV Pravda

V samotnej lokalite však z druhej najväčšej investície v našej histórii nadšení nie sú. Vznikla tu iniciatíva Chránime si naše, ktorá od vlaňajšieho júna spolu s ďalšími organizáciami predložila predložila autoritám množstvo závažných pripomienok, no na väčšinu z nich nedostala relevantné odpovede.

Obavy miestnych

Obavy z výstavby baterkárne v tesnej blízkosti obytných domov sa týkajú najmä vplyvov na životné prostredie, bezpečnosť a zdravie miestnych. „Zisťovanie vplyvov na životné prostredie bolo Okresným úradom v Nových Zámkoch dňa 28.8.2024 zastavené, a teda nebolo poslané do povinného hodnotenia (veľká EIA) s odôvodnením,“ informuje iniciatíva Chránime si naše.

Čítajte aj Nechceme predať pôdu Číňanom, búria sa obyvatelia Šurian. Ľudia volajú po zákaze gigafabriky na baterky za miliardu eur

Odporcov baterkárne straší fakt, že továreň bude stáť v tesnej blízkosti domov v Šuranoch, Bánove a Nových Zámkoch a ďalších obcí. Spustili preto petíciu a v októbri minulého roka na Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odovzdali celkom 17 147 podpisov.

Od jej zaslania na pôdohospodársky výbor, ktorému predsedá nezaradený poslanec Rudolf Huliak, sa jeho schôdzu ani raz z dvoch pokusov nepodarilo otvoriť. Stalo sa tak aj v piatok 14. februára, keď naň neprišiel ani jeden z jeho koaličných členov. Výbor tak nebol uznášaniaschopný.

Ministerstvo problém nevidí

Poslanec NR SR Rastislav Krátky (hnutie Slovensko) po neotvorení výboru uviedol, že v prípade vplyvu na životné prostredie ide o azda najznepokojivejšiu vec v súvislosti s plánmi pri Šuranoch. Existuje podľa neho podozrenie, že sa obchádza zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Čítajte aj Čínsko-slovenská baterkáreň pri Šuranoch napreduje, poslanci odklepli predaj pozemkov

„Uvedomme si, že továreň bude narábať s tisíckami ton látky, ktorá je toxická pre reproduktivitu človeka. Ľudia majú oprávnenú obavu, akým spôsobom budú vplývať na ich zdravie a nikto z kompetentných im to zatiaľ poctivo nevysvetlil,“ uviedol Krátky.

Okresný úrad v Nových Zámkoch sa podľa neho nevypriadal s pripomienkami, ktoré od miestnych obdržal.

„V súvislosti s baterkárňou sme odhalili množstvo pochybení, porušení a obchádzania zákonov. Chemickú továreň takéhoto rozsahu nie je možné za žiadnych okolností postaviť a prevádzkovať ekologicky,“ tvrdí zástupca iniciatívy Chránime si Naše Stanislav Guláš z obce Bánov.

Čítajte aj Čínska polícia a zničený priemysel? KDH kritizuje vládu za baterkáreň v Šuranoch

Podľa ministerstva hospodárstva je však všetko v súvislosti s priemyselným parkom v poriadku. „Príprava strategického parku prebieha v súlade so všetkými štandardnými právnymi predpismi, pričom jednotlivé fázy výkupu pozemkov prebehli podľa plánu. Celkovo bolo uzatvorených 311 kúpnych zmlúv a až 70 % vlastníkov pristúpilo k dobrovoľnému odpredaju svojich pozemkov. Všetky kúpne zmluvy boli riadne zapísané do katastra nehnuteľností,“ podotkol rezort.

„Aj keď Ministerstvo hospodárstva SR vníma rôznorodé názory a požiadavky jednotlivcov, vyvlastnenie nepredaných pozemkov je štandardnou súčasťou procesu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie širšieho verejného záujmu a udržateľného rozvoja regiónu v prípade,“ doplnila hovorkyňa Pavlusík pre Pravdu.

Pravda oslovila i ministerstvo životného prostredia, ako aj investorov. Z rezortu nám na mail neodpovedali a investor – spoločnosť GIB EnergyX Slovakia – v stanovenom termíne sa k otázkam nevyjadrila. O ich stanovisko budeme článok aktualizovať.

Čítajte viac V Šuranoch vyrastie ‘gigafactory‘ za 1,2 miliardy eur. Zamestná až 1 300 ľudí

Obyvatelia sú vážne znepokojnení

„Je to veľmi smutné,“ uvádza Marián Čaučík (KDH) s tým, že ľudia, ktorí sa pod petíciu podpísali, si zaslúžia byť vypočutí. „Poviem aj za KDH, že takáto investícia by mohla byť užitočná, ale potrebujeme poznať všetky parametre, uskutočniť štúdiu, ktorá preukáže zmysluplnosť takejto investície a taktiež ekonomické dopady. To sa nestalo a minister (životného prostredia, pozn. red.) Tomáš Taraba tlačí, aby sa táto investícia označila za strategickú,“ vysvetľuje poslanec.

Čítajte viac Megainvestícia na juhu Slovensku pokročila. Číňania spolu s tunajšou fabrikou zamestnajú 2 500 ľudí

„My ako poslanci berieme plat päťtisíc eur, myslím, že cezpoľní ešte viac. Za to treba niečo urobiť. To, čo stvárajú títo ľudia, je absolútna arogancia. Za tých päťtisíc eur tu mali sedieť. Je to neúctivé voči týmto ľuďom,“ odkázal Alojz Hlina (SaS) koaličným poslancom, pre ktorých neprítomnosť sa výbor nekonal napriek tomu, že predstavitelia iniciatívy Chránime si naše už po druhýkrát pre jeho plánovanú schôdzu dorazili z okolia Šurian do Bratislavy.

Foto: Natanael Leo Poloha Stanislav Guláš, zástupca iniciatívy Chránime si naše, baterkáreň Šurany Stanislav Guláš, zástupca iniciatívy Chránime si naše, ktorá sa postavila proti plánom postaviť baterkáreň Šurany.

„Ako zástupcovia iniciatívy Chránime si naše tu stojíme už druhýkrát a opäť zbytočne. Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nemohol zasadnúť, lebo niektorí koaliční poslanci ho znovu sabotovali,“ zhodnotil zástupca iniciatívy Stanislav Guláš.

Upozornil, že obštrukciou sa ignoruje petičný zákon. Podľa neho má iniciatíva práve na prerokovanie petície.

Určite sa nepostaví

Druhý zástupca Chránime si naše Boris Taraj skonštatoval, že mainstreamové médiá iniciatívu doteraz obchádzali. „Čokoľvek ste riešili ohľadom baterkárne, tak toho bolo jednak málo a jednak to bolo jednostranné zo strany investorov alebo zo strany vedenia nášho mesta,“ vytkol novinárom Taraj.

„Keďže túto chemickú továreň nie je možné nijakým spôsobom prevádzkovať ani postaviť ekologicky, sme absolútne presvedčení, že baterkáreň v Šuranoch postavená nebude,“ podotkol pre Pravdu Guláš.

Čítajte viac Krik a nadávky. Stretnutie investorov veľkej baterkárne z Číny s obyčajnými ľuďmi sa zmenilo na bojisko

Na otázku, čo by v priemyselnom parku mohlo vyrásť namiesto baterkárne, odpovedal, že si tu vie predstaviť napríklad využitie zásob geotermálnej energie, čo by podľa neho taktiež prinieslo množstvo nových pracovných miest.