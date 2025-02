Slovensko je v plameňoch, tvrdí SaS. Vláda decimuje hasičov, tretina sa súdi so štátom. Bludy, reaguje rezort vnútra

Bývalý príslušník HAZZ Ľ. Farkaš (SaS): Tretina zásahových hasičov sa súdi so štátom, pribúdajú ďalší Video Zdroj: TV Pravda

Poslanec SaS Juraj Krúpa kritizoval, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) až po pol roku priznal, že Policajnému zboru chýba štyritisíc policajtov. Podstavy však podľa neho narástli aj v hasičskom zbore, odkiaľ „odišlo značné množstvo hasičov“.

„Slovensko je doslova v plameňoch a táto vládna koalícia decimuje Hasičský a záchranný zbor. Máme tu problém, ktorý sa ťahá dlhé roky,“ uviedol Krúpa. Líder Hlasu podľa neho nerieši problém ani náborovými aktivitami, ani lepším platovým ohodnotením.

„Nemôže sa stať, že vy ako hasič, keď idete riskovať svoj život, aby ste priniesli bezpečie do svojej komunity, musíte mať popri tomu ešte dve alebo tri práce,“ uviedol neskôr bývalý príslušník HaZZ a člen SaS Ľuboslav Farkaš.

Mínus jeden hasič v noci

Krúpa kritizoval, že na hasičov sa dlhé roky zabúda. Navyše, nariadením, ktoré platí od začiatku roka, sa znižujú stavy počas nočných pohotovostí.

„Toto je takzvaná tá ich konsolidácia, kde sa hasičom upiera za tú službu 15 eur, ale na pofidérne nákupy Matúša Šutaja Eštoka peniaze sú. Cez schránkovú firmu ide nakúpiť hasičské vozidlá za 40 miliónov eur,“ tvrdí saskár. Pýta sa, či má ministerstvo vnútra plán, ako situáciu s bezpečnostnými a záchrannými zložkami riešiť.

Foto: Pravda, Andrej Pecník SaS, hasiči, Šutaj Eštok Opozičná strana tvrdí, že minister vnútra decimuje hasičský zbor.

Farkaš hovorí, že v zbore bola situácia komplikovaná dlhodobo, ale v súčasnosti už ide o „hrot čepele“, ktorý dolieha na príslušníkov.

Tvrdí, že personálna naplnenosť HaZZ je síce papierovo veľmi vysoká, ale „papiere znesú všetko“. Zásahoví hasiči na väčšine hasičských staníc slúžia v minimálnych počtoch a ešte aj z minimálnych počtov jeden alebo dvaja musia v noci odísť. „Je to síce dobrovoľný pokyn, ale tak, ako je to v každej štátnej inštitúcii, táto dobrovoľnosť je vyžadovaná, aby bola vykonaná,“ povedal.

Bývalý člen HaZZ tvrdí, že sa na neho obrátili zásahoví hasiči takmer z celého Slovenska. „Sú to desiatky ľudí, ktorí sa cítia byť ohrození na svojom zdraví a živote,“ pokračoval s tým, že majú obavy, že sa z výjazdov nevrátia, alebo sa vrátia zranení a nedokážu efektívne pomôcť ľuďom, ktorým sa pomôcť ponáhľajú. „Nie je jedno, či vám na nehodu alebo na vážny požiar hneď v prvom výjazde prídu pomôcť traja alebo ôsmi ľudia,“ podotkol.

200 miliónový investičný dlh?

HaZZ bol podľa jeho slov vždy vnímaný na Slovensku ako zložka, ktorá dokáže v improvizovaných podmienkach dosiahnuť čo najlepší výsledok. Podľa Farkaša sa táto improvizácia musí skončiť. Na hasičskej technike sa kopí podľa jeho slov investičný dlh vo výške 200 miliónov eur.

Slovenská republika podľa jeho slov dlhé roky neinvestuje do HaZZ „ani euro“. Všetky peniaze, ktoré sa používajú na investície a materiálne zabezpečenie pochádzajú z fondov EÚ a z poistenia PZP.

„Vieme aj to, že zásahoví hasiči majú právo na to, aby podľa európskej legislatívy sa neprekračoval na jednej strane ich časový fond 48 hodín týždenne. Na druhej strane, aby bol celý časový fond uznaný ako pracovný čas. Výsledok, ktorý je tu teraz je ten, že ak máme naplniť legislatívu, túto požiadavku z Európskej únie z roku 2003, a máme rok 2025, potrebuje HaZZ prijať 1 600 ľudí,“ skonštatoval. Na to, aby sme vedeli normu EÚ naplniť, potrebovali by sme popri troch zmenách podľa Farkaša ešte jednu ďalšiu zmenu.

Súdnych sporov, v rámci ktorých sa hasiči sporia so štátom o nadčasy, je podľa bývalého príslušníka zhruba 1 000. „Podľa posledných čísel, ktoré som si preveroval medzi hasičmi, tak je to približne tisíc aktívnych prípadov. To znamená, približne tisíc hasičov sa súdi so štátom, ktorý ich zamestnáva,“ uviedol pre Pravdu s tým, že na Slovensku je približne 3 000 zásahových hasičov. Doterajšie súdne spory vyhrali.

Verejnosť vyzval, aby sa zaujímala, v akom stave sú hasičské stanice v ich okrese. „Zaujímajte sa o to, prečo napríklad na záchrannej brigáde v Humennom už neslúžia tri zmeny, ale len dve a v noci nemáte na záchrannej brigáde v Humennom ani jedného hasiča, lebo sú na pohotovosti doma. Takýto stav na Slovensku ešte nebol,“ vyhlásil.

Foto: TASR, KR HaZZ v Trnave SR HaZZ požiar rodinný dom Pusté Úľany Hasiči zasahujú počas požiaru rodinného domu v obci Pusté Úľany v okrese Galanta v nedeľu 5. januára 2025.

Ministerstvo: Je to dočasné zníženie

Ministerstvo vnútra reagovalo, že SaS straší verejnosť a šíri absolútne bludy. Hovorca rezortu Matej Neumann uviedol, že vedenie Prezídia HaZZ na základe štatistiky výjazdov k jednotlivým udalostiam, žiadostí krajských riaditeľstiev hasičov a vyrovnávania fondu služobného času od začiatku roka dočasne umožnilo zníženie minimálneho početného stavu po 22.00 hod. na niektorých typoch hasičských staníc.

Konkrétne na staniciach typu III., IV. a V. Tie sú podľa ministerstva spravidla umiestnené v sídlach okresného a krajského mesta. „Dočasné zníženie početných stavov na hasičských staniciach bude prehodnotené k 30. júnu 2025,“ uviedol Neumann.

„Touto zmenou nie je v žiadnom prípade znížená akcieschopnosť hasičov a rovnako nemá žiadny vplyv na zabezpečenie nepretržitej pripravenosti HaZZ spočívajúcej v ochrane života a zdravia občanov a ich majetku. Jedným z kritérií zníženia početných stavov bol počet výjazdov k jednotlivým nežiaducim udalostiam v závislosti na dennej hodine,“ uviedol Neumann.

Najviac hasičov chýba v okolí Bratislavy

„Vedeniu MV SR mimoriadne záleží na čo najlepšom materiálom, finančnom a sociálnom zabezpečení hasičov. Všetky požiadavky zo strany hasičov boli predmetom dlhých rokovaní s odborovým zväzom. Podpísané sú kolektívne zmluvy na roky 2025 a 2026. Vďaka tomu majú týždeň dovolenky navyše, vyššie osobné príplatky aj jednorazovú odmenu 800 eur už v júni 2025,“ tvrdí ministerstvo.

K prvému januáru bola podľa ministerstva obsadenosť na úrovni 94 percent a z plánovaných 4 353 miest bolo obsadených 4 060, čo je rozdiel 293.

„Podľa spracovanej štatistiky výjazdovej činnosti k nežiaducim udalostiam v jednotlivých hodinách dňa v roku 2024 je zrejmé, že najviac výjazdov je okolo 17.00 hod. a to 1 978. Po 22.00 hod. počet výjazdov klesá (22.00 hod. – 1 143 výjazdov) a najmenej ich je okolo 05.00 hod. – konkrétne 384 výjazdov. Z údajov je zrejmé, že po 22.00 hod. klesá počet výjazdov na cca. 50 % až po 19 % v ranných hodinách z najvyššieho počtu výjazdov počas dňa,“ priblížil Neumann.

Najväčší počet neobsadených miest je podľa Neumanna v Bratislavskom kraji, konkrétne je neobsadených 73 tabuľkových miest hasičov.

Ministerstvo vnútra v rámci reakcie na tlačovku SaS zverejnilo aj zoznam obstarávanej techniky. V procese obstarávania sú podľa zverejnených informácií automobilové plošiny, cisternová automobilová striekačka 4×4 na hasenie lesných požiarov, sanitné vozidlá – ambulancie HaZZ, univerzálny vyslobodzovací a dokončovací stroj a tiež osobné ochranné pracovné pomôcky pre príslušníkov modulov HaZZ a členov lezeckých skupín.

KDH chce mimoriadny výbor

Podľa Prezídium HaZZ je všetko v poriadku a akcieschopnosť HaZZ je po znížení minimálneho počtu hasičov v nočných službách zachovaná v plnom rozsahu a nasadzovanie síl a prostriedkov je v súlade s internými predpismi.

Stav v hasičskom zbore kritizuje aj opozičné KDH. Ministerstvo vnútra podľa neho šetrí na tých, ktorých krajina potrebuje. Takýto krok podľa neho môže mať vplyv aj na bezpečnosť ľudí.

„Naši hasiči zasahujú pri požiaroch a dopravných nehodách aj pri mimoriadnych situáciách. Vlani zachránili viac ako 12 700 osôb – minister vnútra sa im takto chystá ‚poďakovať‘ za ich prácu a nasadenie,” uviedol poslanec parlamentu František Majerský (KDH).

Poslankyňa KDH Andrea Turčanová, ktorá je členkou parlamentného brannobezpečnostného výboru vyhlásila, že strana bude iniciovať mimoriadne zasadnutie výboru a požadovať vysvetlenie rezortu vnútra aj Prezídia HaZZ.