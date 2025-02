Lekárne prestali vydávať deťom paracetamol, šíri sa nebezpečný trend. Primár: Poškodiť môže pečeň aj mozog

Farmaceutka: Pri dlhodobom užívaní nosných sprejov môže dôjsť postupne až k perforácii nosnej priehradky Video Zdroj: TV Pravda

Paracetamol je názov účinnej látky, ktorá sa môže vyskytovať vo viacerých liekoch, väčšina z nich sa vydáva bez lekárskeho predpisu. Ako liečivo sa používa už viac ako storočie. Bežne sa aplikuje pri horúčkach či bolestiach v rôznych formách, ako sú tablety, čapíky, horúce nápoje či sirupy a pri správnom užívaní je bezpečný.

Sám o sebe nie je toxický. Toxický je jeho metabolit, teda to, čo vzniká jeho rozkladom v tele. Jeho účinok sa po podaní objaví v priebehu 30 až 60 minút, pri niektorých druhoch tabliet je to už po 15 až 30 minútach.

„O to je aj tá otrava závažnejšia, pretože sa veľmi rýchlo vstrebáva. Už do hodiny je vstrebané všetko množstvo, ktoré človek užije a do troch až piatich hodín sa odbúra polovička tej účinnej látky,“ vysvetlil prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. Postupy, ktoré sa bežne využívajú pri predávkovaní sa liekmi, ako sú výplach žalúdka alebo aktívne uhlie, sú tak neúčinné.

Koľko detí sa otrávilo u nás

Takzvaná paracetamol challenge, teda paracetamolová výzva, sa neobjavuje na sociálnych sieťach po prvý raz. Hovorilo sa o nej už v roku 2015 a naposledy zarezonovala pred troma rokmi. Prvé upozornenia na šíriaci sa nebezpečný trend na čínskej sieti TikTok prišli v aktuálnej vlne zo zahraničia. Informovali o nej švajčiarske médiá, belgická i francúzska lekárnická komora.

Pred rizikom predávkovania sa varovala dokonca aj spoločnosť ByteDance, ktorá prevádzkuje TikTok. Výzva sa objavila aj v USA, kde na v dôsledku otravy zomrel tínedžer. Pred nástrahami vo veľkom varovali aj slovenské zdravotnícke autority.

Foto: Henrieta Mihalková paracetamol, lieky, liečivo, účinná látka Paracetamol je účinná látka vo viacerých liekoch.

Tento rok sa s deťmi predávkovanými paracetalomom v nemocniciach na bratislavských Kramároch a v Košiciach zatiaľ nestretli. „Tzv. Paracetamolovú výzvu, teda požitie maximálneho možného množstva tabletiek s účinnou látkou paracetamol sme zatiaľ v tomto roku v NÚDCH nezaznamenali, pričom pri úmyselných intoxikáciách sa detí pýtame aj na túto skutočnosť,“ uviedla Pravde hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Dana Kamenická.

Vlani zaznamenali na Kramároch jeden prípad otravy. „V Národnom ústave detských chorôb sme v minulom roku hospitalizovali jedno dieťa z dôvodu toxického účinku liekov, ktoré bolo úmyselne intoxikované liekmi s obsahom paracetamolu v kombinácii s inými liekmi,“ priblížila hovorkyňa. Z minulosti však evidujú samovražedné pokusy, pri ktorých lieky s paracetamolom boli jednými z liekov, ktoré deti požili.

Na východe Slovenska mali v minulosti viac prípadov. „Z minulého obdobia zaznamenávame asi päť prípadov, avšak nebolo zistené, že by išlo o prípady intoxikácie paracetamolom v zmysle výzvy na sociálnych sieťach. Ojedinelý výskyt uvedených prípadov zaznamenávame v období vysvedčení, prázdnin a voľných dní,“ uviedla Pravde medicínska námestníčka pre nechirurgické odbory Detskej fakultnej nemocnice Košice Eva Sádová.

„V súvislosti s Vami uvedenou výzvou sme nemali hospitalizované od začiatku roka 2025 žiadne dieťa,“ uviedla Pravde hovorkyňa Fakultnej nemocnice Trenčín Martina Holecová.

Jeden prípad zaznamenala tento rok Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici, vlani tam pre otravu paracetamolom hospitalizovali desať pacientov. Pravda oslovila aj ďalšie nemocnice naprieč Slovenskom, do uzávierky nám neodpovedali.

Špecialista na sociálne siete Tony Dúbravec Aké sú dnes trendy v prípade výziev na TikToku v rámci Slovenska? Na Slovensku dlhodobo neevidujem žiadne výzvy, ktoré by sa dali označiť za nejaký trend. Občas niekto napodobní nejaké video, ktoré ho zaujalo alebo malo úspech v zahraničí, ale nestretávam sa s ničím, čo by sa dalo označiť za výzvu, kde sa používatelia podporujú v nejakom type obsahu. Naposledy sa takéto výzvy objavovali na začiatku pandémie, kedy ľudia nárazovo masívne zvýšili svoj čas na internete a nevedeli úplne, čo s novým voľným časom. Avšak išlo väčšinou o úplne neškodné záležitosti pre zábavu. Slovenský „internetový trh” nie je ako ten americký, kde naozaj vznikajú a žijú trendy. Slováci (aj mladí) sú omnoho konzervatívnejší v tom, čo dávajú na internet a čo verejne zdieľajú. Zároveň trendy sú dnes už tak krátkodobou záležitosťou, že veľa z nich k nám ani nestihne prísť. Všeobecne najviac „trendy” v zmysle popularity je dlhodobo zábavný obsah, rôzne skeče, hrané scénky, veci, na ktorých sa publikum zasmeje. Ale ani z toho nevznikajú nejaké „vlny”, skôr sa z času na čas objavia noví tvorcovia, ktorí získajú istú dávku popularity a followerov. Druhou vecou môžu byť reakcie na popkultúrne momenty zasadené do vlastného kontextu vo forme „meme”, teda obrázku/videa s vlastným popisom. Zaznamenali ste zvýšený výskyt príspevkov s takzvanou paracetamol challenge v rámci slovenského publika? Nepodarilo sa mi na TikToku nájsť žiadne videá, ktoré by boli priamo zapojené do tejto challenge. Rovnako sa vyjadril samotný TikTok či francúzsky technologický portál BFM. Pri vyhľadavaní výrazov ako „paracetamol challenge” nájdete hlavne videá, ktoré varujú pred takouto výzvou alebo všeobecne videá, ktoré hovoria o paracetamole. Žadne médium, lokálne ani zahraničné, neuvádza vo svojich článkoch nejaké konkrétne video, ktoré by bolo súčasťou takejto výzvy. Podarilo sa mi nájsť niekoľko zdrojov, ktoré vysvetľujú, že challenge sa šíri pravdepodobne z Holandska, cez Belgicko, Nemecko, Švajčiarsko a evidentne sa dostala az k nám. Nie je to však prvýkrát, kedy sa „paracetamol challenge” údajne objavila na TikToku. Prvýkrat to bolo už v rokoch 2023, 2019, 2018. Ale ani z tohto obdobia som žiadne video nevidel. Obávam sa, že tieto správy vychádzajú iba z nemocníc, nie zo zistení na internete, čo potvrdzuje aj članok denníka SME, kde sa uvádza, že takýchto pripadov predávkovania paracetamolom bolo veľmi máličko.

Primár: Poškodiť si môžu obličky aj mozog

Pred dôsledkami paracetamolovej výzvy varuje aj primár Oddelenia urgentného príjmu NÚDCH Marcel Brenner. Presné množstve paracetamolu, pri ktorom dochádza k predávkovaniu sa, špecifikovať nechcel, aby to niekto nezneužil ako recept. Na prvom mieste v type zneužívaných liekov pre sebapoškodzovanie sú podľa neho psychofarmaká, na druhom mieste sú práve lieky zo skupiny paracetamolu či brufenu.

„Výzvy nám prichádzajú sporadicky, závislosť na čase alebo období, prípadnú sezonalitu sme nezachytili, ale paracetamol býva aj súčasťou mixu, ktorý si mladiství namiešajú, pokiaľ si chcú ublížiť. Pomiešajú všetky lieky, ktoré nájdu doma. Paracetamol patrí k tým liekom, pre ktoré sa v tomto mixe trochu bojíme. Aj v takýchto prípadoch stanovujeme hladinu paracetamolu,“ priblížil. Najviac podľa Brennera zneužívajú lieky na ublíženie si deti vo veku 14 až 17 rokov. „Je tam prevaha dievčat,“ spresnil.

„Toxické hladiny môžu nastať konzumáciou väčšieho množstva tabliet. Je to individuálne. Iná dávka je pre dospelého, iná pre dieťa. Závisí to nielen od veku, ale aj od hmotnosti,“ uviedol Brenner pre Pravdu.

Na predávkovanie sa vplýva viacero faktorov. Nie je to len nielen hmotnosť, ale aj vek a pridružené choroby. „Paracetamol sa metabolizuje v pečeni, a pokiaľ má človiečik, ktorý sa predávkuje chorú pečeň, pretože užíva iné lieky v rámci chronického používania, ktoré pečeň „zaneprázdňujú“, jej poškodenie nastane skôr. No poškodené bývajú mozog aj obličky,“ vysvetlil lekár.

Paracetamolová hrozba, ktorou sa tínedžeri väčšinou snažia získať pozornosť a uznanie kamarátov s tým, že užijú vysoké dávky a následne sa nakrútia, predstavuje hrozbu aj podľa farmaceuta Jakuba Ďurčíka z lekárne Dr. Max. „Otrava paracetamolom sa môže prejaviť aj pár dní po jeho užití, a to najmä ako zvracanie, únava a ospalosť,“ upozornil Ďurčík.

Hrozí až transplantácia pečene

Brenner hovorí, že rodičia si predávkovanie paracetamolom nemusia hneď všimnúť. Prvotné toxické prejavy sú vracanie, napínanie na vracanie a celková nevoľnosť, neskôr sú to bolesti hlavy a malátnosť. „Kritické príznaky, ktoré hovoria už o poškodení pečene, prichádzajú až o niekoľko hodín až desiatok hodín,“ priblížil.

Ak ide o náhodné predávkovanie sa doma, napríklad pri bolestiach alebo horúčke, tento stav podľa primára nebýva rizikový. Ak si dospelí uvedomí, že dieťa zjedlo väčšie množstvo tabliet, treba vyhľadať lekársku pomoc. Hladinu parcetamolu vedia v nemocnici stanoviť z krvi. Ak sa ukáže, že hladina liečiva je toxická, lekári pristúpia k liečbe. „Liečba je určená hladinou paracetamolu v krvi,“ vysvetlil ďalej.

Keď u dieťaťa zachytia vysokú hladinu paracetamolu v toxickom pásme, dieťa hospitalizujú a podstúpi liečbu. „Liečba má svoju štruktúru a pravidlá. Dĺžka liečby, je určená práve tým, ako nám liečbou klesá hladina paracetamolu. Ide o dni až týždne,“ vysvetlil ďalej.

Podľa Brennera sa nedá vylúčiť, že dlhodobé dôsledky už môžu mať už jednorazové úmyselné predávkovanie sa. „Počítame s nimi, nevieme ich vylúčiť. Môžu sa stať,“ doplnil.

V najhorších prípadoch môže podľa primára predávkovanie sa viesť až takému poškodeniu pečene, že sa orgán stane nefunkčným a je ho potrebné transplantáciou vymeniť. „Takto sa môžu poškodiť obličky aj mozog,“ upozornil.

Čo by primár odkázal deťom, ktoré rozmýšľajú, že sa do výzvy zapoja? „Povedal by som im, aby sa starali o svoje vzťahy a vtedy nebudú mať dôvod siahnuť po liekoch v akomkoľvek úmysle. Keď im budú fungovať vzťahy, tak toto nebudú riešiť,“ dodal primár.

Zaviedli preventívne opatrenie

Preventívne kroky v čase šírenia tiktokovej výzvy zaviedla Slovenská lekárnická komora aj Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární. Kolegov v lekárňach informujú, aby zvýšili pozornosť a boli ešte ostražitejší.

„Poslali sme z úradu lekárnickej komory výzvu, aby kolegovia jednoducho nevydávali deťom tieto lieky. Aj keď som sa zhováral s inými kolegami, nezachytili sme nejaký dramatický nárast. Paracetamolová výzva sa netýka masy detí, ale užšej skupiny ľudí menej obozretnejších jedincov,“ spresnil Pravde Sukeľ.

Neúmyselné predávkovania paracetamolom sa v našich končinách podľa Sukeľa vyskytujú len zriedkavo. Zaznamenali ich podľa neho skôr v krajinách, ktoré pristupujú k predaju liekov s paracetamolom benevolentnejšie a predávajú ich v obchodoch či na benzínových pumpách. „Skutočnosť, že je to liek z lekárne je limitujúcich faktorom a inteligentnejšia časť spoločnosti to vníma zodpovednejším spôsobom,“ skonštatoval prezident komory.

Sukeľ upozornil v tejto súvislosti aj na terminológiu. Pojem voľnopredajný liek podľa neho v podstate neexistuje, pri liekoch bez receptu sa totiž používa pojem výdaj.

Môžu deťom vydať lieky?

Ak príde do lekárne klient mladší ako 18 rokov a vyžiada si liek s paracetamolom nemusí sa preukazovať žiadnym dokladom. Ako spresnil hovorca Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Peter Sedláček, legislativa neupravuje predaj liekov s obsahom paracetamolu a nie je ani žiadna zákonná povinnosť kontroly veku zákazníka či pacienta.

„Lekárnici sa pri výdaji/predaji liekov riadi jasnými zásadami. Lekárnici spravidla pri expedícii v prvom rade zisťujú dôvody dopytu daného lieku a následne ponúkajú pacientom/zákazníkom odporúčania na riešenie zdravotného problému. V prípade potreby smerujú človeka na ďalšiu konzultáciu k ošetrujúcemu lekárovi,“ uviedol pre Pravdu.

Farmaceut má však kompetenciu odmietnuť mu vydať liek. Podľa Sukeľa však nejde o explicitný, ale širší výklad zákonných ustanovení. „Farmaceut môže odmietnuť aj výdaj pokiaľ má pochybnosti o použití lieku. Je na to zákonná definícia, no v zákone nie je podmienka, že nemôže vydať liek mladšej osobe,“ priblížil.

V prípade osôb mladších ako 15 rokov by však farmaceut mohol požadovať doklad a výdaj lieku odmietnuť. „Myslím si, že by to mohlo byť trochu prísnejšie zadefinované, aby sa to začalo v praxi viac „využívať“,“ hovorí Sukeľ.

Podľa Sedláčka z asociácie sieťových lekární je lieková legislatíva na Slovensku pomerne prísna. Na rozdiel od niektorých európskych krajín máme striktne stanovené, kde a kto môže lieky predávať. Na Slovensku sú to práve lekárne.

„Podľa nášho názoru práve prítomnosť a odbornosť lekárnika, významne ovplyvňuje bezpečnosť užívania liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu u pacientov. Ich úlohou je okrem iného aj poskytovanie spoľahlivých informácií o farmakoterapii, najmä o používaní a účinku liekov či o možných interakciách s potravinami či inými liekmi. Prípadne ich nadmerným užívaním,“ uviedol.

„Ale, pokiaľ by do platnosti vstúpila zákonná povinnosť, ktorá by upravila pre lekárne povinnosť kontrolovať vek, vieme sa takúto úpravu flexibilne adaptovať,“ dodal Sedláček.

Najviac kupujeme Paralen

Rebríčku top desiatich najpredávanejších voľnopredajných liekov na Slovensku kraľuje práve Paralen, ktorý obsahuje liečivú látku paracetamol. Ukazujú to posledné dáta Národného centra zdravotníckych informácií. V roku 2023 patrili do prvej trojky najčastejšie kupovaných voľnopredajných liekov ešte Muconasal Plus nosný sprej Olynth Ha.

Foto: NCZI Spotreba liekov pomocok potravin SR 2023 G2 Top 10 voľnopredajných liekov podľa množstva lieku v baleniach, rok 2023.

Spotreba liekov na tlmenie bolesti či už s paracetalomom, alebo aj iných analgetík, je u nás vysoká aj podľa Sukeľa. „Sú to najvydávanejšie lieky či už bez receptu, alebo na lekársky predpis. Z hľadiska spotreby na obyvateľa sa pohybujeme uprostred. Sú krajiny, ktoré sú na tom horšie, a sú krajiny, ktoré sú na tom lepšie. Sme taký lepší priemer, nie je to úplne zlé, ale pokiaľ by sa to zlepšilo, nič by sa nestalo,“ priblížil prezident komory.

Liekov s paracetamolom nie je na trhu málo. „Povedzme takých top päť prípravkov by mohlo pokrývať takých 90 percent výdaja,“ povedal.

Dopyt po predaji liekov v obchodoch či na benzínových pumpách Sukeľ zatiaľ neeviduje. Zo strany spotrebiteľov podľa neho takúto požiadavku neevidujú, pretože lekární je dostatok. „Nikdy sme sa nestretli s tým, že by to verejnosť požadovala. Na druhej strane, obchodné reťazce, ktoré budú vždy hľadať spôsob, ako zarobiť čo najviac, opakovane túto tému prinášajú,“ priblížil.